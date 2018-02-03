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الرئيسية | جهات | تحالف الإهمال والثلوج والبرد يخطف أرواح مغاربة بجبال الأطلس

تحالف الإهمال والثلوج والبرد يخطف أرواح مغاربة بجبال الأطلس

تحالف الإهمال والثلوج والبرد يخطف أرواح مغاربة بجبال الأطلس
هسبريس - خديجة تشوت
السبت 03 فبراير 2018 - 10:00

بين مطرقة الفقر وسندان العزلة، توفي أربعة أشخاص بمنطقة تونفيت التابعة لمدينة ميدلت، بسبب أكوام الثلوج التي حالت دون وصولهم إلى حطب التدفئة الكفيل بالإبقاء على أسجادهم الضعيفة على قيد الحياة.

وحكى مصطفى، فاعل جمعوي بالمنطقة، في اتصال بهسبريس، أن الوضع الكارثي الذي تشهده المنطقة جراء تراكم الثلوج التي فاق سمكها إلى حد كتابة هذه الأسطر 70 سنتيمترا تسببت في انقطاع الطريق؛ الأمر الذي حال دون وصول حالتين من الأربعة الى المستشفى، لتفارقا الحياة.

وفي تفاصيل أكثر عن أسباب الوفيات، قال المتحدث نفسه: "اختفى رجل شاب عن الأنظار كان لا يملك حطب التدفئة، فبحثنا عنه ولم نجده. وعندما أخبرنا السلطات بأمر اختفائه، أمرت بالذهاب إلى بيته وكسر الباب، عندها وجدناه جثة هامدة متجمدة من شدة البرد في غياب تام لوسائل التدفئة".

وأضاف الفاعل الجمعوي أن الأسباب نفسها أدت إلى وفاة شيخ عجوز وامرأة، وأوضح أنهما "وجدا ميتين بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة التي وصلت إلى 8 درجات تحت الصفر بسبب تساقط الثلوج بغزارة كبيرة؛ الأمر الذي أوقف الحياة بشكل كلي في انتظار تدخل الجهات المعنية لإنقاذ باقي المرضى بالمنطقة التي تبعد عن ميدلت بحوالي 80 كيلومترا".

وبأسف كبير، استرسل المتحدث في سرد مأساة رجل سبق لهسبريس أن سلطت الضوء على حالته من خلال برنامج حياتي، وقال: "ذهب الرجل المسمى زيد أومهان إلى المستشفى بمدينة فاس قصد عرض حالته على أخصائيين بعد تأزم وضعه الصحي، لكن المستشفى رفض استقباله، فعاد المسكين أدراجه إلى مدينته التي تعرف تساقط الثلوج ليفارق الحياة عند أبوابها".

وأكد الفاعل الجمعوي أن عددا من مرضى القصور الكلوي تدهورت أوضاعهم الصحية، ورد ذلك إلى "الإهمال الذي لحق منطقتهم من طرف وزارة التجهيز الغائبة بالمنطقة. وإلى حد الآن، لم يتمكنوا من الانتقال إلى المستشفى للخضوع لحصص تصفية الدم"، وفق تعبيره.

وكشف المتحدث أن الثلوج الكثيفة تسببت في انهيار منزل بمنطقة ايترار، ضواحي ميدلت، فوق رأس امرأة وهي نائمة، وقال إن "ابنها الوحيد لم يكن متواجدا تلك الليلة السوداء، بينما كانت الأم نائمة ببيتها الطيني الذي غطته الثلوج ليسقط سقفه فوق جسدها ويرديها قتيلة في ظروف جد مأساوية".

وخلف الحادث استياء كبير في صفوف السكان والعائلات المتواجدة بهذه المنطقة، وطالبت إحدى الجمعيات الحقوقية بإيجاد حل للساكنة المهددة بالموت في أي لحظة بسبب هشاشة البناء الطيني وثقل الثلوج التي تجاوز تراكمها سبعة أمتار.

وفي سياق متصل، قال مصطفى إن الثلوج "تسببت في حرمان عدد من الطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بمدينة مكناس من إجراء امتحانات الدورة الأولى، وألزمتهم بالبقاء في البيت وفوتت عليهم الدورة الدراسية".

