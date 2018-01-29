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كُتّاب وآراء
اعتصام في زومي يطلب الشغل والتعويض عن البطالة
دخل فرع زومي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، اليوم الاثنين، في اعتصام مفتوح يتبع بإضراب إنذاري عن الطعام، لمدة 24 ساعة أمام مقر الجماعة المحلية، من أجل المطالبة بالحق في الشغل.
واعتلت بوابة الجماعة الترابية المذكورة لافتة كتب عليها "جميعا من أجل الحق في الشغل والتعويض عن سنوات البطالة"، كشعار يلخص مطالب المحتجين الذين عمدوا إلى افتراش الأرضية في انتظار محاور عن الجهات الموكول إليها تدبير الشأن العام المحلي.
أحد المحتجين قال إن "الاعتصام يأتي في الوقت الذي تتماطل فيه الجهات المسؤولة والسلطة الإقليمية في الوفاء بوعودهما لأعضاء الفرع بالاستفادة من امتيازات التشغيل"، مستحضرا محطات نضالية سابقة بعمالة وزان وجماعة زومي "دون أن تجد المطالب آذانا صاغية".
وشدد المتحدث على عزم أعضاء "جمعية المعطلين" الاستمرار في الاحتجاج والخروج إلى الشارع إلى حين توفير الشغل، مهددا بـ"الشروع في أشكال نضالية غير مسبوقة"، على حد قوله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
مزيان الى لقيتو على من تضحكو علاش ألا ؟
ومن سيعوضك عن سنوات البطالة ؟
أنا الي خدمت ودمرت وكا نفيق مع 5 د الصباح وما كا ندخل لداري حتى 8 د العشية وفي كل سنة نخلص عشرات الملايين من السنتيمات من الضرائب ؟
زوينة هادي ؟ كون لقينا الي يعوضنا حتى حنا نبقاو جالسي في الدار وفي القهاوي ومرة مرة نخرجو ندير مظاهرات ومريضنا ما عند باس
اسمع أيها الأمي
إذا كنت تسمع عن تعويضات البطالة في أوروبا فلأن في أوروبا يدفعون لصندوق التأمين عن البطالة، وعندما يفقدون الشغل الصندوق يعيد لهم أموالهم بالتقسيط ويكون ذالك محدود في الزمن كاين الي كا يشد غير 3 اشهر ديال الشوماج وكاين الي خدم بزاف يقدر يعطيوه عام ... انت ما عمرك قرقبتيها وما عمرك كتاتبتي حتى بدرهم وباغي تشد الشوماج ... يا سلام !! على زينك وثاقفتك الرزانة ديالك ؟ لم تكتتب في اي صندوق وليس لديك الحق ان تتقاضى ولو درهم واحد من أموال دافعي الضرائب
وما عليك سوى تمشي تقلب ليك على خدمة عند شي طاشرون ولا شي فيرمة
راه الاجازة ديالك ليست سوى شهادة محو أمية الكتابة والقراءة فقط
يعني كا تبين بالي انت غير عارف كتب وتقرا
اقوال للحاج عبد الله ماترحم ماتخلي ليرحم .
اما بالنسبة للمساعدات الاجتماعيةفي اوروبا فلك الحق ابتداءا من سن 18 وان اقتضى الحال طول حياتك وبعد انقضاء التعويض عن العمل الذي يتكلف صندوق الضمان الإجتماعي مباشرة
انت جزايري و قد قرات لك عدة تدخلات هنا تدافع عن البوليساريو و النظام الجرايري، ما دخلك في الشؤون الداخلية المغربية؟؟؟
بقات فيك البطالة في المغرب؟
ادن طالب حكومتك بالكف عن مساندة البوليساريو ،،
انتم يا جزايريين الحسد جعلكم مرضى لدرجة انكم طهتلون المواقع المغربية لاشاعة الياس بتبخيس اي شيئ تفعله الهكومة المغربية املا في ثورة و في عشرينية سوداء في المغرب،،،
احلم يا بقايا الاستعمار،،،،