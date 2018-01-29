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بياض الثلوج يغطي مناطق واسعة في إقليم زاكورة

بياض الثلوج يغطي مناطق واسعة في إقليم زاكورة
محمد ايت حساين
الاثنين 29 يناير 2018 - 17:20

شهدت عدد من المناطق الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، اليوم الاثنين، تساقطات ثلجية مهمة، تسببت في توقف حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين ورززات وزاكورة، وبالضبط على مستوى منعرجات ايت ساون، لساعات طويلة، أجبرت مستعلمي الطريق القادمين من ورززات إلى العودة نحو مركز ايت سوان، والقادمين من جهة زاكورة على العودة إلى اكدز، قبل أن تتدخل مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بزاكورة والسلطات الإقليمية لإعادة فتحها.

كما شهدت جماعات تينزولين وبني زولي واكدز والنقوب تساقطات ثلجية مهمة، جعلت المنطقة تتزين بوشاح أبيض غير من لونها الطبيعي، وساهمت في خلق حركية ودينامية جد مهمة، وخلفت ارتياحا كبيرا لدى الساكنة.

"ساكنة زاكورة تعتبر هاته التساقطات الثلجية نعمة من أجل طرد نقمة الليشمانيا وشبح الجفاف الذي يهددها كل فصل صيف"، بحسب تعبير صالح ازكاغ، ابن منطقة تينزولين، الذي أكد في تصريج لهسبريس أن المنطقة ستعرف حركية مهمة في الأيام المقبلة على جميع الأصعدة، موضحا أن "الساكنة بهذه التساقطات الثلجية والمطرية تستبشر خيرا بموسم فلاحي جيد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - omaima الاثنين 29 يناير 2018 - 17:39
أن الله على كل شئ قدير لا تقنطوا من رحمة الله اللهم ارحمنا برحمتك
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29
2 - PureMinded الاثنين 29 يناير 2018 - 17:52
"بحسب تعبير صالح ازكاغ، ابن منطقة تينزولين، الذي أكد في تصريج لهسبريس أن المنطقة ستعرف حركية مهمة في الأيام المقبلة على جميع الأصعدة، موضحا أن "الساكنة بهذه التساقطات الثلجية والمطرية تستبشر خيرا بموسم فلاحي جيد""

بهذه العقلية ستبقون مغربا غير نافع الى يوم القيامة كما يريدكم المخزن، تنتظرون قطرتين من السماء لتبقوا على قيد الحياة، اما البحث عن التنمية الحقيقية بعيدا عن تقلبات المناخ فهذا تتناسوه كلما سقطت قطرتا مطر.

دمتم نائمين.
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16
3 - المجيب الاثنين 29 يناير 2018 - 17:53
قطعا الثلوج في زاكورة ستحد من نشاط بعوض الليشمانيا وهي فرصة سانحة كي يتحرك اهل البلد لمحاربة هذا البعوض داخل البيوت وذلك بغلق الشقوق في الجدران وطليها بمادة الجير ورشها بمبيدات الحشرات.
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22
4 - رشيد من أكدز الاثنين 29 يناير 2018 - 18:06
الحمد لله على نعمه الكثيرة، حسب الروايات الشفهية لم تعرف المنطقة هذة الثلوج أو (الصقيع) من الستينات.
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12
5 - محمدجوي الاثنين 29 يناير 2018 - 18:13
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مقال حقيقي في الموضوع ليس فيه غلو وكذلك آراء الساكنة استبشروا خيرا وكما يقال عام الثلج عام الخير. (قال الله سبحانه لأن شكرهم لازيدنكم ولءن كفرتم أن ذاتي لشديد )وكذلك اعتراف بمجهود المصالح. اللهم بارك لهم في هذه التساقطات الثلجية والمطرية واجعله عام خير وبركة على المغرب والمغاربة آمين. والسلام
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4
6 - م ع الاثنين 29 يناير 2018 - 18:49
الكل كان خائف من الجفاف. و أنا كنت متؤكد من سنة فلاحية جيدة و حتى شهر خمسة سيعرف تساقطات مطرية.
أنصح المسؤولين بالقيام بعمليات إستمطار صناعي بالطائرات أو المدافع في شرق و جنوب المغرب لملأ الفرشة المائية و لا يتركون السحب تعبر لداخل الجزائر لأن الماء سلاح إستراتيجي.
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