وأوضح أن "المنطقة والدواوير المحيطة بها، مثل انفغو، وايت حساين، وترغسيت، وسيدي يحي ويوسف، تعاني انقطاعا مستمرا خلال هذا الأسبوع في التيار الكهربائي، كما تعرف تعطل شبكة الاتصالات؛ الأمر الذي يحول دون اطمئنان العائلات عن بعضها ودون إخبار السلطات وتقريبها من الوضع المأساوي بغية التدخل".

وأشار المتحدث إلى أن السكان وجدوا صعوبة كبيرة خلال مراسيم دفن الأشخاص المتوفين، ولم يجدوا من حل سوى التطوع لإزاحة الثلوج بأنفسهم من الطريق المؤدية إلى المقبرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - ريف إي نو السبت 03 فبراير 2018 - 10:14
لنا ولكم الله يا أبناء ، المغرب المهمش والهامشي ، أبناء المغرب المنسي
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70
2 - Jalal Tanger السبت 03 فبراير 2018 - 10:16
تحالف اللامسؤولية و الاستخفاف بحقوق المواطن العادية في العيش الكريم..اللي مات بالبرد الله يرحمو و اللي باقي فوق هاد الأرض راه كيموت مائة مرة في اليوم من وقع هاد الأخبار الحزينة..الله يصاوبها من عندو و خلاص
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54
3 - ابن سوس المغربي السبت 03 فبراير 2018 - 10:18
مسؤولين غائبين عن الوعي يعيشون في أحسن بلد مغربهم وحدهم و الشعب مهمش منسي في الجبال و السهول و كل أنحاء الوطن لا صحة لا تعليم لا بنى تحتية ولا من يحاسب حسبي الله ونعم الوكيل
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58
4 - assifnwourgh السبت 03 فبراير 2018 - 10:18
عذرا أيتها اﻷنفاس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية.. فالذين بايعناهم ليوفروا لكم الماعون و التدفئة مشغولون بالعطل الخاصة في تلك الجزر البعيدة..
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77
5 - امازيغية السبت 03 فبراير 2018 - 10:18
لان الجيش في الريف و الصحراء وجرادة و الوزراء والأطباء ووووووووووو و الوقاية المدنية تتواجد فقط في الرباط و الدار البيضاء
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64
6 - عابر السبت 03 فبراير 2018 - 10:19
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ارحمهم جميعا وارحم جميع المسلمين واجعلهم من أهل الفردوس انك ولي ذالك والقادر عليه
ماذا عسانا ان نقول أي دولة هاته اللتي تزهق فيها الارواح كل يوم بأبسط الحوادث الصغيرة. لو كانت الدولة تعمل عملها لكان المواطن في غنى عن هاته الصفعات
اللهم ان هاذا منكر الله ينتقم منكم ايها المسؤولون النصابة والمحتلين.
أعوء بالله من الشيطان الرجي(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَار)
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24
7 - BADER السبت 03 فبراير 2018 - 10:19
لا حول ولا قوة الا بالله والمسؤولين ناعسين كاع ممسوقين ومكايديوهاش في الدواوير والمداشر المعزولين ومن بعد يجيو يقولو لينا هادشي تيوقع حتى في المريكان والدول المتقدمة ولكن لا لا هادشي تيوقع فقط في المغرب المهمش
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24
8 - ايمان السبت 03 فبراير 2018 - 10:20
ناس تلعب في الثلج وناس تموت في الثلج الله يكون في عون أهل المناخ القاسي
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27
9 - sabir hammoudan السبت 03 فبراير 2018 - 10:21
الله يرحمم ويعطهم الله جنة الفردوس الأعلى وعليك تواخي الحذر من الثلوج متراكمة
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13
10 - السلاوي السبت 03 فبراير 2018 - 10:21
لا حول ولا قوة الا بالله اين انت ياحكومة العار انتم ياجيش اين المروحية والاليات العسكرية التي نخسر عليها الملايير ما هي فائدتكم ان لم تحموا الشعب
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27
11 - الطالبي السبت 03 فبراير 2018 - 10:22
إن لله و إن إليه راجعون.
أين الطائرات المتجهة إلى إفريقيا . ربما لا تعرف الطريق إلى هاته المناطق. او ان المسالك وعرة ...
لك الله يا هاته البللاد
