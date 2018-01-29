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الرئيسية | جهات | اعتصام في زومي يطلب الشغل والتعويض عن البطالة

اعتصام في زومي يطلب الشغل والتعويض عن البطالة

اعتصام في زومي يطلب الشغل والتعويض عن البطالة
هسبريس من وزان
الاثنين 29 يناير 2018 - 19:10

دخل فرع زومي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، اليوم الاثنين، في اعتصام مفتوح يتبع بإضراب إنذاري عن الطعام، لمدة 24 ساعة أمام مقر الجماعة المحلية، من أجل المطالبة بالحق في الشغل.

واعتلت بوابة الجماعة الترابية المذكورة لافتة كتب عليها "جميعا من أجل الحق في الشغل والتعويض عن سنوات البطالة"، كشعار يلخص مطالب المحتجين الذين عمدوا إلى افتراش الأرضية في انتظار محاور عن الجهات الموكول إليها تدبير الشأن العام المحلي.

أحد المحتجين قال إن "الاعتصام يأتي في الوقت الذي تتماطل فيه الجهات المسؤولة والسلطة الإقليمية في الوفاء بوعودهما لأعضاء الفرع بالاستفادة من امتيازات التشغيل"، مستحضرا محطات نضالية سابقة بعمالة وزان وجماعة زومي "دون أن تجد المطالب آذانا صاغية".

