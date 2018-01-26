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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 26 يناير 2018 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تظل الأجواء باردة خصوصا بالمرتفعات والشرق والهضاب العليا.

وستمر سحب عابرة كثيفة مع أمطار ضعيفة على العموم بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية الغربية والواجهة المتوسطية والشمال الشرقي.

ويتوقع تسجيل تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 1200 متر.

عدا ذلك ستبقى السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق الشمالية وصافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية، ومن القطاع الشمالي بالواجهة المحيطية جنوب آسفي والأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشرقي بالسفوح الجنوبية بالمنطقة الشرقية، مع تناثر حبات رملية محلية بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة انخفاضا ملموسا خصوصا بالداخل وشرق المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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