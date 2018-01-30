الثلوج تقطع طريق مراكش ورزازات عبر تيشكا

محمد آيت حساين

أكدت وزارة التجهيز والنقل أن الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، عبر تيزي نتيشكا، مقطوعة في وجه حركة المرور، بفعل التساقطات الثلجية التي عرفتها المنطقة منذ يوم أمس الاثنين، خصوصا من جهة إقليم الحوز "ايت ورير"، نظرا إلى كثافة الثلوج التي تساقطت على المنطقة.

وأفادت المصالح المختصة بالوزارة سالفة الذكر، خلال تواصلها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عبر الرقم الأخضر الذي وضعته أمام المسافرين للاستفسار حول وضعية الطرق التي قد تكون مقطوعة أمامهم بسبب التقلبات الجوية، بأن مصالح الوزارة والسلطات الإقليمية وباقي المتدخلين تقوم بمجهودات كبيرة لإعادة حركة المرور إلى طريق ورزازات ومراكش وغيرها من الطرق المقطوعة بسبب الثلوج، موضحة أن مصالح الدرك الملكي أغلقت الطريق أمام حركة المرور، لتفادي وقوع حوادث سير خطيرة، في انتظار الانتهاء من أشغال إزاحة الثلوج.

وطالبت الوزارة المذكورة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة في أماكن التي تساقطت فيها الثلوج، وشددت على ضرورة احترام علامات التشوير والحواجز الثلجية والامتثال لتعليمات السلطات المحلية والأمنية وفرق التدخل الموجودة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان أمثل للسير والجولان، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.