الثلوج الكثيفة تعزل دائرة إملشيل والحوامل في خطر

محمد آيت حساين

أدت التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها عدد من مناطق الجنوب الشرقي للمملكة، لا سيما بأقاليم ميدلت ورزازات وتنغير، إلى قطع عدد من الطرقات الرئيسية في وجوه المواطنين وعرباتهم، خصوصا بمنطقة إملشيل بإقليم ميدلت التي ما زالت إلى حدود صباح اليوم الخميس محاصرة ومعزولة، فضلا عن انقطاع شبكة الهاتف.

محمد حبابو، مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بدائرة إملشيل، أكد أن جميع الطرقات الرئيسية والمسالك المحلية المؤدية إلى دواوير امشليل مقطوعة من ليلة الأحد، مشيرا إلى أن الساكنة تعاني من قلة حطب التدفئة ونفاد المؤونة؛ وهو ما سيضاعف من معاناتها، مشددا على أن عددا من النساء الحوامل بالمنطقة تتفاقم حالتهن الصحية، بفعل غياب مسالك مفتوحة لنقلهن إلى المراكز الصحية للمراقبة والمتابعة والولادة.

وقال الفاعل الجمعوي والحقوقي ذاته، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، "توصلت صباح اليوم الخميس بنداء أحد الأزواج يقول بأن زوجته ستضع حملها ما بين 1 و15 فبراير الجاري وهي الآن بدوار تاوريرت، والطريق المؤدية إليه مقطوعة"، موضحا "نحن كساكنة دائرة املشيل نحس بأننا محتقرين في مثل هاته الظروف الصعبة لأن السلطات الإقليمية تعطي دائما الأولوية للطرق الوطنية ولا تبالي بالطرق الجهوية فما بالك بالمسالك التي تؤدي إلى المداشر القروية"، مسترسلا "إنه بات من الضروري توفير آليات خاصة بإملشيل لاستعمالها في الأوقات الطارئة".

مصدر مسؤول بعمالة ميدلت أكد أن الأشغال جارية لفتح الطرق المؤدية إلى إمشليل ومداشرها، منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد توقف تساقط الثلوج، مهيبا بمستعملي الطريق توخي الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على طول الطريق من الريش إلى إملشيل وإلى آيت هاني بإقليم تنغير.