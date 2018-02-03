تغييرات في تجزئة سكنية تغضب سكانا بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

نظم عدد من سكان تجزئة واقعة شرق مدينة سطات، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، مدعومين بإحدى جمعيات، للمطالبة بالتوقف عن بعض الأشغال الجارية بالتجزئة، والتي تهدف إلى إحداث تغيير على بعض المرافق العمومية.

محمد فتح الله، رئيس جمعية مفتاح الخير، قال في تصريح لهسبريس إن أول ما دفع السكان إلى الاحتجاج هو تغيير تصميم المسجد بالتجزئة على مستوى نقص مساحته التي كانت 18000 متر مربّع في البداية، وجرى تقليصها إلى 8000 متر مربع، بالإضافة إلى ما نعته بـ"التماطل" في إنجاز مسجد بالشطر الثاني.

وأضاف المتحدث أن سكان التجزئة وأبناءهم المتمدرسين يعانون مع النقل العمومي بسبب غياب خطوط لحافلات النقل الحضري، مع نقص واضح على مستوى المناطق الخضراء، باستثناء واحدة أنشئ وسطها لاقط هوائي.

وطالب المتحدث بالتوقف عن تغيير تصميم المسجد ونقص مساحته، "والتي جرى تحويلها إلى بقع سكنية"، ملوّحا بالاستمرار في الوقفات الاحتجاجية والتصعيد بالاعتصامات إلى حين تحقيق مطالب السكان.

هسبريس، وفي إطار الاستماع إلى الطرف الثاني، زارت مكتب التجزئة المتواجد وسط مدينة سطات، حيث أوضحت مستخدمة أن المسؤول يزور المكتب مرّة في الأسبوع، معتذرة عن مدّها بهاتفه المحمول؛ والجواب نفسه تلقّته هسبريس في اتصال بالهاتف الثابت لمكتب التجزئة.

وحسب مصادر قريبة من الملف فقد عقد كل من رئيس المجلس البلدي والخليفة الأول لعامل الإقليم حوارا، استعرض من خلاله المحتجّون تظلماتهم ومطالبهم، فجرى الاتفاق على تحديد موعد ثان لمناقشة الموضوع، رغم أن أحد المسؤولين أسرّ إلى الحاضرين بكون التغيير خاضعا للمساطر القانونية.