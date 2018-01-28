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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 28 يناير 2018 - 06:02

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تظل الأجواء باردة خصوصا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والشرق والهضاب العليا.

وستهم سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية معتدلة إلى أحيانا قوية، لاسيما بالمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والريف والسايس ومرتفعات الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير والسفوح الجنوبية الشرقية.

ويتوقع تسجيل تساقطات ثلجية بمرتفعات الريف والمنطقة الشرقية والأطلس الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 800 متر.

عدا ذلك، ستبقى سحب كثيفة بباقي المناطق الشمالية والوسطى مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة في بعض المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالبوغاز، ومعتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية والشرق، ومعتدلة شمالية إلى شرقية بالسواحل والأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية والشرق والجنوب الشرقي.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا ملموسا خصوصا بالوسط والجنوب الشرقي للبلاد. أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين المهدية والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب الغير والداخلة خلال الصباح.

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