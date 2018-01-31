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تساقطات الثلوج تفاقم معاناة سكان قرى أملاكو

تساقطات الثلوج تفاقم معاناة سكان قرى أملاكو
محمد آيت حساين
الأربعاء 31 يناير 2018 - 15:20

أفاد عدد من سكان القرى التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أملاكو بإقليم الرشيدية بأن موجة برد وصقيع مصحوبة بالتساقطات الثلجية والمطرية، التي نزلت منذ ليلة الأحد واستمرت إلى حدود يوم أمس، أفضت إلى عزل دواوير بأكملها عن محيطها الخارجي.

محمد سكونتي، الفاعل الجمعوي باملاكو، أوضح أن الكميات الكبيرة من الثلوج المتهاطلة على المنطقة أدت إلى قطع مجموعة من المسالك الطرقية المؤدية إلى جماعة املاكو، وتسببت في نفوق عدد من رؤوس الماشية جراء انجراف الجدران الطينية عليها، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية كبيرة في "الدواجن".

وذكر الفاعل الجمعوي ذاته، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تساقط الثلوج والأمطار لأزيد من أربع وعشرين ساعة أدى إلى خسائر في منازل الساكنة المشيدة بالطين، حيث انهار جزء من بعض المنازل وغمرتها المياه؛ وهو ما جعل حياة الساكنة في حالة خطر، مشددا على "أن العديد من المنازل مهددة بالسقوط في حالة استمرار تساقط الأمطار والثلوج"، يضيف المتحدث.

وأكد المتحدث أن دواوير تسكنتيت وأتالمين وأخالق وإدمومة، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة أملاكو، تعيش في اليومين الأخيرين معاناة كبيرة، مشيرا إلى أن عددا من السكان المتضررين يقضون أوقاتهم خارج أسوار المنازل، خوفا من انهيارها، مواصلا "أن معاناة هؤلاء السكان تتضاعف جراء انقطاع التيار الكهربائي وشبكة الهاتف؛ وهو ما زاد من خطورة الوضع"، مطالبا من المسؤولين المعنيين بالتدخل لمساعدة الساكنة من الوضعية الخطيرة التي يعيشون وسطها في هذه الأيام، مؤكدا أن المنطقة في حاجة ماسة إلى زيارة ملكية في القريب العاجل للاطلاع على معاناة الساكنة التي تعيش نوعا من الرعب والخوف.

وتحاول جريدة هسبريس، منذ أمس الثلاثاء، ربط الاتصال برئيس جماعة أملاكو، لنيل تعليقه في الموضوع؛ غير أن هاتفه ظل خارج التغطية، إلى حدود زوال اليوم الأربعاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مستغربة مغتربة الأربعاء 31 يناير 2018 - 16:21
لا أعتقد أن السبب الرئيسي هو الأمطار والثلوج الأخيرة بل هو تقاعس بعض الناس عن ترميم منازلهم
وخاصة من له القدرة على ذالك واحيانا الأمر يتطلب مجهود عضلي أكثر من مصاريف مادية فأن تصنع طوبا من الطين لإعاددة البناء لا يكلف شيئا
فإن انهار بيت عمي في البادية الذي ورثه عن جد جد جدي فلن ألوم الدولة بل الومه هو لأنه لم يعمل عل ترميمه وتجديده
في وقت يحرص أغلب نساء وشباب القرى على الحصول على مجوهرات ذهبية غالية الثمن والهواتف الذكية لا يستطيعون دفع دراهم قليلة لشراء بعض القطع الخشبية لترميم وتجديد السقف أما الجدران فتكون غالبا من الطوب الطيني وهو يصنع يدويا ولا يكلف شيئا
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18
2 - النقد البناء الأربعاء 31 يناير 2018 - 16:27
ما صباتش الشتا تلومو الملك و الحكومة، صبات الشتاء وكذالك. هاد الناس خاصهم يتابعو المسؤولين المحللين. وخاصهوم يتعلمو من هده الأحداث الطبيعية باش أجهزوا رأسهم لمثل هاد التقلبات الطقسية. كونو active وماتبقاوش passive وتسناو الآخرين ا شوفو فحالتكم ، رَآه للكاين هو للي كاتشوفو ويقول المثل "وما حك جلدك مثل ضفرك"
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10
3 - الحسين الأربعاء 31 يناير 2018 - 16:52
الصورة هذه تعطيك الحقيقة كاملة عن معانات سكان القرى والارياف في المغرب ولا تحتاج الى دليل.اين حقوق هاؤلاء من الفوسفاط وغيره من ثروات هذا البلد .؟
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11
4 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:01
اصلا هذه المنطقة من البلاد ليست معروفة كمنطقة لتربية المواشي . ولماذا يفعل بذلك ؟ من ناحية اخرى المنطقة كلها لم يسبق لها في الماضي انها تعرضت لاحوال الطقس ممطرا لهذه الدرجة التي رايناها . كان على اناس هذه المنطقة ان يركزوا على أساس الزراعة النباتية كمثال الاشجار ( الثمور، وتشجير الفواكه والزيتون ، وما إلى ذلك ..) وخاصة يجب تجنب بتاتا تربية المواشي ليس مكانها هناك . وليس موقعها المثالي لتربية المواشي بفة عامة
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-9
5 - عبدالحق الأربعاء 31 يناير 2018 - 18:47
انظري ياوزيرة 20 ريال لكم الله
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2
6 - قروي مغربي الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:58
قروي
الذي ترعرع وكبر في القرية ادرى بمعاناتها .اما السائح خاصة في الصيف فانه لايعرف اي شيء عن القرية .الناس في القرية صامدون اكثر ونطلب من الله ان يعينهم لانهم صابرون .
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1
7 - حسيمي من هولندا الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:44
مستغربة مغتربة..
عجبا لك أختاه، و كأنك لا تعرفين ما هو الطين!
الطين يا سيدتي هو مادة تتفسخ و إن شئت فقولي تتحلل عند اتصالها بالماء و خصوصا في حالة تساقط الثلوج لأن الثلج يبقى لمدة ملتصقا بالطين فيحصل التحلل رويدا رويدا.
أنا أعرف الوضعية تمام المعرفة و نمت في غرف تتساقط من أسطحها قطرات الماء لأنها كانت مبنية بالطين و التبن.. أتمنى من العلي القدير أن يخفف معاناة هذا الشعب بأكمله، هو يعاني في واد و مسؤولوه غلبت عليهم أنانيتهم و لا مبالاتهم.
هناك في وطننا شيوخا و معوزين لا طاقة لهم لا في الإصلاح و لا في حمل أي شيء هم يتعذبون في وطن له من الخيرات ما يمكن أن تعيش منها القارة الأفريقية بأسرها..
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