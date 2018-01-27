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عريضة تطالب بإلغاء تعيين "مقدم" ضواحي ميدلت

عريضة تطالب بإلغاء تعيين "مقدم" ضواحي ميدلت
ياسين أوشن
السبت 27 يناير 2018 - 04:54

وقع أزيد من 300 فرد من ساكنة برتات بإقليم ميدلت على عريضة للمطالبة بإلغاء تعيين "مقدم" جديد بالمنطقة، نتيجة شكاوى كثيرة موجهة إلى السلطات المحلية ضده، ولغياب مبدأ تكافؤ الفرص للظفر بالمنصب المذكور.

وأضاف المعترضون على تعيين المقدم الجديد المسمى (إ.ب) ببرتات، الذين وقعوا على العريضة بأسمائهم الكاملة ورقم بطاقتهم الوطنية للتعريف والإمضاء، في شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها، أن عملية التعيين جانبت الصواب، و"حامت حولها شبهات بتداول الرشوة من أجل ظفر المعني بالأمر بالمنصب"، وأن الجميع دون استثناء ليسوا مرتاحين لهذا التعيين "إلا من لم يجرأ على الإدلاء برأيه خوفا من بطش العون المسلط عليهم أو طمعا في الاستفادة من مصالح وهمية يمنيهم بها".

وتؤكد الشكاية ذاتها الموجهة إلى كل من عامل إقليم ميدلت، ووزير الداخلية، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "شبه إجماع الساكنة المعنية على الاحتجاج وإلحاحهم، لا يجب أن يدع مجالا للشك في أن الموضوع جدي، وأن هناك ضرورة لمعالجته قبل أن تكون له آثار لن يذهب ضحيتها، قبل غيرهم، سوى المغلوبين على أمرهم من المواطنين الضعاف".

ويردف المعترضون في شكايتهم أن ما يعزز مزاعمهم "شبهة رشوة لم يتم التحقيق في صحتها لحد الآن رغم تطلعنا إلى معرفة حصولها، ثم التهديدات والمناورات والإغراءات التي سبقت الإشارة إليها في شكاية سابقة"، حسب ما ورد في الشكاية.

وفي السياق ذاته، أورد ناشط جمعوي من المنطقة التمس عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع الموقع، أن العامل الجديد لإقليم ميدلت استقبلهم في مكتبه مرتين لينصت لدواعي شكايتهم، شارحين له تداعيات الموضوع والأسباب الكامنة وراء رفض تعيين المقدم المذكور منذ أبريل من السنة الماضية، الذي يتجاوز في عمره، حسب تصريح المصدر ذاته، سبعينا سنة، واعدا إياهم بأنه سيدرس شكايتهم من أجل التوصل إلى حل ينهي هذا الإشكال الذي يؤرق بال السكان ويقض مضجعهم، يختم المصدر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Samir r السبت 27 يناير 2018 - 06:12
هذا شي ديال لمقدمين لا يوجد الا في بعض الدول الشموليه المتخلفه كا كوبا مثلا. مهمته في الاساس هو التجسس على الجيران لصالح السلطات.
المظحك عندنا هو ان هذه الشخصية البهلاونيه هو من يعطي الموافقه في الدرجة الاؤولى لستصدار شهاده العزوبية مثلا وبدون موافقته يستحيل ذالك. مع العلم ان اغلبيتهم لم يصلو حتى الى ابواب المدرسة ابدا. والسلام
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9
2 - عبدالله السبت 27 يناير 2018 - 06:13
زعما ما كاين حتى شي واحد عنده حبة الفهامة في هاذ الماس كلهم لي وقعو. بالعكس كنتو تخليوه يخدم او ديروليه مصيدة باش يحصل شاد الرشوة او ها انتما هنيتو المغرب من خاءن الأمانة او يمشي يتبرد مع راسو في الكاشو.
قبل الانفعال تخديم لماتيير كريز ما معناه الكميوتير الذكي لي عطانا مولانا سبحانه وتعالى. صباحكم مبروك أهل الراشدية أهل الخير والبركة ونا طيبين الله اي عمرها دار.
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5
3 - خليلوفيتش السبت 27 يناير 2018 - 08:06
السلام عليكم إلى صاحب التعليق الأول لا تجرح مشاعر أشخاص فرضت عليهم ظروف العيش القبول بأي عمل فلا داعي للتجريح بوصفهم بالبهلوانية .أضف إلى معلوماتك أن المقدم أو الشيخ كيكون جالس فدارو حتى كيجيه تلفون من عند فاعل خير ليبلغ عن وقوع شيء ما مثلا بناء أو إصلاح فدارك و فاعل الخير كيكون غي جارك إذن كلشي كيتجسس غير لمقدم كيتخلص عليها.
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