وفد فرنسي يتبادل الخبرات مع فاعلين مغاربة

هسبريس من الرباط

في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، استقبل عبد الحميد مصباح، رئيس مجموعة الجماعات الترابية بوهاشم بإقليم شفشاون، وفدا فرنسيا يتكون من مجموعة من الشخصيات.

وتهدف زيارة الفرنسيين إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين الفرنسي والمغربي، وتوطيد العلاقة بشراكة ترمي إلى تحديد مستقبل التعاونيات، بما في ذلك من تقييم للمجال الخدماتي ونوعية المنتوجات المحلية للمنتزه من لدن مجموعة الجماعات الترابية بوهاشم، الممثلة في رئيسها عبد الحميد مصباح والجامعة الفرنسية للمنتزهات الممثلة برئيسها MICHAEL WEBER.

وتجمع الزيارة التعاونية بين زعماء مجال المنتزهات ورؤساء بلديات المدن الفرنسية وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الفرنسي وخبراء من منتزه Luberon المسجل في إطار الخطة الإستراتيجية للانفتاح على المقاولات الدولية، التي تهدف لتطوير شامل ومقتصر للمنتزه الطبيعي بوهاشم.

وشملت الزيارة المذكورة مركز اتحاد تعاونيات تربية النحل ريف الشاون لتسويق العسل، من أجل الاطلاع واكتشاف المنتوجات الطبيعية والمجالية التي تزخر بها المنطقة، إلى جانب زيارة المتحف البيئي الواقع بتراب الجماعة القروية لغدير.