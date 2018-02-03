توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة مع طقس بارد بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبشمال ووسط البلاد.

وستتكون كتل ضبابية محلية فوق السواحل الجنوبية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا غرب الأقاليم الجنوبية، وبمرتفعات الاطلس وشمال المنطقة الشرقية، حيث احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة خلال الصباح، مع سماء قليلة السحب الى صافية بباقي المناطق. كما سيلاحظ تكون جليد او صقيع فوق المرتفعات والهضاب خلال الصباح والليلة القادمة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة الى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستهم زوابع من الرياح شيئا ما قوية إلى قوية شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 07 و02 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، ومابين ناقص 02 و03 درجات بالسفوح الجنوبية-الشرقية والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول الشمالية، وما بين 03 و08 درجات بالسواحل الشمالية والسهول الوسطى وسوس، وما بين 08 و14 درجة بالسواحل الوسطى والسهول الأطلسية والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 01 و06 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و11 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بسوس والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان على طول السواحل الأطلسية.