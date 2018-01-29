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كُتّاب وآراء
بياض الثلوج يغطي مناطق واسعة في إقليم زاكورة
شهدت عدد من المناطق الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، اليوم الاثنين، تساقطات ثلجية مهمة، تسببت في توقف حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين ورززات وزاكورة، وبالضبط على مستوى منعرجات ايت ساون، لساعات طويلة، أجبرت مستعلمي الطريق القادمين من ورززات إلى العودة نحو مركز ايت سوان، والقادمين من جهة زاكورة على العودة إلى اكدز، قبل أن تتدخل مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بزاكورة والسلطات الإقليمية لإعادة فتحها.
كما شهدت جماعات تينزولين وبني زولي واكدز والنقوب تساقطات ثلجية مهمة، جعلت المنطقة تتزين بوشاح أبيض غير من لونها الطبيعي، وساهمت في خلق حركية ودينامية جد مهمة، وخلفت ارتياحا كبيرا لدى الساكنة.
"ساكنة زاكورة تعتبر هاته التساقطات الثلجية نعمة من أجل طرد نقمة الليشمانيا وشبح الجفاف الذي يهددها كل فصل صيف"، بحسب تعبير صالح ازكاغ، ابن منطقة تينزولين، الذي أكد في تصريج لهسبريس أن المنطقة ستعرف حركية مهمة في الأيام المقبلة على جميع الأصعدة، موضحا أن "الساكنة بهذه التساقطات الثلجية والمطرية تستبشر خيرا بموسم فلاحي جيد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
بهذه العقلية ستبقون مغربا غير نافع الى يوم القيامة كما يريدكم المخزن، تنتظرون قطرتين من السماء لتبقوا على قيد الحياة، اما البحث عن التنمية الحقيقية بعيدا عن تقلبات المناخ فهذا تتناسوه كلما سقطت قطرتا مطر.
دمتم نائمين.
أنصح المسؤولين بالقيام بعمليات إستمطار صناعي بالطائرات أو المدافع في شرق و جنوب المغرب لملأ الفرشة المائية و لا يتركون السحب تعبر لداخل الجزائر لأن الماء سلاح إستراتيجي.