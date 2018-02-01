التساقطات الثلجية تفرض حصارا على مناطق بتنغير

محمد ايت حساين

لازالت معاناة ساكنة مجموعة من المناطق بإقليم تنغير متواصلة، حيث تعيش عدة دواوير عزلة تامة بعد انقطاع الطرق وشبكتي الهاتف والكهرباء بفعل التساقطات الثلجية الأخيرة، التي فرضت حصارا وعزلة على مجموعة من الجماعات الترابية بتنغير، أهمها جماعة أسول، وجماعة أيت هاني، ومنطقة واوزيغيمت.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن ساكنة منطقة أسول تعيش منذ أيام في عزلة تامة، بفعل انقطاع الكهرباء وشبكة الهاتف؛ ما ضاعف معاناتها، مشيرة إلى أن الطريق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة لازالت مقطوعة، مع تسجيل غياب الجهات المختصة لإزاحة الثلوج وإغاثة المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مجموعة من المناطق بجماعة أيت هاني تعيش بدورها حصارا وعزلة، نظرا إلى كثافة الثلوج التي تساقطت بالمنطقة، مؤكدة أن الطريق الرابطة بين أيت هاني وإملشيل مقطوعة، وأن سمك الثلوج بلغ في بعض الأماكن ما بين مترين وثلاثة أمتار، خصوصا بمنطقة "تيزي نتغرغيست"؛ "وهي المنطقة التي حاصرت فيها الثلوج ثلاثة أشخاص قبل أن يتم إنقاذهم مساء أمس الثلاثاء"، على حد قولها.

وذكرت مصادرنا أن مجموعة من الآليات التابعة لكل من عمالة تنغير ومجموعة الجماعات الواحة ومديرية التجهيز محاصرة وسط الثلوج، ولازالت عالقة ، مسترسلة بأن المنطقة في خطر، خصوصا مع استمرار التساقطات الثلجية، ومشددة على ضرورة إعلان حالة الطوارئ بالإقليم لإنقاذ الساكنة المحاصرة وإغاثتها وتوفير المواد الأساسية لها.

في المقابل أكد إبراهيم تخشي، نائب رئيس مجموعة الجماعات الواحة، أن الأخيرة، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمجالس الجماعية، تقوم بمجهودات كبيرة من أجل فتح الطرقات أمام حركة المرور، مؤكدا بدوره أن منطقة أسول لازالت معزولة، وأن سمك الثلوج بلغ في بعض المناطق ما بين مترين وثلاثة أمتار.