بياض الثلوج يغطي مناطق واسعة في إقليم زاكورة

محمد ايت حساين

شهدت عدد من المناطق الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، اليوم الاثنين، تساقطات ثلجية مهمة، تسببت في توقف حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين ورززات وزاكورة، وبالضبط على مستوى منعرجات ايت ساون، لساعات طويلة، أجبرت مستعلمي الطريق القادمين من ورززات إلى العودة نحو مركز ايت سوان، والقادمين من جهة زاكورة على العودة إلى اكدز، قبل أن تتدخل مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بزاكورة والسلطات الإقليمية لإعادة فتحها.

كما شهدت جماعات تينزولين وبني زولي واكدز والنقوب تساقطات ثلجية مهمة، جعلت المنطقة تتزين بوشاح أبيض غير من لونها الطبيعي، وساهمت في خلق حركية ودينامية جد مهمة، وخلفت ارتياحا كبيرا لدى الساكنة.

"ساكنة زاكورة تعتبر هاته التساقطات الثلجية نعمة من أجل طرد نقمة الليشمانيا وشبح الجفاف الذي يهددها كل فصل صيف"، بحسب تعبير صالح ازكاغ، ابن منطقة تينزولين، الذي أكد في تصريج لهسبريس أن المنطقة ستعرف حركية مهمة في الأيام المقبلة على جميع الأصعدة، موضحا أن "الساكنة بهذه التساقطات الثلجية والمطرية تستبشر خيرا بموسم فلاحي جيد".