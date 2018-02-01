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الرئيسية | جهات | رئيس جهة طنجة يلتقي رجال أعمال من شركة "أفيردا"

رئيس جهة طنجة يلتقي رجال أعمال من شركة "أفيردا"

رئيس جهة طنجة يلتقي رجال أعمال من شركة "أفيردا"
هسبريس من طنجة
الخميس 01 فبراير 2018 - 23:50

استقبل رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، الخميس بمدينة طنجة، عددا من رجال الأعمال يمثلون شركة Averda.

وتشتغل الشركة المذكورة، بالإضافة إلى مجال النظافة، في مجال صناعة الحاويات وصناعة أجزاء السيارات، وكذا آلات إعادة تصنيع النفايات.

وفي لقائهم برئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر المستثمرون عن رغبتهم في تنفيذ مشاريع استثمارية في الجهة، بدءا بتنفيذ مشروع استثماري صناعي بمدينة محمد السادس طنجة-تيك، بالإضافة إلى إنشاء شركة متخصصة في المجالات المذكورة على مستوى الميناء المتوسطي Tanger Med.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ابن الوطن الجمعة 02 فبراير 2018 - 00:28
الياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وهو أكثر مسؤول يقوم بواجباته وزيادة،
احييه عاليا على التسويق الجيد لمدينة محمد السادس طنجة-تيك
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2 - أنس السورقي الجمعة 02 فبراير 2018 - 00:44
بالتوفيق إن شاء الله يا رب وتنجح في إقناع المزيد من المستثمرين للالتحاق بهذا المشروع الضخم، وهو ما ستكون له عائدات كبيرة على العيش الكريم للساكنة والوطن
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6
3 - رئيس الجهة المثالي الجمعة 02 فبراير 2018 - 00:46
قرأت خبر هذا الاجتماع على الفايسبوك ولم انتبه لمضمونه، لكن بما انه نشر في هسبريس فالمؤكد أن الشركة التي ترغب في الاستثمار غي طنجة قد حرصت على اللقاء بالسيد رئيس الجهة شخصيا للتداول معه في الموضوع
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