هيئة حقوقية تتهم باشا زاكورة بارتكاب تجاوزات

محمد ايت حساين

وجهت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة زاكورة أصابع الاتهام إلى باشا المدينة ذاتها بارتكابه ما وصفته بـ "تجاوزات تعيق عملية تطور قطاع سيارة الأجرة الصغيرة"، بالإضافة إلى خرقه للقرار العاملي المنظم لهذا القطاع، ورفضه إشراك المهنيين لإيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

وقالت الكتابة الإقليمية للهيئة الحقوقية المذكورة، في بيان لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، إنها "تتابع بقلق شديد التجاوزات التي يعرفها قطاع سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة زاكورة والتي ارتكبها باشا هذه الأخيرة"، وحددت هذه التجاوزات في "خرقه (الباشا) مبدأ المساواة المكفول في الدستور ونهجه لسياسة التمييز والإقصاء في انتقاء الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات تجديد رخص الثقة، وخضوعه لذوي النفوذ والسلطة"، بتعبير البيان.

وأضافت العصبة أن "المسؤول المعني بالأمر يسمح لذوي السوابق العدلية بممارسة هذه المهنة"، متهمة إياه بـ"إرجاع رخصة الثقة لشخص تم ضبطه متلبسا بارتكابه جنحة بداخل سيارة أجرة يستغلها شقيقه الذي يتمتع بالسلطة والنفوذ بباشاوية زاكورة"، بالإضافة إلى كونه "يسمح للمتقاعدين بممارسة هذه المهنة رغم وجود معطلين حاملين لرخص الثقة لسياقة سيارة الأجرة".

وتابع البيان أن من بين التجاوزات الذي ارتكبها الباشا المذكور تلك المتعلقة بـ "عدم اكتراثه بالأوضاع المقلقة التي عليها حال الطرقات في الأحياء واحتلال الملك العمومي في مجموعة من الأماكن، وكذا إحداث حواجز إسمنتية وسط الطرق؛ وذلك خارج إطار القانون".

وعبرت الهيئة الحقوقية ذاتها عن استنكارها للتجاوزات والاختلالات التي يعرفها القطاع بسبب السياسة التي ينهجها المسؤول المذكور، موضحة أن "عدم تدخله لمعالجتها يعد خرقا سافرا للقانون ومساهمة في تراكمها"، مختتمة بيانها بالمطالبة "بالتدخل من أجل فتح تحقيق في الموضوع مع ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول بعمالة زاكورة، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن تجديد رخص الثقة لفائدة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة يتم وفق ضوابط ومساطر جاري بها العمل في جميع مناطق المغرب، موضحا أن "هناك لجنة يترأسها الباشا تقوم بمهمة قبول أو رفض طلب تجديد رخص الثقة"، معتبرا أن "ما يتم ترويجه ضد الباشا لا أساس له من الصحة".

وأضاف المسؤول ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم نظرا إلى حساسية منصبه بالعمالة، أن الكاتب العام للعمالة المكلف بمهمة العامل بالنيابة استدعى الباشا من أجل استفساره حول التهم المنسوبة إليه في البيان الذي عممته الهيئة الحقوقية ذاتها، مؤكدا أن "البحث سيفتح في هذا الإطار لتحديد المسؤوليات، والقانون فوق الجميع".