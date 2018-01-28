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كُتّاب وآراء
سقوط في بئر ينهي حياة أربعينية نواحي البروج
أشرف طاقم طبيّ مختصّ بمستشفى الحسن الثاني بسطات، اليوم الأحد، على تشريح جثة امرأة في عقدها الرابع لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما ألقت بنفسها في بئر بدوار "لغراردة" بجماعة وقيادة دار الشافعي بني مسكين الغربية، دائرة البروج.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة "د. ف"، المزدادة سنة 1970 والقاطنة قيد حياتها بالقنيطرة، كانت في زيارة عائلية إلى منطقة دار الشافعي رفقة أمّها بدوار لغراردة لأداء واجب العزاء في وفاة أحد أقربائها، إلا أنها اختفت عن الأنظار فجأة فبادرت عائلتها إلى البحث عنها مرجّحة سقوطها في بئر قريب من الدوار المذكور.
وأضافت المصادر ذاتها أن العائلة أشعرت السلطات المحلية بدار الشافعي ورجال الدرك الملكي بأولاد فريحة سد المسيرة، الذين انتقلوا إلى مكان الحادث مستعينين بأفراد من الوقاية المدنية التابعة لمركز البروج، وقاموا بتفتيش للبئر الذي يفوق عمقه 15 مترا، أسفر عن العثور على جثة الهالكة.
وزادت المصادر نفسها أن رجال الدرك الملكي بأولاد فريحة فتحوا بحثا في النازلة لتحديد ظروف وفاة الهالكة، مرجحة إقدام الهالكة على الانتحار، خاصة أنها كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسية منذ صغرها، في انتظار نتائج البحث القضائي والتشريح الطبّي تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.