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38
12 - حكيمة السبت 03 فبراير 2018 - 10:22
لاحول حول ولا قوة الا بالله وفين المسؤولين عندهم كليماتيزور وسخونيين مع ريوسهم ماقدروش يساعدوا هاذي الناس في إزالة الثلوج او ياخذونهم الى مكان آمن .. اما المستشفى للي رفض المريض الي قطع مسافة صعبة بسبب الثلوج لكي يعااجهنه وياخذون بيده طردوه ورجع إلى مكانه حيث توفي هاذو المسؤولين ديال المستشفى خصهم يتعاقبوا وسيدنا محمد السادس لابد يعرف هاذ الاهمال وعدم المسؤولية وسبب موت الرجل.المريض....السيبا هذه. ....عاش الملك
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-20
13 - مروكي السبت 03 فبراير 2018 - 10:26
أين انتم يا اصحاب غزة وفلسطين اين انتم يامن تنادون بحقوق المرأة و حقوق الطفل اين انتم يا اسلاميين اين انتم يا علمانيين اين انتم ياحكومة هل اصبح الدم المغربي ماءً اليست لدينا قيمة عندكم اولادنا يموتون بردا وجوعا ماذا عسنانا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل
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35
14 - عبدالحق السبت 03 فبراير 2018 - 10:26
لماذا المسؤولين يتهاونون في مثل هاته الحالات لأنهم ينامون في فراش به تدفئة لا يبالون بالآخرين وهم يشاهدون ما يحصل في الجبال و المناطق البعيدة والنائية
لماذا لا يفكرون المسؤولون في الأعوام القادمة ونحن نشاهد مثل تلك الأحداث كل عام أين هو ضمير المسؤولية
أطفال شيوخ معوزين حوامل تحاصرهم أكوام من الثلوج
هل هدا هو ديننا الدي يحبنا على التعاون
ونحن نشاهد الكفار في في تعاملهم مع البشر ناهيك مع الحيوانات في محنهم
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14
15 - رشيد من الاطلس المتوسط السبت 03 فبراير 2018 - 10:27
هل اجمل بلد في العالم و عملته 1بسيمة= 20 درهم يموت فيه مواطينوه جراء البرد القارس؟
اكيد يلمعون نظرة الأجانب للمغرب من خلال تقديم طلب تنظيم المونديال و التبرع للدول الإفريقية ولكن هيهات أل المزوق من برا اشخبارق من الداخل.
اللهم ارحم شهداء البرد و الثلوج و مصيرهم الجنة انشاء الله.
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27
16 - al3aranass السبت 03 فبراير 2018 - 10:28
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
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11
17 - ولد البلاد السبت 03 فبراير 2018 - 10:28
وفينكم ألمسؤولين؟؟ أين هي وزارة الداخلية، أين هي وزارة التجهيز، أين هو الجيش، أم هي فقط صور منسوبة للمغرب وليس لنا بها أيت صلة؟؟!
لا حول ولا قوة الا بالله
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15
18 - الوطنية السبت 03 فبراير 2018 - 10:29
يا ناس عاد الطقس والثلوج المتواصلة بنا الى سنوات السبعينات وانا في سن التاسعة عندما لم نكن نملك ادنى شروط العيش الخبز الكارم وتعايشنا مع الوقت كسرنا الثلوج من ابواب منازلنا المكونة من طين وبأسقف من قصب وخشب ازحنا تلك الثلوج كل يوم للذهاب الى المدرسة بلباس الله اعلم كيف كان وبنعل من البلاستيك ندخل القسم ندفئ ايدينا وارجلنا ونستعد لدرس جديد بكل حيوية وها نحن كسرنا عتبة الفقر بكل تحد ووصلنا لحياة أفضل بعد ان كانت أسوأ بكثير من تلك التي يعيشها المرء حاليا فلا تضخموا الامور أيها الفاعلون حتى تنالوا المساعدات التي لن يصل منها الا القليل القليل
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-20
19 - Abderrahman السبت 03 فبراير 2018 - 10:29
لكم الله يا سكان المغرب العميق ستدفع الدولة 13مليار من اجل ملف تنضيم كأس العالم في المغرب ولا زال المواطنون يموتون بسبب الاهمال وانعدام البنية التحتية والمستشفيات وغيرها من الضروريات فهم تصطا .
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21
20 - بنت المغرب السبت 03 فبراير 2018 - 10:30
مساعدات بالملايير توزع بين إفريقيا ودول أخرى وشبابنا ونسائنا لا يجدون حتى حطب التدفئة او من نيتكم بغيتو تنضمو كأس العالم وباااااااااز
