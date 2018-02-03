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كُتّاب وآراء
تحالف الإهمال والثلوج والبرد يخطف أرواح مغاربة بجبال الأطلس
بين مطرقة الفقر وسندان العزلة، توفي أربعة أشخاص بمنطقة تونفيت التابعة لمدينة ميدلت، بسبب أكوام الثلوج التي حالت دون وصولهم إلى حطب التدفئة الكفيل بالإبقاء على أسجادهم الضعيفة على قيد الحياة.
وحكى مصطفى، فاعل جمعوي بالمنطقة، في اتصال بهسبريس، أن الوضع الكارثي الذي تشهده المنطقة جراء تراكم الثلوج التي فاق سمكها إلى حد كتابة هذه الأسطر 70 سنتيمترا تسببت في انقطاع الطريق؛ الأمر الذي حال دون وصول حالتين من الأربعة الى المستشفى، لتفارقا الحياة.
وفي تفاصيل أكثر عن أسباب الوفيات، قال المتحدث نفسه: "اختفى رجل شاب عن الأنظار كان لا يملك حطب التدفئة، فبحثنا عنه ولم نجده. وعندما أخبرنا السلطات بأمر اختفائه، أمرت بالذهاب إلى بيته وكسر الباب، عندها وجدناه جثة هامدة متجمدة من شدة البرد في غياب تام لوسائل التدفئة".
وأضاف الفاعل الجمعوي أن الأسباب نفسها أدت إلى وفاة شيخ عجوز وامرأة، وأوضح أنهما "وجدا ميتين بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة التي وصلت إلى 8 درجات تحت الصفر بسبب تساقط الثلوج بغزارة كبيرة؛ الأمر الذي أوقف الحياة بشكل كلي في انتظار تدخل الجهات المعنية لإنقاذ باقي المرضى بالمنطقة التي تبعد عن ميدلت بحوالي 80 كيلومترا".
وبأسف كبير، استرسل المتحدث في سرد مأساة رجل سبق لهسبريس أن سلطت الضوء على حالته من خلال برنامج حياتي، وقال: "ذهب الرجل المسمى زيد أومهان إلى المستشفى بمدينة فاس قصد عرض حالته على أخصائيين بعد تأزم وضعه الصحي، لكن المستشفى رفض استقباله، فعاد المسكين أدراجه إلى مدينته التي تعرف تساقط الثلوج ليفارق الحياة عند أبوابها".
وأكد الفاعل الجمعوي أن عددا من مرضى القصور الكلوي تدهورت أوضاعهم الصحية، ورد ذلك إلى "الإهمال الذي لحق منطقتهم من طرف وزارة التجهيز الغائبة بالمنطقة. وإلى حد الآن، لم يتمكنوا من الانتقال إلى المستشفى للخضوع لحصص تصفية الدم"، وفق تعبيره.
وكشف المتحدث أن الثلوج الكثيفة تسببت في انهيار منزل بمنطقة ايترار، ضواحي ميدلت، فوق رأس امرأة وهي نائمة، وقال إن "ابنها الوحيد لم يكن متواجدا تلك الليلة السوداء، بينما كانت الأم نائمة ببيتها الطيني الذي غطته الثلوج ليسقط سقفه فوق جسدها ويرديها قتيلة في ظروف جد مأساوية".
وخلف الحادث استياء كبير في صفوف السكان والعائلات المتواجدة بهذه المنطقة، وطالبت إحدى الجمعيات الحقوقية بإيجاد حل للساكنة المهددة بالموت في أي لحظة بسبب هشاشة البناء الطيني وثقل الثلوج التي تجاوز تراكمها سبعة أمتار.
وفي سياق متصل، قال مصطفى إن الثلوج "تسببت في حرمان عدد من الطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بمدينة مكناس من إجراء امتحانات الدورة الأولى، وألزمتهم بالبقاء في البيت وفوتت عليهم الدورة الدراسية".
وأوضح أن "المنطقة والدواوير المحيطة بها، مثل انفغو، وايت حساين، وترغسيت، وسيدي يحي ويوسف، تعاني انقطاعا مستمرا خلال هذا الأسبوع في التيار الكهربائي، كما تعرف تعطل شبكة الاتصالات؛ الأمر الذي يحول دون اطمئنان العائلات عن بعضها ودون إخبار السلطات وتقريبها من الوضع المأساوي بغية التدخل".
وأشار المتحدث إلى أن السكان وجدوا صعوبة كبيرة خلال مراسيم دفن الأشخاص المتوفين، ولم يجدوا من حل سوى التطوع لإزاحة الثلوج بأنفسهم من الطريق المؤدية إلى المقبرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
اللهم ارحمهم جميعا وارحم جميع المسلمين واجعلهم من أهل الفردوس انك ولي ذالك والقادر عليه
ماذا عسانا ان نقول أي دولة هاته اللتي تزهق فيها الارواح كل يوم بأبسط الحوادث الصغيرة. لو كانت الدولة تعمل عملها لكان المواطن في غنى عن هاته الصفعات
اللهم ان هاذا منكر الله ينتقم منكم ايها المسؤولون النصابة والمحتلين.
