إغاثة رحّل حاصرهم تراكم الثلوج بجماعة اكنيون

محمد ايت حساين*

في الوقت الذي أعلنت فيه مصالح مديرية الأرصاد الجوية عن احتمال استمرار التساقطات الثلجية في الأيام القليلة المقبلة بعدد من مناطق جهة درعة تافيلالت، ما تزال العديد من القرى والمداشر، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تنغير، معزولة ومحاصرة بسبب الثلوج التي تساقطت بشكل كبير وكثيف في اليومين الأخيرين.

وذكرت مصادر هسبريس أن عددا من المداشر والقرى بإقليم تنغير ما زالت، إلى حدود مساء اليوم الأربعاء، محاصرة ومعزولة، خصوصا منطقة اوزيغيمت التي قطعت الثلوج الكثيفة المنفذ الوحيد إليها، مما أجبر السكان على البقاء في منازلهم، فيما من المحتمل أن تشل الحركة بالمدارس في بداية الأسبوع القادم في حالة عدم تدخل المصالح المختصة لفتح الطرقات أمام حركة المرور.

وبجماعة اكنيون القروية، تدخل القائد وأعضاء المجلس الجماعي ورجال القوات المساعدة، اليوم الأربعاء، بمجموعة من المناطق التي يقطنها "الرحل"، وعملوا على فتح المسالك المؤدية إليهم، وإنقاذ 12 شخصا، ضمنهم 6 أطفال، وجدوا في حالة حرجة ومعهم أزيد من 400 رأس من المواشي بجبل اكلماس البعيد عن مركز الجماعة بحوالي 24 كيلومترا.

وفي هذا الإطار، أكد سعيد شهيد، نائب رئيس جماعة اكنيون، أن السلطات المحلية وأعضاء المجلس الجماعي والقوات المساعدة نجحوا، رغم ضعف الإمكانيات المتوفرة لديهم، في إنقاذ امرأة تنحدر من دوار اسفالوا، كانت في حالة حرجة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف الجماعة إلى المركز الاستشفائي سيدي حساين بورززات لتلقي الإسعافات الأولية.

وأضاف المسؤول الجماعي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المصالح نفسها تمكنت، أيضا، من إنقاذ امرأة أخرى تنحدر من دوار تاغيا، وتم توجيهها إلى المستشفى الإقليمي بتنغير قصد تلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أن المصالح ذاتها توجهت، مساء اليوم، إلى منطقة "بولمعد" لإغاثة رحل محاصرين بأحد الجبال هناك.