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الثلوج تقطع طريق مراكش ورزازات عبر تيشكا

الثلوج تقطع طريق مراكش ورزازات عبر تيشكا
محمد آيت حساين
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 10:17

أكدت وزارة التجهيز والنقل أن الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، عبر تيزي نتيشكا، مقطوعة في وجه حركة المرور، بفعل التساقطات الثلجية التي عرفتها المنطقة منذ يوم أمس الاثنين، خصوصا من جهة إقليم الحوز "ايت ورير"، نظرا إلى كثافة الثلوج التي تساقطت على المنطقة.

وأفادت المصالح المختصة بالوزارة سالفة الذكر، خلال تواصلها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عبر الرقم الأخضر الذي وضعته أمام المسافرين للاستفسار حول وضعية الطرق التي قد تكون مقطوعة أمامهم بسبب التقلبات الجوية، بأن مصالح الوزارة والسلطات الإقليمية وباقي المتدخلين تقوم بمجهودات كبيرة لإعادة حركة المرور إلى طريق ورزازات ومراكش وغيرها من الطرق المقطوعة بسبب الثلوج، موضحة أن مصالح الدرك الملكي أغلقت الطريق أمام حركة المرور، لتفادي وقوع حوادث سير خطيرة، في انتظار الانتهاء من أشغال إزاحة الثلوج.

وطالبت الوزارة المذكورة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة في أماكن التي تساقطت فيها الثلوج، وشددت على ضرورة احترام علامات التشوير والحواجز الثلجية والامتثال لتعليمات السلطات المحلية والأمنية وفرق التدخل الموجودة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان أمثل للسير والجولان، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الكترونيك الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:27
لماذا لا تقوم وزارة التجهيز بتبيث كاميرات من نوع webcam في المواقع الجبلية المعروفة و ربطها بالانترنيت حتى يتسنى لمن أراد أن يشاهد في وقت مباشر أحوال الطقس و أحوال الطريق مثلما يحدث في باقي الدول و حيث أن ميزانية اقتنائها و تتبيثها و ربطها بالشبكة ستكون جد زهيدة.
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27
2 - Ali سمحو فيك يا بلادي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:52
سمحو فيك يا بلادي ولا حياة لمن تنادي.هاذ لبلادي ماتو عليها الرجال والنساء من الشمال الى الجنوب.مشاو راهم تحت التراب الله يرحمهم .وخلاو موراهم شي وحدين الى القاو شي حاجة يكلوها الى ما القاوش يعطيوها بالضهر ويزيدو في حالهم بحال ماشي بلادهم.الزمان هذا اللي اتخلى الرجل على المروءة والرجولة والانسانية والمسؤولية اصبح عبارة عن كوستيم وكرافاتا .ما كيهم لا طفل ولا امرأة ولا مسن .خصوا غير ابان في التلفزيون ويتصور.ردو للمواطن كرامتو واعتبارو راه ما كيدوم والو .
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4
3 - اطلسى الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:33
التلج نعمة للارض والمستقبل .
نقمة للمازيغ المنسين طول الحقب ،رغم ذالك صابرين كاهل فلسطين المرابطين فى القدس والامازيغ فى الجبال .
اللهم ازدنا شهرا كاملا من التلج او الموت خير من التهميش والاقصاء.
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4
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