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20
21 - السوسي السبت 03 فبراير 2018 - 10:30
في الحقيقة لا أجد كلمات للتعبير عما انتابني في هده اللحظة .رغم أني لا أعرف هؤلاء الضحايا شخصيا ولكنني حزنت بشدة و تدكرت حكاية بائعة أعواد التقاب التي ظلت تشعل عودا تلو العود و حلم تلو الحلم حتى فارقت الحياة .
من نحاسب هل نحاسب المنتخبين عن تلك المنطقة لعدم فكهم العزلة و تبليغهم للجهات الاخرى( برلمان وزارة ....) بأوضاع الساكنة أم نحاسب هؤلاء الناس الدين لم يتخدو الحيطة و الحدز و الاستعداد التام لهدا الموسم القاسي .فكيف تترك الثلوج مثلا على سقف المنازل حتى تنزل بثقلها على من بداخلها.
رحم الله الجميع وغفر لهم بقسوة الطريقة التي ماتو بها .
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4
22 - علي السبت 03 فبراير 2018 - 10:31
الرياح والثلوج والاعصار ياخد ارواح البشر في كل دولة وحتى في دول اروبا وبركاو من تحطيم المغرب بهدا الكلام السخيف والتشويه بالمغرب.
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-32
23 - Granit السبت 03 فبراير 2018 - 10:31
لا حول ولا قوة إلا بالله الأمر سيزداد سوءا أن لم تتدخل الجهات المختصة وتكثف جهودها للوصول إلى المنحصرين باكوام الثلوج
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8
24 - samir السبت 03 فبراير 2018 - 10:32
حسبنا الله و نعم الوكيل
اللهم ارحم الموتى و ارزق اهلهم الصبر .
.....،،،
اين من تقول إن من يكسب ٢٠ درهم ليس بفقير
هاهم الناس يموتون لأنهم لا يجدون الحطب للتدفئة و الوزراء ينعمون بكل الوسائل على حساب الشعب
و الله لو كان الأمر بيدي لأرسلت جميع المسؤولين لهذه المناطق بدون تدفئة حتى يستشعرون معانات الناس .
لله الأمر من قبل و من بعد
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7
25 - رشيد امستردام السبت 03 فبراير 2018 - 10:38
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم
ان لله ما أخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر و لتحتسب , فحسبنا الله ونعم الوكيل
والسلام رشيد امستردام
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6
26 - مراكشي اصيل السبت 03 فبراير 2018 - 10:42
ها فلوس الاجتماعات لمن تعطوهم لي محتاجين ماشي ا معرض الكتاب 3 المليار ها 12مليار ملف گاس العالم واش هاد المسؤولين مافهمين بأن الاروبيين او المكلفين باعطاء اصواتهم يأخدون هذه المشغهك بعين الاعتبار.وفقو من القلبا اش خصك العريان ختم امولاي.
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12
27 - Abderrahman السبت 03 فبراير 2018 - 10:44
أرواح المغاربة أغلى من تنظيم كأس العالم.ويا صاحب الفوسفاط والذهب ارحمهم قبل فوات الأوان.
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19
28 - محمد السبت 03 فبراير 2018 - 10:45
الآن لو تكلم أحد منا و انتقد هذا الوضع في مغرب العام الزين سوف يقولون بعض العياشة أننا انفصاليون و .......
لدي فقط سؤال أين هي ميزانية صندوق العالم القروي والتي في يد اخنوش و الذي تضارب مع بنكيران معه كي تبقى تحت تسييره و قبل أسبوعين كاد الرجل أن يتضارب من أجل هذا الصندوق مع أحد نواب العدالة والتنمية و السب نفسه أن الرجل يريد استحواذ دائما على هذا الصندوق أن ليست ضد هذا الرجل في شخصه و لكن أين هي الثروة أين هو رئيس الدولة و الناس يعانون الويلات و لا أحد يكترت لمشاكلهم
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14
29 - أمودو السبت 03 فبراير 2018 - 10:46
تونفيت بالأمازيغية تعني الإختباء،
إلى متى غيبقاو هاد الناس صابرين الله أعلم. بعض الأحيان كنعيب على الدولة و لكن الصراحة الناس حتى هما كيتحملوا مسؤولية لأنه حتى واحد مكايهضر واش الخوف؟ الخوف من آش لأنك ميت ميت!!!
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8
30 - آية دعاء السبت 03 فبراير 2018 - 10:47
