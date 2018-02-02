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الخصاص يدفع جمعويين إلى التبرع بالدم في سطات

الخصاص يدفع جمعويين إلى التبرع بالدم في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 02 فبراير 2018 - 05:24

نظّمت جمعية الشعلة فرع رأس العين الشاوية حملة للتبرّع بالدم، الخميس بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، تحت شعار "قطرات من دمك تنقذ حياة غيرك"، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والمركز الجهوي لتحاقن الدم، للمساهمة في سد الخصاص الذي يعرفه بنك الدم بالإقليم.

خالد لكواش، رئيس جمعية الشعلة للأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية فرع رأس العين الشاوية، قال في تصريح لهسبريس إن "حملة التبرع بالدم التي نظمتها الجمعية تعتبر الدورة الثانية التي ساهم فيها أعضاء مكتب الجمعية ومنخرطوها ومنخرطاتها وشبان من فريق النهضة الرياضية بجماعة رأس العين وبعض سكان الجماعة".

وأضاف الفاعل الجمعوي أن "عملية التبرع بالدم انطلقت في بداية الأمر في إطار سد الخصاص الذي يعرفه بنك الدم بسطات، لتصبح في ما بعد برنامجا سنويا للجمعية"، ووجه نداء إلى جمعيات المجتمع المدني للتطوّع بتنظيم حملات للتبرع بقطرة دم لإنقاذ حياة الآخرين.

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