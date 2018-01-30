ثلوج تعزل دواوير بجماعة بوتفردة في بني ملال

محمد آيت حساين

تعيش ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لجماعة بوتفردة بدائرة أغبالة، في إقليم بني ملال، "حصارا طبيعيا بسبب التساقطات الثلجية التي تساقطت منذ الليلة الماضية على المنطقة، وتسببت في قطع أهم الطرق الرئيسية، مع تسجيل غياب الجهات المسؤولة لتفقد وضع السكان"، وفق تعبير حسن احمام، ابن دوار ايضيس.

وأورد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن الطريق الرابطة بين بوتفردة وتيفرت نايت حمزة وتينكارف وايضيس مقطوعة، مبرزا أن "السكان يعيشون في وضع خطير، خصوصا مع انقطاع شبكة الهاتف وأحيانا الكهرباء، وغياب مسالك لإنقاذ روح حامل أو مريض".

وعبّر سكان ممن استقت هسبريس أراءهم عن تذمرهم مما يعيشونه بسبب الحصار الثلجي؛ إذ شددوا على كونهم يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية، كما يعاني الأطفال من انخفاض درجة الحرارة، مؤكدين أن اليوم يصادف السوق الأسبوعي وإن تعذر فتح الطرقات، فإن أغلبهم مهدد بالجوع.

وطالب السكان والي جهة بني ملال، وكافة الجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لإنقاذهم من غياب أبسط الضروريات، مشددين على أن الوضع ينذر بالأسوأ إن لم تتدخل الدولة في أقرب الآجال.

كمال زايد، رئيس جماعة بوتفردة، أكد في تصريح لهسبريس أن الآلية الوحيدة "JCB" التي يتوفر عليها المجلس الجماعي، تم تسخيرها لفتح الطرقات الرئيسية، موضحا أن "الجماعة تقوم بمجهودات كبيرة لتسهيل عملية تنقل مواطنيها رغم قلة الإمكانيات"، مشيرا إلى أن "مصالح مديرية التجهيز والنقل ستقوم بإرسال آليات لإزاحة الثلوج إلى بوتفردة".