وشدد المتحدث على عزم أعضاء "جمعية المعطلين" الاستمرار في الاحتجاج والخروج إلى الشارع إلى حين توفير الشغل، مهددا بـ"الشروع في أشكال نضالية غير مسبوقة"، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abou majd الاثنين 29 يناير 2018 - 19:32
كنت ولا زلت من خلال هذا الموقع اشير الى مشكل البطالة في صفوف الشباب المغربي المشكل عويص وكبير ولكن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المغربية تزيده بلة الحكومة تستثمر في مجالات لا تعتبر حاليا اولية وتترك المعضلات التي تهدد الزرع والضرع الا وهي البطالة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين التدخل المباشر في سوق الشغل اصبح من اولى الاوليات اما انتظار ان تتتج الاستثمارات مناصب شغل في الامد المتوسط والطويل فيشكل مغامرة محفوفة بكثير من المخاطر ايها المسؤولين انتبهوا فالبلد امانة في اعناقكم
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9
2 - الحــاج.ع. الله الاثنين 29 يناير 2018 - 19:38
التعويض عن سنوات البطالة ؟
مزيان الى لقيتو على من تضحكو علاش ألا ؟
ومن سيعوضك عن سنوات البطالة ؟
أنا الي خدمت ودمرت وكا نفيق مع 5 د الصباح وما كا ندخل لداري حتى 8 د العشية وفي كل سنة نخلص عشرات الملايين من السنتيمات من الضرائب ؟
زوينة هادي ؟ كون لقينا الي يعوضنا حتى حنا نبقاو جالسي في الدار وفي القهاوي ومرة مرة نخرجو ندير مظاهرات ومريضنا ما عند باس
اسمع أيها الأمي
إذا كنت تسمع عن تعويضات البطالة في أوروبا فلأن في أوروبا يدفعون لصندوق التأمين عن البطالة، وعندما يفقدون الشغل الصندوق يعيد لهم أموالهم بالتقسيط ويكون ذالك محدود في الزمن كاين الي كا يشد غير 3 اشهر ديال الشوماج وكاين الي خدم بزاف يقدر يعطيوه عام ... انت ما عمرك قرقبتيها وما عمرك كتاتبتي حتى بدرهم وباغي تشد الشوماج ... يا سلام !! على زينك وثاقفتك الرزانة ديالك ؟ لم تكتتب في اي صندوق وليس لديك الحق ان تتقاضى ولو درهم واحد من أموال دافعي الضرائب
وما عليك سوى تمشي تقلب ليك على خدمة عند شي طاشرون ولا شي فيرمة
راه الاجازة ديالك ليست سوى شهادة محو أمية الكتابة والقراءة فقط
يعني كا تبين بالي انت غير عارف كتب وتقرا
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6
3 - wood الاثنين 29 يناير 2018 - 19:57
نتيجة التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية التي عرفها المغرب اصبحت المطالبة بالتعويض عن البطالة ملحة اكثر من اي وقت مضى ، فيجب ان يتصدر هذا المطلب جميع المطالب الاخرى ، و على الدولة ان تتدبر هذا الملف مهما كلفها من اجراءات . فبدون التعويض عن البطالة ستستمر الدولة في تجاهل شريحة واسعة من المواطنين التي ستستمر في تجاهلهم و تتركهم يعانون الجوع و التهميش و ربما حتى الموت . فبدون التعويض عن البطالة ستكون كل المشاريع و الخطابات مجرد ذر الرماد في العيون . بالاضافة ان التعويض عن البطالة سيمكن الدولة من القضاء على مجموعة من الانشطة المشبوهة او المشينة التي تسيء للبلد كالفراشة و الباعة المتجولين و التهريب المعيشي و التسول و غيرها ، كما ان هذا الاجراء له مردودية اقتصادية لا يستهان بها و يجبر المسؤولين على التفكير جديا في خلق مناصب الشكل بدل الكذب !!!
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2
4 - ريفي أصيل الاثنين 29 يناير 2018 - 20:28
حتى وان بقيتم سنوات لن يصغي إليكم أحد. لا حياة لمن تنادي.
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1
5 - saood الاثنين 29 يناير 2018 - 20:42
ان السيد woodاصبحت يقول كلام غير منطقي وغير مفهوم كيف تعوض الدولة العطلين ومن اي ميزانية واي صندوق هل يصرفوا لهم اموال الميزانية العامة اي اموال دافعي الضرائب وهل تكفيهم مع العلم ان دافعي الضرائب يطالبون باصلاح الطوق والبنيات التحتية والمستشفيات والمدارس ام تريد ان توقف الدولة كل المشاريع وتصرف تلك المشاريع على العطلين بالله عليك اي دولة في العالم تقوم بهذا المطلب انا عملت في فرنسا لعشة سنوات ولما اقفلت الشركة ابوابها صرف لي الصندوق اجر سنة وبقيمة ثلاث مائة اورو في الشهر وبعد لك انقطع التعويض وطالبوني بالبحث عن شغل اخر لان ما ادخرته قد نفذ اما معطلين المغرب فهم ولدوا بطالة فمن سيعوضهم انه الهبل والبهتان والحلم فهناك اكثر من تماني مليون عاطل في المغرب يستحق النعويض ولحماق هذا
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6 - alidali الاثنين 29 يناير 2018 - 21:11
السلام عليكم
اقوال للحاج عبد الله ماترحم ماتخلي ليرحم .
اما بالنسبة للمساعدات الاجتماعيةفي اوروبا فلك الحق ابتداءا من سن 18 وان اقتضى الحال طول حياتك وبعد انقضاء التعويض عن العمل الذي يتكلف صندوق الضمان الإجتماعي مباشرة
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7 - Mountaqid الاثنين 29 يناير 2018 - 21:12
reponse a l algerien wood
انت جزايري و قد قرات لك عدة تدخلات هنا تدافع عن البوليساريو و النظام الجرايري، ما دخلك في الشؤون الداخلية المغربية؟؟؟
بقات فيك البطالة في المغرب؟
ادن طالب حكومتك بالكف عن مساندة البوليساريو ،،
انتم يا جزايريين الحسد جعلكم مرضى لدرجة انكم طهتلون المواقع المغربية لاشاعة الياس بتبخيس اي شيئ تفعله الهكومة المغربية املا في ثورة و في عشرينية سوداء في المغرب،،،
احلم يا بقايا الاستعمار،،،،
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