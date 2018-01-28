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مخيم شتوي يأوي تلاميذ متفوقين في المحمدية

مخيم شتوي يأوي تلاميذ متفوقين في المحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 28 يناير 2018 - 17:27

احتضن المجمع الدولي للشباب والطفولة مولاي رشيد ببوزنيقة، على مدى خمسة أيام، مخيما شتويا لفائدة التلاميذ المتفوقين المتابعين دراستهم بالسنة الخامسة ابتدائي بجميع المؤسسات التعليمية العمومية، نظمه الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي بالمديرية الإقليمية بالمحمدية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

واستفاد من هذا المخيم الشتوي، الذي امتد من الاثنين 22 إلى الجمعة 26 يناير الجاري، حوالي 47 تلميذا متفوقا، عاشوا طوال هاته الأيام على وقع مجموعة من الأنشطة التربوية والعمل الجماعي.

وقال العياشي معزي، رئيس الجمعية، إن هذا المخيم من شأنه "استعادة وهج وألق التخييم المسؤول وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، كما أنه يخلق فسحة بنفس التعلم المرح والإمتاع الفني والثقافي".

وأضاف أن المخيم "يمكّن المستفيدين من تعلم أبجديات العمل الجماعي والاستئناس بتقنيات التنشيط الحديثة"، لافتا إلى أنهم "استفادوا من ورشات لتدوير الورق والبلاستيك وتدبير النفايات، تمكنهم من تعلم كيفية الرقي بسلوكهم الايكولوجي والبيئي إلى أبعد الحدود".

وعرف المخيم الشتوي حضور مدير الأكاديمية الجهوية والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، اللذين تابعا مشاهد مسرحية واستمعا لقصص من إلقاء التلاميذ المستفيدين أثارت الحاضرين.

واستفاد التلاميذ المتفوقون خلال هاته المرحلة من زيارة إلى حريسة الفرس ببوزنيقة، حيث تمكنوا من معاينة أنواع من الجياد، وتلقوا معلومات حول طريقة ترويضها وكيفية الحفاظ على نسلها.

وتميز ختام هذا المخيم الشتوي بتنظيم سهرة فنية شملت مقاطع إنشادية ومسرحية من تنشيط الأطفال المستفيدين، عمل من خلالها الأطر الواقفون وراءها، وعلى رأسهم فتيحة واضح، على الجمع بين جيل التلاميذ وجيل الأطر الذين خبروا العمل التربوي وتجارب التخييم على الصعيد الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مابل مروان الأحد 28 يناير 2018 - 18:58
بادرة جيدة و لكن كان يجب دعوة جميع التلاميذ الى المشاركة لأن المواهب الفردية لا يمكن اكتشافها عن طريق المناهج المدرسية الحالية و بالتالي صقلها.
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5
2 - الوطنية الأحد 28 يناير 2018 - 19:14
في المحمدية كل شيء جائز هل هو تفوق حقيقي او افتراضي حتى لا يعيش هذا الطفل وهم التفوق فيصطدم بالامر الواقع مستقبلا
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