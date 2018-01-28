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كُتّاب وآراء
زخات عاصفية وتساقطات مطرية في مناطق بالمملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، بأن زخات عاصفية، مع إمكانية تساقط حبات البرد، ستهم، اليوم الأحد وغدا الاثنين، عددا من جهات المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن الزخات العاصفية محليا قوية، مع إمكانية تساقط حبات البرد، ستهم، ابتداء من اليوم الأحد على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة التاسعة صباحا، كلا من أقاليم ميدلت والرشيدية وتنغير وزاكورة وبولمان وفكيك.
وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات مطرية أو زخات عاصفية محليا معتدلة، ستهم أقاليم شفشاون وتطوان والفنيدق-المضيق وصفرو وتازة وجرسيف، كما ستسجل بإقليم ورزازات، يوم غد الاثنين، تساقطات ثلجية.