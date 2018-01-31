اتصالات المغرب تستكشف مواهب العاملين بالشركة

هسبريس من الرباط

اختتمت "اتصالات المغرب"، بقاعة العرض بمقرها الرئيسي بالرباط، النسخة الأولى من حفل "مواهب اتصالات"، الخاصة بالعاملين بها وأقربائهم، بغية اكتشاف مواهب السنة والاحتفال بها.

وأوضحت اتصالات المغرب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "النسخة الأولى من "مواهب اتصالات"، التي أجريت في النصف الثاني من سنة 2017، شهدت تنظيم سلسلة من عمليات الانتقاء الأولي، عبر إجراء اختبارات أمام لجنة تحكيم ضمت أسماء فنية وطنية لامعة".

وأضاف البلاغ أنه "خلال الحفل الختامي المنظم بقاعة العرض التابعة لاتصالات المغرب، تمّ الاحتفال بأفضل المواهب الفنية والرياضية، بحضور أسرهم وزملائهم، حيث شهد الاحتفال تقديم عروض استثنائية ومتنوعة من غناء وموسيقى ورقص وألعاب سحرية، وكرة القدم الاستعراضية؛ في استمتاع للجمهور الكبير الذي حضر وشجع جميع المواهب".

وعلى هامش الحفل، يضيف البلاغ، نُظمت معارض من أجل تسليط الضوء على أعمال فنية رائعة، تشمل رسومات ولوحات فنية وصورا فتوغرافية ومقاطع فيديو ولوحات فنية عبر تقنية تقطيع الورق والأوريغامي وغيرها، وذلك بإنجاز المستخدمين أو أطفالهم".

وجاء في البلاغ أنه "من أجل إتاحة فرص أكثر لاجتماع المستخدمين خارج الإطار المهني، أطلقت شركة اتصالات المغرب في سنة 2017 العديد من الأنشطة الجديدة التي تجمع المستخدمين مع أسرهم في بيئات احتفالية وممتعة".

ويشكّل تنظيم "مواهب اتصالات"، حسب البلاغ ذاته، "جزءا من مجموعة واسعة من الأنشطة التي تقدمها الشركة كالبطولات الرياضية، والكيرميس. كما تهدف التظاهرة أيضا إلى تشجيع ودعم مواهب أسرة اتصالات المغرب الكبيرة، استمرارا للإنجازات التي تحققها في المواطنة والمجال الاجتماعي، لصالح تشجيع الثقافة والرياضة ورفاهية الأفراد".