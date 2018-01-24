انهيار بئر عشوائي يصيب خمسينيا بنواحي جرادة

هسبريس - و.م.ع

أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة أن شخصا (حوالي 51 سنة) أصيب بإصابات متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الأربعاء، إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة.

وبحسب المصدر ذاته، تم إخراج الرجل الخمسيني من داخل النفق من طرف مجموعة من مرافقيه.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى الفارابي بوجدة حيث يخضع حاليا للفحوصات والعلاجات الطبية اللازمة.