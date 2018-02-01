رئيس جهة طنجة يلتقي رجال أعمال من شركة "أفيردا"

هسبريس من طنجة

استقبل رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، الخميس بمدينة طنجة، عددا من رجال الأعمال يمثلون شركة Averda.

وتشتغل الشركة المذكورة، بالإضافة إلى مجال النظافة، في مجال صناعة الحاويات وصناعة أجزاء السيارات، وكذا آلات إعادة تصنيع النفايات.

وفي لقائهم برئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر المستثمرون عن رغبتهم في تنفيذ مشاريع استثمارية في الجهة، بدءا بتنفيذ مشروع استثماري صناعي بمدينة محمد السادس طنجة-تيك، بالإضافة إلى إنشاء شركة متخصصة في المجالات المذكورة على مستوى الميناء المتوسطي Tanger Med.