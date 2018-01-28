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الرئيسية | جهات | سرطان الرئة يودي بحياة نزيل في سجن وجدة

سرطان الرئة يودي بحياة نزيل في سجن وجدة

سرطان الرئة يودي بحياة نزيل في سجن وجدة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 28 يناير 2018 - 13:04

أعلنت إدارة السجن المحلي بوجدة أن السجين المسمى قيد حياته (ش. ب) قد وافته المنية، زوال أمس السبت، بمستشفى الفرابي بالمدينة.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نقلا عن إدارة السجن المحلي بوجدة، أنه تم ترحيل السجين المتوفى من السجن المحلي ببوعرفة إلى السجن المحلي بوجدة قصد الاستشفاء، بعدما تبينت إصابته بمرض السرطان على مستوى الرئة خلال فحصه بمستشفى الحسن الثاني ببوعرفة بتاريخ 16 يناير الجاري، حيث تم إيداعه بمستشفى الفرابي بوجدة قصد الاستشفاء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الهالك كان موضوع متابعة طبية مستمرة بسبب معاناته من مرض السكري واضطرابات نفسية وعقلية، حيث تم إخراجه عدة مرات إلى مؤسسات صحية خارجية، إضافة إلى استفادته من الفحوصات الطبية داخل المؤسسة.

وذكر البلاغ أن السجين المتوفى كان محكوما بعشرين سنة سجنا نافذا من أجل القتل العمد والسرقة الموصوفة بالتعدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Abou marwa الأحد 28 يناير 2018 - 14:11
الله يرحم ويغفر ليه ما تقدم من ذنبه وما تأخر لله ما أعطى ولله ما أخذ وما يسعنا إلا ان نحمد الله ونشكره على نعمة الصحة فاللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا
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2 - مهاجر الأحد 28 يناير 2018 - 16:29
رحمة الله عليه وغفر الله له آمييييين
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3 - lamzabi الأحد 28 يناير 2018 - 17:53
وماذا عن المستشفى الوطني الرئوي الذي تم إغلاقه بمدينة ابن احمد بدعوى أن هذا المرض إنقرض ورحم الله هذا الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته.
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