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الرئيسية | جهات | تساقط الثلوج يعم مناطق مغربية طيلة 48 ساعة

تساقط الثلوج يعم مناطق مغربية طيلة 48 ساعة

تساقط الثلوج يعم مناطق مغربية طيلة 48 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يناير 2018 - 18:05

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل انخفاض في درجات الحرارة، مصحوب بتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة، ابتداءا من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنه يرتقب أن تسجل درجات الحراة الدنيا ما بين ناقص 5 درجات ودرجة واحدة، ودرجات الحرارة العليا ما بين درجتين و 7 درجات بكل من أقاليم إفران وخنيفرة وصفرو وتازة وبولمان وفكيك وتوريرت وميدلت وبني ملال وأزيلال وتنغير والحوز والراشدية وشيشاوة وورزازات وتارودانت.

وأضافت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أقاليم الريف والشرق، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول الداخلية، ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة واحدة و 5 درجات.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية مرتقبة، من اليوم الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل، ستهم أقاليم إفران وخنيفرة وميدلت وبني ملال وأزيلال والراشدية وتنغير وورزازات والحوز وشيشاوة، في حين من المتوقع سقوط ثلوج بالأطلس الصغير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - A AMSTERDAM الاثنين 29 يناير 2018 - 18:22
قد النفع يارب,اخاف على المساكين ليعايشين فالديور ديال الخش والطين ,وبلادنا معندانش البنية التحتية هذا هو المشكل العويص حنا راه ماشي اوروبا ليعندها القوادس ايدوز فيهم التران اما قودسنا راه فار ولا مات فيه كيسدو,على العموم الله اشوف فحال المساكين فالقرى وفي الجبال .
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70
2 - اعبدوا الله القهار الاثنين 29 يناير 2018 - 18:35
الحمد لله على نعمه. يا ربي لك الحمد
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81
3 - عبيد الاثنين 29 يناير 2018 - 18:52
اللهم سقيا رحمة .لا سقيا عذاب .اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم ارحم ضعفنا و ضعفاءنا.
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13
4 - بودواهي الاثنين 29 يناير 2018 - 19:19
عار على الدولة المغربية أن ترى مواطنيها في الأطلس المتوسط يتعدبون شديد العداب بهدا الطقس حيث الثلج و البرد في أوج قساوته و حيث الفقر و العوز و الحرمان في أعلى درجاته ...!!!
هدا في الوقت الدي لا تتوانى في نهب خيرات منطقتهم من مياه انهار و غابات و معادن نفيسة و ثروة حيوانية ووووو
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13
5 - midalti الاثنين 29 يناير 2018 - 19:31
غريب المرة الثانية التي يسقط الثلج بكمية كبيرة لدرجة ان الحركة داخلة المدينة شبه مشلولة 50c من الثلج ولم تذكر في الاذاعة الوطنية (الوطنية الوطنية الوطنية) !!!!!!!!!
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12
6 - احلام اليقظة الاثنين 29 يناير 2018 - 19:56
الحكومة توزع على المناطق المنكوبة الدواء بالمجان وحطب التدفئة وتعفيهم من واجب الكهرباء لمدة ستة اشهر كما تمنحهم مبالغ مالية كحقوق عينية عن الثروة المشتركة للفسفاط والذهب والفضة ومن خيرات البحار ومما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وقد فرح المواطنون بمنازلهم الجديدة المفروشة والمكيفة ومما أثلج صدورهم دمقرطة الإمتيازات الحكومية التي تسعى جاهدة لتعميمها على المناطق الباردة والمتمثلة في منحة لمن يريد كوبل آخر وخاصة بجهة درعة التي تعرف فائضا في النوع البشري أما المنحة الجامعية المعممة فستكون شاملة للجميع بمن فيهم المسنات ببرنامج محو الأمية ما فيقتونيش بكري
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3
7 - مسكين نعيم الاثنين 29 يناير 2018 - 21:01
الحمدلله على هده النعم اللهم اجعلها تعود بالخير على بلادنا
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