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الرئيسية | جهات | "مسرح بوعبيد" يوتر الأجواء في مجلس المحمدية

"مسرح بوعبيد" يوتر الأجواء في مجلس المحمدية

"مسرح بوعبيد" يوتر الأجواء في مجلس المحمدية
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:10

وجّه موظفو مسرح عبد الرحيم بوعبيد بمدينة المحمدية شكاية إلى حسن عنترة، رئيس المجلس الجماعي، ضد زوجته زهرة فرحاني، التي تشغل نائبة له بالمجلس مكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية، بكونها اتهمتهم بتأجير مرافق المسرح لغرض الدعارة.

وأكد المشتكون، في رسالتهم التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، أن "النائبة المحترمة صرحت لنا وفي حضورنا بأن سمعة المسرح أصبحت كارثية، ويقال إنه وكر للدعارة، كما أننا نؤجر مرافقه لهذا الغرض".

وعبر الموظفون عن استغرابهم من "التهم والافتراءات الملفقة والتي تمس سمعتنا وكرامتنا كموظفين، في حين أنا نقوم بأكثر من مجهوداتنا للرفع من مستوى ومردودية هذا المرفق الثقافي".

واستنكر أصحاب الشكاية، البالغ عددهم 7 موظفين، ما أسموه "تعاقب كثرة المسؤولين والمشرفين على هذا المرفق الثقافي دون أية إضافة ملموسة، علما أن هذا المرفق يتوفر على كفاءات سواء على المستوى الإداري أو التقني سبق أن أبانت عن جدارتها في التسيير الفعال".

وأضاف المشتكون أن هاته الكفاءات سبق أن تلقت مجموعة من التكوينات، سواء على الصعيد الإداري أو التقني المتعلقة بالميدان الثقافي، مطالبين رئيس المجلس برد الاعتبار لهم.

من جهتها، زهرة فرحاني، النائبة الرابعة لرئيس المجلس الجماعي، نفت أن يكون مثل هذا الكلام صادرا عنها، مؤكدة في تصريحها لجريدة هسبريس أنها لم تقل ذلك.

وعبّرت نائبة الرئيس عن امتعاضها من هذا التصرف، مؤكدة أنها لم تتوصل بأي شكاية بعد؛ غير أنها لفتت إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع، ومساءلة الجهة التي قامت بتسريب وثائق ذات شأن إداري.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر جريدة هسبريس أن مسرح عبد الرحيم بوعبيد لا يقدم أية إضافة للمدينة وساكنتها، داعية المجلس الجماعي والسلطات إلى ضرورة تحريكه وإخراجه من حالة السبات التي يعيشها، إذ لا أثر للتظاهرات الثقافية، ناهيك عن غياب أي مردودية مالية له.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد ريان الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:46
من أوبرا كارمن إلى أوبرا زهرة،لكن بقالب مغربي محض.
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2
2 - الوطنية الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:20
انتظروا عنترة يرد لكم الاعتبار أيها العمال ما ردوش حتى لراسو هذاك بيدق محطوط هناك تمرر من ورائه خدمات شخصية . الرئيس الذي لا يستمع للمواطن مخبع ف مكتب لا يعد رئيسا
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3
3 - لطيفة الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:28
هذا المسرح جميل البناء ولكنه فارغ لاتظاهرات ثقافية ولامسرحيات ولاسهرات. بناية مشيدة بملايين الدراهم ولاجدوى منها. لو جعلوه قاعة للاعراس لاستفادت المدينة اكثر هههههه. هذه هي مصيبتنا بنايات شامخة بدون هدف ولامعنى
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4 - روداني الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:14
" أكد المشتكون، في رسالتهم التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها " .
أريد أن أفهم لماذا لم تنشىروا الوثيقة حتى يكون المتتبعون على بينة من الموضوع دون حاجة إلى وسائط ؟ ثم أليس القصد من توجيه رسالة مفتوحة إلى وسائل الإعلام هي إطلاع الرأي العام على قضية أرادها أصحابها أن تصل إلى الجمهور العريض ؟ أين هي أمانة التبليغ ؟
مجرد سؤال .
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