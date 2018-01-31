24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2212:4615:3518:0119:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. رئيس الاتحاد الليبي يشيد بدعم الجماهير المغربية (5.00)

  2. مفهوم الهوية الجماعية وتطبيقاته على حالة المغرب* (5.00)

  3. الفوضى غير الخلاقة من الفن والرياضة إلى الدين والسياسة (5.00)

  4. أوبل تصدر سياراتها إلى المغرب بحثاً عن الانتعاش (5.00)

  5. كوريا الجنوبية تساهم في مجابهة الفيضانات بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | اتصالات المغرب تستكشف مواهب العاملين بالشركة

اتصالات المغرب تستكشف مواهب العاملين بالشركة

اتصالات المغرب تستكشف مواهب العاملين بالشركة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يناير 2018 - 16:11

اختتمت "اتصالات المغرب"، بقاعة العرض بمقرها الرئيسي بالرباط، النسخة الأولى من حفل "مواهب اتصالات"، الخاصة بالعاملين بها وأقربائهم، بغية اكتشاف مواهب السنة والاحتفال بها.

وأوضحت اتصالات المغرب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "النسخة الأولى من "مواهب اتصالات"، التي أجريت في النصف الثاني من سنة 2017، شهدت تنظيم سلسلة من عمليات الانتقاء الأولي، عبر إجراء اختبارات أمام لجنة تحكيم ضمت أسماء فنية وطنية لامعة".

وأضاف البلاغ أنه "خلال الحفل الختامي المنظم بقاعة العرض التابعة لاتصالات المغرب، تمّ الاحتفال بأفضل المواهب الفنية والرياضية، بحضور أسرهم وزملائهم، حيث شهد الاحتفال تقديم عروض استثنائية ومتنوعة من غناء وموسيقى ورقص وألعاب سحرية، وكرة القدم الاستعراضية؛ في استمتاع للجمهور الكبير الذي حضر وشجع جميع المواهب".

وعلى هامش الحفل، يضيف البلاغ، نُظمت معارض من أجل تسليط الضوء على أعمال فنية رائعة، تشمل رسومات ولوحات فنية وصورا فتوغرافية ومقاطع فيديو ولوحات فنية عبر تقنية تقطيع الورق والأوريغامي وغيرها، وذلك بإنجاز المستخدمين أو أطفالهم".

وجاء في البلاغ أنه "من أجل إتاحة فرص أكثر لاجتماع المستخدمين خارج الإطار المهني، أطلقت شركة اتصالات المغرب في سنة 2017 العديد من الأنشطة الجديدة التي تجمع المستخدمين مع أسرهم في بيئات احتفالية وممتعة".

ويشكّل تنظيم "مواهب اتصالات"، حسب البلاغ ذاته، "جزءا من مجموعة واسعة من الأنشطة التي تقدمها الشركة كالبطولات الرياضية، والكيرميس. كما تهدف التظاهرة أيضا إلى تشجيع ودعم مواهب أسرة اتصالات المغرب الكبيرة، استمرارا للإنجازات التي تحققها في المواطنة والمجال الاجتماعي، لصالح تشجيع الثقافة والرياضة ورفاهية الأفراد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - لطيفة الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:31
فكرة جديدة وهائلة لتحفيز الموظفين . نتمنى لكم التوفيق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.