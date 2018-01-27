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نقابيون بفاس يطالبون بترسيم الأساتذة المتعاقدين

نقابيون بفاس يطالبون بترسيم الأساتذة المتعاقدين
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 27 يناير 2018 - 07:40

نظمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، صباح الجمعة بفاس، وقفة أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفاس مكناس، للاحتجاج على فسخ عقدة أستاذ للرياضيات يعمل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببولمان.

وتميزت هذه الوقفة، التي نظمت تحت شعار "لا لسياسة الحكرة ونظام السخرة، نعم لترسيم الأساتذة المتعاقدين"، بالتنديد بتوقيف الأستاذ المذكور عن عمله، والمطالبة بترسيم الأساتذة المتعاقدين، حيث صدحت أصوات المحتجين بجملة من الشعارات من قبيل "لا ترسيم لا تسوية، والأستاذ في الهوية" و"التعاقد لن يدوم، والترسيم حق محتوم".

وكان المكتب الجهوي لجهة فاس مكناس للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذي دعا إلى تنظيم هذه الوقفة، قد أصدر بلاغا عقب اجتماع له سبق تنظيم هذا الاحتجاج، توصلت هسبريس بنسخة منه، أكد فيه على "تثمينه موقف المكتب الوطني المتحفظ عن إجراء توظيف للأساتذة بموجب عقود من منطلق غياب الضمانات القانونية الكافية لحماية حقوقهم المشروعة".

كما شدد المكتب الجهوي للنقابة ذاتها، في بلاغه، على "رفضه لقرار الأكاديمية الجهوية لفاس مكناس القاضي بفسخ عقدة التوظيف مع أستاذ الرياضيات ببولمان، ومطالبة الأكاديمية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وإرجاع الأستاذ إلى منصبه"، مطالبا الوزارة الوصية وإداراتها الجهوية بـ"ترسيم الأساتذة المتعاقدين من دون قيد أو شرط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - wood السبت 27 يناير 2018 - 08:04
الموظف الصغير هو شوكة في حلق المخزن ، فالاجرة الهزيلة التي يتقاضاها اولى بها ان تبعثر في افريقيا او على ملف خاسر لتنظيم المونديال او في المهرجانات الغنائية التافهة او شراء الذمم من كل حدب او صوب لتلميع صورة النظام ، او تضخ في اجور و تعويضات خدام الدولة . فالموظف الصغير كما قال احدهم ثقب في الميزانية رغم ان قائلها يستحود لوحده جزء من هذه الميزانية !!؛
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2 - midou السبت 27 يناير 2018 - 08:12
انتم من تواطا مع الدولة حتى انتجت هذا النوع من التوظيف كما شجعتم الدولة لتغيير نظام التقاعد . لقذ جعلتم انفسكم ادوات للمتصاص غضب الشارع بصفقات مع الدولة تحت الطاواة.
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