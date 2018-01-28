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الرئيسية | جهات | "جهة طنجة" تستقبل وفدا من "سيتشوان الصينية"

"جهة طنجة" تستقبل وفدا من "سيتشوان الصينية"

"جهة طنجة" تستقبل وفدا من "سيتشوان الصينية"
هسبريس من الرباط
الأحد 28 يناير 2018 - 03:35

حل بطنجة وفد من إقليم سيتشوان الصينية برئاسة تشانغ تاو، نائبة المدير العام للعلاقات الخارجية وشؤون الصينيين المغتربين بسيتشوان. وكان في استقبال الوفد الصيني محمد بوهريز، نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسلوى الدمناتي رئيسة لجنة التعاون والشراكة ومغاربة العالم بالمجلس، وفاطمة بلحسن نائبة عمدة طنجة، وعادل بنونة، عضو اللجنة ذاتها.

تاو، في تصريح لها بهذه المناسبة التي تزامنت مع أول زيارة لها إلى لمغرب، عبرت عن إعجابها بالمؤهلات الطبيعية والاقتصادية للجهة، وأوضحت أن الهدف من الزيارة هو التباحث وتقديم اقتراحات من أجل التعاون وتبادل الخبرات بين جهة طنجة تطوان الحسيمة وسيتشوان.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الاحتفال بالذكرى 60 للعلاقات بين الصين والمغرب سيكون أواخر شهر مَارس القادم، إذ سيتم تنظيم احتفال بهذه المناسبة بسفارة الصين بالرباط، بحضور مسؤولين صينيين.

بالمقابل تحدث محمد بوهريز عن العلاقات الإستراتجية التي تجمع بين جهة طنجة تطوان الحسيمة والصين، والتي تتقوى يوما بعد يوما، مستحضرا اطلاع المغاربة على الحضارة الصينية من خلال الرحالة ابن بطوطة.

وأكد الطرفان المغربي والصيني على اعتبار هذا اللقاء البروتوكولي، في مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مقدمة لعقد شراكات إستراتيجية في ميادين السياحة والاستثمار والثقافة.

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