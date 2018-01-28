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الرئيسية | جهات | زخات عاصفية وتساقطات مطرية في مناطق بالمملكة

زخات عاصفية وتساقطات مطرية في مناطق بالمملكة

زخات عاصفية وتساقطات مطرية في مناطق بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 28 يناير 2018 - 14:10

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، بأن زخات عاصفية، مع إمكانية تساقط حبات البرد، ستهم، اليوم الأحد وغدا الاثنين، عددا من جهات المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن الزخات العاصفية محليا قوية، مع إمكانية تساقط حبات البرد، ستهم، ابتداء من اليوم الأحد على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة التاسعة صباحا، كلا من أقاليم ميدلت والرشيدية وتنغير وزاكورة وبولمان وفكيك.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات مطرية أو زخات عاصفية محليا معتدلة، ستهم أقاليم شفشاون وتطوان والفنيدق-المضيق وصفرو وتازة وجرسيف، كما ستسجل بإقليم ورزازات، يوم غد الاثنين، تساقطات ثلجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بني يزناسن الأحد 28 يناير 2018 - 14:16
اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً
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95
2 - لحسن الأحد 28 يناير 2018 - 15:14
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين .اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت
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18
3 - حمادي الأحد 28 يناير 2018 - 17:33
آلله يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم اسقنى الغيث ولا تجعلنا من القانطين
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13
4 - عبيد الأحد 28 يناير 2018 - 17:40
'اللهم حوالينا ولا علينا " اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب .
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