أعوء بالله من الشيطان الرجي(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَار)
أين الطائرات المتجهة إلى إفريقيا . ربما لا تعرف الطريق إلى هاته المناطق. او ان المسالك وعرة ...
لك الله يا هاته البللاد
لماذا لا يفكرون المسؤولون في الأعوام القادمة ونحن نشاهد مثل تلك الأحداث كل عام أين هو ضمير المسؤولية
أطفال شيوخ معوزين حوامل تحاصرهم أكوام من الثلوج
هل هدا هو ديننا الدي يحبنا على التعاون
ونحن نشاهد الكفار في في تعاملهم مع البشر ناهيك مع الحيوانات في محنهم
اكيد يلمعون نظرة الأجانب للمغرب من خلال تقديم طلب تنظيم المونديال و التبرع للدول الإفريقية ولكن هيهات أل المزوق من برا اشخبارق من الداخل.
اللهم ارحم شهداء البرد و الثلوج و مصيرهم الجنة انشاء الله.
لا حول ولا قوة الا بالله
من نحاسب هل نحاسب المنتخبين عن تلك المنطقة لعدم فكهم العزلة و تبليغهم للجهات الاخرى( برلمان وزارة ....) بأوضاع الساكنة أم نحاسب هؤلاء الناس الدين لم يتخدو الحيطة و الحدز و الاستعداد التام لهدا الموسم القاسي .فكيف تترك الثلوج مثلا على سقف المنازل حتى تنزل بثقلها على من بداخلها.
رحم الله الجميع وغفر لهم بقسوة الطريقة التي ماتو بها .
اللهم ارحم الموتى و ارزق اهلهم الصبر .
.....،،،
اين من تقول إن من يكسب ٢٠ درهم ليس بفقير
هاهم الناس يموتون لأنهم لا يجدون الحطب للتدفئة و الوزراء ينعمون بكل الوسائل على حساب الشعب
و الله لو كان الأمر بيدي لأرسلت جميع المسؤولين لهذه المناطق بدون تدفئة حتى يستشعرون معانات الناس .
لله الأمر من قبل و من بعد
ان لله ما أخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر و لتحتسب , فحسبنا الله ونعم الوكيل
والسلام رشيد امستردام
لدي فقط سؤال أين هي ميزانية صندوق العالم القروي والتي في يد اخنوش و الذي تضارب مع بنكيران معه كي تبقى تحت تسييره و قبل أسبوعين كاد الرجل أن يتضارب من أجل هذا الصندوق مع أحد نواب العدالة والتنمية و السب نفسه أن الرجل يريد استحواذ دائما على هذا الصندوق أن ليست ضد هذا الرجل في شخصه و لكن أين هي الثروة أين هو رئيس الدولة و الناس يعانون الويلات و لا أحد يكترت لمشاكلهم
إلى متى غيبقاو هاد الناس صابرين الله أعلم. بعض الأحيان كنعيب على الدولة و لكن الصراحة الناس حتى هما كيتحملوا مسؤولية لأنه حتى واحد مكايهضر واش الخوف؟ الخوف من آش لأنك ميت ميت!!!
لتنقد المحتاجين والعزل في هده المحنة..الله ارحمهم برحمتك يارب ..
تقليدهم على أمير المؤمنين
مستشفياتنا على عفنها ورداءتها ترفض استقبال مغاربة تقطعت بهم السبل، حتى المستشفيات العمومية التي هي ملك الدولة وتمول من جيوب الفقراء ترفض استقبال الضعفاء.
رغم كل هذه النكسات والانكسارات والماسات لا زال هناك من يفتخر بان للمغرب مستشفيات عسكرية في افريقيا وفِي تل الزعتر وفِي جنوب السودان وان افريقيا والإنسان الأفريقي اولى من المواطن المغربي المقهور ، فواعجباه كيف يستطيع المرء ان يعيش في وطن اصبح في مهب الريح.
أبناء الشعب الذين قالوا لا للظلم ، لا للحكرة ، لا للذل يقبعون في سجون العار ويحاكمون بتهمة فضح الفساد وناهبي المال العام وثروات البلاد.
اين الثروة؟ سؤال وجيه القاه رمز البلاد ولا ندري ان تلقفته اذن جبابرة المغرب ام ان الامر كان فقط ضحك على الذقون.
المغاربة قبل الافارقة والمغرب قبل افريقيا فما حك جلدك غير ظفرك كما يقول المثل.
لننتظر العياشة والشباب الملكي الذين قهروا المغاربة بالصراخ والعويل وهل ترديد عاش عاش ستغير اوضاع المغاربة ام تزيدهم ذلا وتحقيرا.
الناس راها تعاني و حكومة الخلفي و العثماني راها تغني
لابد للظلم ان يندثر
تدكرو لمن سوف تصوتون في المرة المقبلة
انشري يا هيسبريس
شكرا هسبريس.
الناس كتموت بالتدافع في باب سبتة من اجل سلعة مهربة من اسبنيول ومسؤولونا كينفقو المليارات من اجل تنظيم كاس العالم
الناس كتموت بالبرد والجوع والنهب خدام في هاد الشعب