برنامج يروم الارتقاء بالتربية في "داخليات وزان"

هسبريس من وزان

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان عن إطلاق برنامج "داخليتي"، نسخة 2018، بجميع الأقسام الداخلية على الصعيد الإقليمي، تنفيذا لأهداف مبادرة لها تحت شعار: "معا للارتقاء بالأداء التربوي للداخليات".

ويهدف النشاط المذكور، بحسب الجهة المنظمة، إلى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الأقسام الداخلية على الصعيد الإقليمي، من خلال العديد من الإجراءات والعمليات التي تسعى إلى الاعتناء بفضاءات الأقسام الداخلية ومطاعمها.

ويتضمن برنامج هذه السنة تقديم دروس مجانية للتقوية والدعم التربوي، وخاصة للمستويات الإشهادية، داخل الأقسام الداخلية لفائدة التلاميذ بهدف تنشيط الحياة المدرسية، وتحسين ظروف الإيواء لإعادة الاعتبار للأقسام الداخلية، ودورات تدريبية في الإسعافات الأولية لفائدة نزلاء المرفق العمومي، إلى جانب عملية غرس أشجار بفضاءات الداخليات، وعروض فنية ومسرحية ورياضية، وغيرها من الأنشطة.