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كُتّاب وآراء
قافلة طبية متعددة التخصصات في جماعة تغدوين
نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم الحوز قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة سكان "دواري" أهراي وإكدمان، التابعين للجماعة القروية تغدوين بإقليم الحوز.
واستفاد من هذه القافلة، التي نظمت بدعم من السلطات الإقليمية، 450 شخصا من كلا الجنسين، ضمنهم 100 طفل، وأشرف عليها طاقم طبي متخصص في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال.
تروم هذه القافلة الطبية تقديم الخدمات الصحية لساكنة المناطق الجبلية النائية بإقليم الحوز، وتوسيع مجال استفادتها من القوافل التي تشرف عليها وزارة الصحة، والهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من سكان هذه المناطق صعبة الولوج.
ولقيت هذه المبادرة الاجتماعية استحسانا كبيرا لدى ساكنة الدواوير المستفيدة، خصوصا أن مثل هذه الالتفاتة التضامنية والاهتمام بالأوضاع الصحية لسكان المناطق النائية يكون لها وقع حسن في نفوسهم. وتضمنت المبادرة الإنسانية نفسها توزيع أدوية بالمجان حسب الوصفات الطبية.