اعتصام في زومي يطلب الشغل والتعويض عن البطالة

هسبريس من وزان

دخل فرع زومي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، اليوم الاثنين، في اعتصام مفتوح يتبع بإضراب إنذاري عن الطعام، لمدة 24 ساعة أمام مقر الجماعة المحلية، من أجل المطالبة بالحق في الشغل.

واعتلت بوابة الجماعة الترابية المذكورة لافتة كتب عليها "جميعا من أجل الحق في الشغل والتعويض عن سنوات البطالة"، كشعار يلخص مطالب المحتجين الذين عمدوا إلى افتراش الأرضية في انتظار محاور عن الجهات الموكول إليها تدبير الشأن العام المحلي.

أحد المحتجين قال إن "الاعتصام يأتي في الوقت الذي تتماطل فيه الجهات المسؤولة والسلطة الإقليمية في الوفاء بوعودهما لأعضاء الفرع بالاستفادة من امتيازات التشغيل"، مستحضرا محطات نضالية سابقة بعمالة وزان وجماعة زومي "دون أن تجد المطالب آذانا صاغية".

وشدد المتحدث على عزم أعضاء "جمعية المعطلين" الاستمرار في الاحتجاج والخروج إلى الشارع إلى حين توفير الشغل، مهددا بـ"الشروع في أشكال نضالية غير مسبوقة"، على حد قوله.