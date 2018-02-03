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الرئيسية | جهات | تغييرات في تجزئة سكنية تغضب سكانا بسطات

تغييرات في تجزئة سكنية تغضب سكانا بسطات

تغييرات في تجزئة سكنية تغضب سكانا بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 03 فبراير 2018 - 08:28

نظم عدد من سكان تجزئة واقعة شرق مدينة سطات، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، مدعومين بإحدى جمعيات، للمطالبة بالتوقف عن بعض الأشغال الجارية بالتجزئة، والتي تهدف إلى إحداث تغيير على بعض المرافق العمومية.

محمد فتح الله، رئيس جمعية مفتاح الخير، قال في تصريح لهسبريس إن أول ما دفع السكان إلى الاحتجاج هو تغيير تصميم المسجد بالتجزئة على مستوى نقص مساحته التي كانت 18000 متر مربّع في البداية، وجرى تقليصها إلى 8000 متر مربع، بالإضافة إلى ما نعته بـ"التماطل" في إنجاز مسجد بالشطر الثاني.

وأضاف المتحدث أن سكان التجزئة وأبناءهم المتمدرسين يعانون مع النقل العمومي بسبب غياب خطوط لحافلات النقل الحضري، مع نقص واضح على مستوى المناطق الخضراء، باستثناء واحدة أنشئ وسطها لاقط هوائي.

وطالب المتحدث بالتوقف عن تغيير تصميم المسجد ونقص مساحته، "والتي جرى تحويلها إلى بقع سكنية"، ملوّحا بالاستمرار في الوقفات الاحتجاجية والتصعيد بالاعتصامات إلى حين تحقيق مطالب السكان.

هسبريس، وفي إطار الاستماع إلى الطرف الثاني، زارت مكتب التجزئة المتواجد وسط مدينة سطات، حيث أوضحت مستخدمة أن المسؤول يزور المكتب مرّة في الأسبوع، معتذرة عن مدّها بهاتفه المحمول؛ والجواب نفسه تلقّته هسبريس في اتصال بالهاتف الثابت لمكتب التجزئة.

وحسب مصادر قريبة من الملف فقد عقد كل من رئيس المجلس البلدي والخليفة الأول لعامل الإقليم حوارا، استعرض من خلاله المحتجّون تظلماتهم ومطالبهم، فجرى الاتفاق على تحديد موعد ثان لمناقشة الموضوع، رغم أن أحد المسؤولين أسرّ إلى الحاضرين بكون التغيير خاضعا للمساطر القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مجلس سطات وصفقات الكاميلة السبت 03 فبراير 2018 - 09:48
مجلس سطات دائما يبحث عن صفقات التفويت والتغيير في البلانات وترك المشاريع تنتظر واعادة حفر المنجزات عدة مرات ربما معندهمش مهندس غير كيشيروا وفين ماكين شي تعاونية ديال الاراضي السكنية تلقاهم داخلين هاذا حال سطات مع مجلس العدالة والتنمية اوى كنظل هذا التغييرات متكونش فابور اوى كيفاش ناس شراو بثمان غالي على حساب وجود المرافق لي وريتوهم ودرتوهم في الاشهار والتصميم ملي ناش شراو من رزق ولادهم تحايلتو انتما ورباعتكم على تلقانون كين لي كيشفر عاين باين وكاين لي كيدير تلشفرا بلوراق وكيقول طبقنا تلقانون ما شي معقول هاذ شي والمجلس شحال من حاجة مادارهاش كيتسنا ناس سطات ينساو وببيع الارض بحال المحطة والحي الصناعي ديال الميكانيك والسودور والنجارة اوى فينكم الجيش الالكتروني للعدالة وضحو لينا
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2 - wood السبت 03 فبراير 2018 - 10:26
ما يثير الانتباه هو ما جاء في أخر المقال ان التغير خاضع للمساطر القانونية . فالمشكل في المغرب ان جميع الخروقات مباحة ان اخضعتها للمساطر القانونية لانه ببساطة ليس هناك قانون في المغرب بحيث تحرص الدولة على احترامه بل كل ما يجيزه المخزن فهو قانوني و ما يمنعه فهو غير قانوني . اما مجال التعمير في المغرب فمعروف بلهطة المشتغلين فيه . فيستغلون كل المساحات من اجل البناء على حساب الطريق و الرصيف اما المساحات او الفضاءات فهي منعدمة و ان وجدت فدائما ينتظرون الفرصة للانقضاض عليها مرة اخرى . فالعشوائية و التخبط هي السائدة في المغرب في جميع المجالات يتناغم فيها المخزن و عياشته و عبيده !!!
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