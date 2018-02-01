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الرئيسية | جهات | الثلوج تقطع طرقات وتسبب انهيار منازل بالريش

الثلوج تقطع طرقات وتسبب انهيار منازل بالريش

الثلوج تقطع طرقات وتسبب انهيار منازل بالريش
محمد آيت حساين
الخميس 01 فبراير 2018 - 16:10

أفادت مصادر جمعوية بمدينة الريش، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، بأن عددا من المنازل الطينية، بمختلف الدواوير التابعة للجماعة الترابية الريش، تعرضت للانهيار، جراء التساقطات الثلجية المهمة التي عرفتها المنطقة، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وذكرت المصادر الجمعوية، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنطقة تعيش حالة عزلة وحصار لم تشهدها في وقت سابق، مشيرة إلى أن جميع الطرقات مقطوعة؛ وهو ما يضاعف معاناة السكان، خصوصا أن أغلبهم يشتكي نفاد المؤونة، بتعبير المصادر الجمعوية.

بدوره، كشف إدريس السوسي، الفاعل الجمعوي، أن الإحصائيات الشعبية تؤكد أن عدد المنازل المنهارة على مستوى دائرة الريش تجاوزت مائة منزل، إلى جانب المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط جراء التساقطات المطرية والثلجية، موضحا أن المسؤولين غير مهتمين بأمر الساكنة بالرغم من الحصار التي تعيشه المنطقة، مسترسلا "أن الضمير الإنساني للمسؤولين هو الضحية الأولى لهذه التساقطات الثلجية".

وعاب الفاعل الجمعوي، في تصريح لهسبريس، غياب التدخلات من لدن المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا من أجل فك العزلة والحصار المفروضين على المنطقة وإغاثة الساكنة وتقديم المساعدات للمرضى"، مستدركا "أن غياب الجهات الرسمية هو المفهوم الشامل لتحالف قساوة الطبيعة والمناخ مع قساوة قلوب المسؤولين ولعنة الجغرافية والتاريخ على المنطقة".

ووجه المتحدث ذاته نداء استغاثة إلى الجهات المسؤولة بعمالة إقليم ميدلت وولاية الرشيدية ومسؤولي وزارة الداخلية بالمركز ومصالح وزارة التجهيز من أجل "التدخل العاجل لإنهاء معاناة الساكنة وإعادة حركة المرور التي الطرقات، لتسهيل عملية تنقل المواطنين وإسعاف المرضى".

في المقابل، اعترف مصدر رسمي مسؤول بعمالة اقليم ميدلت، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، بأن دائرتي الريش وإملشيل تعيشان العزلة والحصار، مؤكدا أن السلطات الإقليمية والولائية على علم بالعدد الكبير من المنازل المنهارة، مستدركا أن الإمكانات المتوفرة تم تسخيرها من أجل فتح الطرقات المقطوعة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تعلن وزارة الداخلية عن برنامج خاص لتقديم الدعم والمساعدات للساكنة المتضررة من التساقطات الثلجية بإقليم ميدلت وورزازات وتنغير وغيرها من المناطق المتضررة، وفق تعبير المصدر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الرحماني الفقير الخميس 01 فبراير 2018 - 17:27
لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل والدولة في سباتها الشتوي والشعب يزداد فقرا والشباب يملأ المقاهي بطالة والمواطنين يتلقون كل يوم ملايين الإهانات في سنة _2018 لازلنا نسمع مثل هذه الفواجع اللإنسانية هل سنترك شبابنا يضيع هكذا أمام أعيننا داخل الوطن وخارجه دون أن نحرك ساكنا ؟ لماذا كل هذه الحقرة للأبناء الشعب ؟ لماذا تتهاون الدولة في مسألة أرواح المواطنين ؟ لماذا لم تتغير سياساتها الجذرية رغم كل الإصلاحات المزعومة ؟ لماذا تقوم بتعويم الدرهم في مرحلة صعبة وأزمة إقتصادية عالمية بخطوة خطيرة هي تعويم الدرهم مع أن إقتصادنا متواضع مقارنة مع الصين التي لا تجرأ على تعويم عملتها وهذا طبعا ألن يدفع ثمنه الشعب ؟
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6
2 - وباز عليكم الخميس 01 فبراير 2018 - 18:07
صافي الدولة سوف تفك العزلة وتوزع منازل على المتضررين. أتقوا الله ياجمعيات من المستحيل لدولة أن تفك العزلة على مناطق جبلية وعرة شاسعة ولو كنا في السويد.الحل الوحيد الممكن تزويدهم بالمواد الغذائية.
كيف كانوا قديما؟ ألم تكن ثلوج.جاء الجفاف تحتجوا وتغوتوا جاء الثلوج تحتجوا وباز.
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-15
3 - said الخميس 01 فبراير 2018 - 19:21
2 - وباز عليكم

الدولة قادرة تجبد ليك tva والضريبة من ثمن ديال الكفن باش تتكفن وما بالك بملجأ للأيتام المغاربة راتب وزير فقط يمكن حل حل به هاد المشكل.
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3
4 - عمر الخميس 01 فبراير 2018 - 19:22
2 - وباز عليكم
اذا لم تعش الفاقة اذا لم تستشعر الضعف فقل ما شئت
هذا نموذج لاناس ما تجاوزوا نهاية زقاق حيث المسكن
قليل من الحياء00
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2
5 - abdou الخميس 01 فبراير 2018 - 21:07
من مسؤولية الدولة إغاثة الناس في مثل هذه الأحوال وأن توفر لذلك مقرات للاستقبال وأن تقدم الاسعافات الطبية إلى حين إيجاد حل
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2
6 - Akhatar الخميس 01 فبراير 2018 - 21:23
In Morocco everything can be possible such as amazire people thier life is equal zero no house confortebale no road no school no hospital in Morocco the stange country in world there in only one person life that is mostly importante more than anybody else the life of the king and his family they live in the castle their food is bought and perpared by slives they travel everywhere at any time they would like proud to not live in the country of Morocco where it stil slives people
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