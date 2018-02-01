المريزق رئيسا للجامعة الشعبية محمد صلاح الدين

رشيد الكويرتي

انتخب الجمع العام التأسيسي لجامعة محمد صلاح الدين، الذي احتضنته مدينة مكناس، الدكتور المصطفى المريزق، أستاذ باحث في السوسيولوجيا، رئيسا لهذه الجامعة الشعبية، المتكون مكتبها المسير من 13 عضوا، جلهم أساتذة وباحثون جامعيون.

وتروم جامعة محمد صلاح الدين، كما أوردت ذلك وثيقة المبادئ والأهداف التي صادق عليها الجمع العام التأسيسي للجامعة، "الدفاع عن الحق في المعرفة ومحاربة الأمية بكل أنواعها، وتأطير المواطنين والفاعلين المدنيين والسياسيين والنقابيين والمنتخبين والطلبة والتلاميذ وجميع الفئات الاجتماعية، وتأهيل نخب مواطنة قادرة على الإبداع والتفكير في المصلحة العامة، ووضع برامج سياسية واقتصادية وثقافية تستجيب لمتطلبات المجتمع، والمساهمة في إشاعة ثقافة التسامح وقيم العيش المشترك والتضامن والتطوع".

ومن أهداف هذه الجامعة، أيضا، بحسب الوثيقة ذاتها التي توصلت يها هسبريس، "التربية على المواطنة والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وتكريس العدالة اللغوية والثقافية المنصوص عليها في الدستور، وتدريس العلوم الاجتماعية ضمن برامج تعليمية وتربوية منفتحة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

كما أوضحت الوثيقة ذاتها أن هذه الجامعة تتوخى "خلق تكوينات للشباب والنساء تستجيب لسوق الشغل في ارتباط بالبحث العلمي والتقني وبمؤسسات الدولة، وبلورة سياسة تعليمية حرة توفر الأمن المعرفي لكافة فئات المجتمع"، فضلا عن "تكوين أطر ونخب للدفاع عن المجال القروي والجبلي والصحراوي وشبه الصحراوي والمدن، من أجل ضمان العدالة المجالية، اقتصاديا واجتماعيا على أساس تنمية مستدامة".

أما بخصوص اختيار "محمد صلاح الدين" اسما لهذه للجامعة، فأوضح المصطفى المريزق، في تصريح لهسبريس، أن ذلك "يأتي تكريما لهذه المعلمة الوطنية والعالمية"، مبرزا أن "محمد صلاح الدين هو ابن مدينة مكناس، أستاذ لجيل بكامله بكلية الحقوق بجامعة ظهر المهراز بفاس، وباحث عظيم ونموذجي في تاريخ الأفكار الاجتماعية والاقتصادية والمهن الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد غير المهيكل".