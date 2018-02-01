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الرئيسية | جهات | مجاهد يستعرض مؤهلات جهة بني ملال – خنيفرة

مجاهد يستعرض مؤهلات جهة بني ملال – خنيفرة

مجاهد يستعرض مؤهلات جهة بني ملال – خنيفرة
هسبريس من بني ملال
الخميس 01 فبراير 2018 - 08:10

استعرض إبراهيم مجاهد، رئيس المجلس الجهوي لبني ملال – خنيفرة، خلال استقباله للرئيس المدير العام لمجموعة استثمارية فرنسية جون لوك باسكال، يوم الثلاثاء بمقر الجهة، المؤهلات الفلاحية والسياحية والمعدنية والمنجمية التي تمتاز بها الجهة، والتي بدأت تعرف مشاريع مهمة لتثمين هذه المؤهلات.

وذكر مجاهد أيضا بالدعم الذي تخصصه الجهة لاقتناء العقار الصناعي بقطب الصناعات الغذائية لتشجيع وتثمين هذا القطب من خلال استقطاب مشاريع خاصة بالصناعات التحويلية والذي يقدر بـ200 درهم للمتر المربع.

كما جدد التأكيد على كل الإمكانات المتاحة في هذا المجال وفي مجال تسويق المنتجات المجالية وزراعة وتثمين النباتات العطرية والطبية وتحويلها، خاصة أن الجهة تسهم على المستوى الوطني بإنتاج 90 في المائة من السمسم، و85 في المائة من الفلفل الأحمر، و54 في المائة من الرمان، و28 في المائة من الشمندر السكري، و19 في المائة من الحوامض، و14 في المائة من الحليب، و13 في المائة من الزيتون، و13 في المائة من اللحوم الحمراء.

الرئيس المدير العام للمجموعة الاستثمارية أبدى اهتمامه بهذه المؤهلات، كما عبّر عن إمكانية دعمه للمجالين الاجتماعي والرياضي بالجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mohammed الخميس 01 فبراير 2018 - 08:51
أتمنى أن تحصل مدينة وادي زم على نصيبها من الاستتمارات . كل هده المنتجات و الأرقام تنحصر فقط بمدينة الفقيه بن صالح و بني ملال و النواحي اما بقية مدن الجهة فهي مدن استهلاكية 100٪ . فقر و بطالة ، زد على دلك بطالة الجالية المغربية التي أصبحت مستقرة بالجهة بسبب الأزمة العالمية .
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