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انطلاق الكراسي المتنقلة بالمحطة الشتوية أوكايمدن

انطلاق الكراسي المتنقلة بالمحطة الشتوية أوكايمدن
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 02 فبراير 2018 - 07:18

أعطت لجنة محلية بجماعة أوكايمدين، التابعة لإقليم الحوز، الخميس، الانطلاقة الرسمية لاشتغال الكراسي المتنقلة (télésiège) بالمحطة الرياضية الشتوية للتزلج.

وأشرف على هذه العملية كل من ممثل السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي، وممثلي المصالح، بعدما قام عمر التويمي، عامل إقليم الحوز، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى المحطة الثلجية بجماعة أوكايمدن.

وأوضح مصطفى أيت قجو، رئيس المجلس الجماعي لأوكايمدن، لهسبريس، أن اللجنة المحلية انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لإطلاق عمل الكراسي المتنقلة بالمحطة الشتوية، في وقت تشهد جبال المنطقة تهاطل الثلوج والأمطار، ما جعل هذا المجال الجغرافي يعرف أخيرا انتعاشا اقتصاديا.

وأورد المسؤول ذاته أن المحطة الشتوية ستفتح أمام عشاق التزلج والفرق الرياضية المتخصصة في هذا النوع من رياضات الجبل، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على المحطة مستعدة لاستقبال زوار جبال أوكايمدن، لقضاء وقت ممتع وسط الثلوج التي وفرت للرياضيين فضاء للتدرب قصد المشاركة في بطولات وطنية وإقليمية ودولية.

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