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الثلوج الكثيفة تعزل دائرة إملشيل والحوامل في خطر

الثلوج الكثيفة تعزل دائرة إملشيل والحوامل في خطر
محمد آيت حساين
الخميس 01 فبراير 2018 - 14:04

أدت التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها عدد من مناطق الجنوب الشرقي للمملكة، لا سيما بأقاليم ميدلت ورزازات وتنغير، إلى قطع عدد من الطرقات الرئيسية في وجوه المواطنين وعرباتهم، خصوصا بمنطقة إملشيل بإقليم ميدلت التي ما زالت إلى حدود صباح اليوم الخميس محاصرة ومعزولة، فضلا عن انقطاع شبكة الهاتف.

محمد حبابو، مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بدائرة إملشيل، أكد أن جميع الطرقات الرئيسية والمسالك المحلية المؤدية إلى دواوير امشليل مقطوعة من ليلة الأحد، مشيرا إلى أن الساكنة تعاني من قلة حطب التدفئة ونفاد المؤونة؛ وهو ما سيضاعف من معاناتها، مشددا على أن عددا من النساء الحوامل بالمنطقة تتفاقم حالتهن الصحية، بفعل غياب مسالك مفتوحة لنقلهن إلى المراكز الصحية للمراقبة والمتابعة والولادة.

وقال الفاعل الجمعوي والحقوقي ذاته، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، "توصلت صباح اليوم الخميس بنداء أحد الأزواج يقول بأن زوجته ستضع حملها ما بين 1 و15 فبراير الجاري وهي الآن بدوار تاوريرت، والطريق المؤدية إليه مقطوعة"، موضحا "نحن كساكنة دائرة املشيل نحس بأننا محتقرين في مثل هاته الظروف الصعبة لأن السلطات الإقليمية تعطي دائما الأولوية للطرق الوطنية ولا تبالي بالطرق الجهوية فما بالك بالمسالك التي تؤدي إلى المداشر القروية"، مسترسلا "إنه بات من الضروري توفير آليات خاصة بإملشيل لاستعمالها في الأوقات الطارئة".

مصدر مسؤول بعمالة ميدلت أكد أن الأشغال جارية لفتح الطرق المؤدية إلى إمشليل ومداشرها، منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد توقف تساقط الثلوج، مهيبا بمستعملي الطريق توخي الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على طول الطريق من الريش إلى إملشيل وإلى آيت هاني بإقليم تنغير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - نايضة الخميس 01 فبراير 2018 - 14:31
هادوك الاليكوبتيرات لمن صالحين غير لاصحاب القصور واصحاب الجاه .والله أنتم ضد الشعب الذي سينقلب عليكم قريبا انشاء الله
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27
2 - asmoun01 الخميس 01 فبراير 2018 - 14:34
كان الله في عونكم إخواننا، سكان المغرب العميق.
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20
3 - عباس الخميس 01 فبراير 2018 - 14:37
فك العزلة عن المناطق النائية هي الاولوية الت يجب ان تطالب بها الجمعيات الحقوقية التي تطالب باشياء ثانوة تافهة
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16
4 - taratez الخميس 01 فبراير 2018 - 14:44
علاش ماندروش شي ريحلة لهذ املشيل... اندو لوليدات يشوفو تلج و لعبو اناس املشيل ينتعش معانا ودبرو شويا... ونحلو عليهوم لعوزلة اباراكا ما نتعملو معهوم بحال شي لاجءين... ناس راهم فبلادهم ؤفملكهم...
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2
5 - مواطن صالح الخميس 01 فبراير 2018 - 14:49
الله يكون فالعون تاع هاد الساكنة ، وعلى الدولة التدخل لفك العزلة و إرجاع المياه إلى مجاريها ...
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13
6 - الكترونيك الخميس 01 فبراير 2018 - 15:04
البعض ينقل مأساة المحاصرين بالبرد و الثلوج والآخر يتغنى بجمالية الطبيعة الموشحة بالبياض.
أيتها السلطات، القادم أعظم..طيلة الأسبوع المقبل سيعرف المغرب طقسا أقسى مما شهدناه هذه الأيام و ستزداد عزلة و معاناة مواطنيكم في الجبال فماذا أنتم فاعلون إذا؟ أم ستكتفون فقط كالمعتاد بإحصاء الخسائر!
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5
7 - النيبال الخميس 01 فبراير 2018 - 15:06
منذ مدة طويلة والمخزن يعلم بالتحديد المناطق المعرضة للفياضانات والعزلة نتيجة تهاطل الثلوج بكثافة .ولو أن في كل 100 كلمتر مربع هليكوبتر رابضة في خدمة المرضى والشيوخ والحوامل والأطفال متأهبة لكل حادث وطارئ لسعد المحاصرون الآن ولأمنوا نوائب الدهر.لكن من يفكر للصالح العام خاصة إذا لزم رصد بعض من الأرزاق المصادرة ؟؟؟الثروة المفترسة والمنهوبة لا يجب أن يصرف منها سنتيم واحد للشعب أبداااااا.
أهمس في اذن الفاهم.مصير دولة النيبال ليس ببعيد
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3
8 - Immigrante marocaine الخميس 01 فبراير 2018 - 15:13
Ces gens d'Imelchil connaissaient bien leurs souffrances et continuent à donner plus d'enfants et surtout en hiver, c'est malheureux même les animaux planifient leurs mise à bas. Et c'est le rôle des OMG de les sensibiliser
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-5
9 - MOHAMED الخميس 01 فبراير 2018 - 15:58
والله إن القلب ليدمي لما نسمعه عن مآسي وكوارث هذا الوطن المختلفة والعديدة في كل مكان من هذه البقعة الطاهرة المدنسة بجرائم الحكام والظالمين أصحاب الملايين والملايير الذين لا توجد في قلوبهم ذرة عطف أو رحمة لا فرق بين المدينة والقرية ففي المدن الكبرى جيوش من العاطلين تمخض عنها منحرفون ومدمنون على المخدرات الرخيصة التي تفتك بمستهلكها وبعائلته أضف إلى ذلك أبناء وأرامل الفقراء الذين فارقوا الحياة فتركوا ذريتهم بلا معيل أما في القرية فالمشاكل كثيرة فلا توجد فرص الشغل والعيش الكريم مما يدفع الشباب إلى الهجرة بحثا عن لقمة عيش لهم ولأسرهم كل هذا في مجتمع منحرف تأكله سوسة الرشوة والمحسوبية والزبونية التي تأتي على الاخضر واليابس فما ذا تنتظر من مجتمع مريض كهذا
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4
10 - بوتقموت الخميس 01 فبراير 2018 - 16:31
المخزن يريد استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والجزر الاسكيندينافية وهو غير قادر علئ فك العزلة علئ هذه المناطق.
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4
11 - برك بزاف الخميس 01 فبراير 2018 - 16:37
بالله عليكم قديما قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي ماذا كانوا يفعلون في موسم الأمطار والثلوج.وش كانوا تموتون جميعا؟الا يمكن لدولة فك العزلة عن نصف المغرب في يومين .نحن نعرف جيدا بأن التضاريس الجبلية وعرة ولا يمكن حل مشاكلها بسهول. ولمعجبوش الحال يهاجر الى المدن بحال اصحابهم واولادهم.
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