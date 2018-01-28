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الرئيسية | جهات | سقوط في بئر ينهي حياة أربعينية نواحي البروج

سقوط في بئر ينهي حياة أربعينية نواحي البروج

سقوط في بئر ينهي حياة أربعينية نواحي البروج
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 28 يناير 2018 - 16:10

أشرف طاقم طبيّ مختصّ بمستشفى الحسن الثاني بسطات، اليوم الأحد، على تشريح جثة امرأة في عقدها الرابع لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما ألقت بنفسها في بئر بدوار "لغراردة" بجماعة وقيادة دار الشافعي بني مسكين الغربية، دائرة البروج.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة "د. ف"، المزدادة سنة 1970 والقاطنة قيد حياتها بالقنيطرة، كانت في زيارة عائلية إلى منطقة دار الشافعي رفقة أمّها بدوار لغراردة لأداء واجب العزاء في وفاة أحد أقربائها، إلا أنها اختفت عن الأنظار فجأة فبادرت عائلتها إلى البحث عنها مرجّحة سقوطها في بئر قريب من الدوار المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن العائلة أشعرت السلطات المحلية بدار الشافعي ورجال الدرك الملكي بأولاد فريحة سد المسيرة، الذين انتقلوا إلى مكان الحادث مستعينين بأفراد من الوقاية المدنية التابعة لمركز البروج، وقاموا بتفتيش للبئر الذي يفوق عمقه 15 مترا، أسفر عن العثور على جثة الهالكة.

وزادت المصادر نفسها أن رجال الدرك الملكي بأولاد فريحة فتحوا بحثا في النازلة لتحديد ظروف وفاة الهالكة، مرجحة إقدام الهالكة على الانتحار، خاصة أنها كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسية منذ صغرها، في انتظار نتائج البحث القضائي والتشريح الطبّي تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - خنيفري الأحد 28 يناير 2018 - 16:43
في كل مرة نسمع مثل هاته الأحداث المأساوية. يجب على كل من قام بحفر بئر أن بقوم ببنائه ويعمل له غطاء بقفل ومن خالف ذلك يجب على السلطات إنزال عقوبة شديدة بحقه وليس ترك الأمور هكذا وكأنها فخاخ للصيد. عزاؤنا لعائلة الفقيدة وإنا لله وإنا إليه راجعون
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40
2 - سوسي الأحد 28 يناير 2018 - 17:22
الحقيقة.هاد.النوحي.ديال.سطاط.البروج.بني.مسكين.كتير.فيهم.الانتحار.خاصهم.طبيب.نفساني
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6
3 - محمود الأحد 28 يناير 2018 - 17:39
كما قال الأخ في التعليق الاول ،كل يوم نسمع ضحايا لأشخاص سقطوا في الآبار او حفر او مستنقعات او بنايات متهالكة هذه الظاهرة أصبحت تثير الاءهتمام، اريد ان أضيف ان الجماعة الترابية الممثلة في رئيسها مسوءولة على الشرطة الاءدارية -حسب الميثاق الجماعي- و بالتالي روءساء الجماعات يتحملون نصيبهم في هاته الحوادث لعدم إنذار صاحب البيءر الغير المسيج او البناية الآيلة للسقوط عن طريق مصلحة الشرطة الاءدارية التي تحت نفوذه لأوضح اكثر لي ابن اخت -في الناظور-سقط عليه جذع شجرة من كثرة الرياح أدخلته المستشفى حكمت له المحكمة الاءدارية بوجدة بتعويض خمسون الف درهم و ادانت ريءيس البلدية بالإهمال
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11
4 - انتحارات سطات وبرشيد الأحد 28 يناير 2018 - 20:03
انتحارات سطات وبرشيد بالجملة كشفشاون وضحايا تطوان والجديدة و النواحي وزيد وزيد حتى لسيدي بوزيد يسائل الصحة النفسية للمغاربة قلة المصحات وغلاء الدواء ضعف الخدمات و الله يكون في عون المرضى وعائلاتهم
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