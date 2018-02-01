24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2212:4615:3618:0119:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. رئيس الاتحاد الليبي يشيد بدعم الجماهير المغربية (5.00)

  2. مفهوم الهوية الجماعية وتطبيقاته على حالة المغرب* (5.00)

  3. "Miss Map" الأيقونة الأمريكية العجيبة (5.00)

  4. الفوضى غير الخلاقة من الفن والرياضة إلى الدين والسياسة (5.00)

  5. أوبل تصدر سياراتها إلى المغرب بحثاً عن الانتعاش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | برنامج يروم الارتقاء بالتربية في "داخليات وزان"

برنامج يروم الارتقاء بالتربية في "داخليات وزان"

برنامج يروم الارتقاء بالتربية في "داخليات وزان"
هسبريس من وزان
الخميس 01 فبراير 2018 - 07:10

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان عن إطلاق برنامج "داخليتي"، نسخة 2018، بجميع الأقسام الداخلية على الصعيد الإقليمي، تنفيذا لأهداف مبادرة لها تحت شعار: "معا للارتقاء بالأداء التربوي للداخليات".

ويهدف النشاط المذكور، بحسب الجهة المنظمة، إلى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الأقسام الداخلية على الصعيد الإقليمي، من خلال العديد من الإجراءات والعمليات التي تسعى إلى الاعتناء بفضاءات الأقسام الداخلية ومطاعمها.

ويتضمن برنامج هذه السنة تقديم دروس مجانية للتقوية والدعم التربوي، وخاصة للمستويات الإشهادية، داخل الأقسام الداخلية لفائدة التلاميذ بهدف تنشيط الحياة المدرسية، وتحسين ظروف الإيواء لإعادة الاعتبار للأقسام الداخلية، ودورات تدريبية في الإسعافات الأولية لفائدة نزلاء المرفق العمومي، إلى جانب عملية غرس أشجار بفضاءات الداخليات، وعروض فنية ومسرحية ورياضية، وغيرها من الأنشطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.