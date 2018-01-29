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كُتّاب وآراء
تساقط الثلوج يعم مناطق مغربية طيلة 48 ساعة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل انخفاض في درجات الحرارة، مصحوب بتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة، ابتداءا من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنه يرتقب أن تسجل درجات الحراة الدنيا ما بين ناقص 5 درجات ودرجة واحدة، ودرجات الحرارة العليا ما بين درجتين و 7 درجات بكل من أقاليم إفران وخنيفرة وصفرو وتازة وبولمان وفكيك وتوريرت وميدلت وبني ملال وأزيلال وتنغير والحوز والراشدية وشيشاوة وورزازات وتارودانت.
وأضافت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أقاليم الريف والشرق، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول الداخلية، ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة واحدة و 5 درجات.
وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية مرتقبة، من اليوم الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل، ستهم أقاليم إفران وخنيفرة وميدلت وبني ملال وأزيلال والراشدية وتنغير وورزازات والحوز وشيشاوة، في حين من المتوقع سقوط ثلوج بالأطلس الصغير.
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تعليقات الزوّار (7)
هدا في الوقت الدي لا تتوانى في نهب خيرات منطقتهم من مياه انهار و غابات و معادن نفيسة و ثروة حيوانية ووووو