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.ياليت المسؤولين يتخلون عن بعض ريعهم ليساندوا هذه الفئات الهشة.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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2
31 - No comment السبت 03 فبراير 2018 - 10:50
لا حول ولا قوة الا بآلله العلي العظيم. اللهم ارحم الموتى و اسكنهم فسيح جنانك.
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3
32 - ايت اعيش السبت 03 فبراير 2018 - 10:51
لااله الا الله ولاحولا ولاقوة الا بالاه .اين السلوطات اين قوات المساح
لتنقد المحتاجين والعزل في هده المحنة..الله ارحمهم برحمتك يارب ..
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1
33 - NOUMRI السبت 03 فبراير 2018 - 10:54
إلى من يسمي نفسه فاعل جمعوي لمادا لم تقم بإبلاغ السلطات بالوضع الخطير بالمنطقة لإتخاد الإجراءات اللازمة أما عن الشاب الدي إختفى عن الأنظار سبحان الله بحتم في كل مكان ما عدا بيته حتى سألتكم السلطات عند تبليغها هل زرتم محل سكانه فكانت إجابتكم لا و عن الشخص الأخر اللدي تدعي أنه توجه إلى المستشفى فتمة منه من الولوج من أجل العلاج ما دليلك على دلك و كفى من إستغلال السيئة لبعض سكان المناطق النائية فدوركم كفاعلين إجتماعييت و غيرها من هده الشعارات أن تبلغوا السلطات عن أوضاع المنطقة التي تنتمون لها لأنها لا أن تكون حاضرة في كل مكان أما بعد وقوع الكارتة للعب دور الأبطال و أتهام السلطات بالإهمال التام للمنطقة فهدا غير مقبول
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-8
34 - عبد اللطيف السبت 03 فبراير 2018 - 10:54
الدنيا فانية وغدا الحساب انشاء الله من دون ما ننسى حساب الدنيا والله يرحمهم ويبدلهم دارا خيرا من دارهم.
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4
35 - مالح السبت 03 فبراير 2018 - 10:55
لك الله ياوطني. الله يرحمه ويوسع عليهم
تقليدهم على أمير المؤمنين
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4
36 - ماسين الريفي السبت 03 فبراير 2018 - 10:56
ومع كل هذا مازال هناك من يقول ان الفقر اختفى من المغرب وان من يملك 20 درهم خارج داءرة الفقر.
مستشفياتنا على عفنها ورداءتها ترفض استقبال مغاربة تقطعت بهم السبل، حتى المستشفيات العمومية التي هي ملك الدولة وتمول من جيوب الفقراء ترفض استقبال الضعفاء.
رغم كل هذه النكسات والانكسارات والماسات لا زال هناك من يفتخر بان للمغرب مستشفيات عسكرية في افريقيا وفِي تل الزعتر وفِي جنوب السودان وان افريقيا والإنسان الأفريقي اولى من المواطن المغربي المقهور ، فواعجباه كيف يستطيع المرء ان يعيش في وطن اصبح في مهب الريح.
أبناء الشعب الذين قالوا لا للظلم ، لا للحكرة ، لا للذل يقبعون في سجون العار ويحاكمون بتهمة فضح الفساد وناهبي المال العام وثروات البلاد.
اين الثروة؟ سؤال وجيه القاه رمز البلاد ولا ندري ان تلقفته اذن جبابرة المغرب ام ان الامر كان فقط ضحك على الذقون.
المغاربة قبل الافارقة والمغرب قبل افريقيا فما حك جلدك غير ظفرك كما يقول المثل.
لننتظر العياشة والشباب الملكي الذين قهروا المغاربة بالصراخ والعويل وهل ترديد عاش عاش ستغير اوضاع المغاربة ام تزيدهم ذلا وتحقيرا.
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9
37 - قسوة الموت السبت 03 فبراير 2018 - 10:57
أموال تصرف على الموازين بينما إخوانينا ويموتون من قسوة البرد والجوع لك الله ياوطني العزيز.
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5
38 - شيواوا السبت 03 فبراير 2018 - 10:58
الى ناضوا هضروا على مشاكلهم و همهم غادي يقولك اجندة خارجية و داعش و الجزائر و بوليساريو ....
الناس راها تعاني و حكومة الخلفي و العثماني راها تغني
لابد للظلم ان يندثر
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6
39 - منير السبت 03 فبراير 2018 - 11:12
لا حول ولا قوة الا بالله تقرأ هذه السطور و هذه المأساة تحس كأنك في افقر دولة افريقية و عندما تشهاد الاخبار و تسمع انجازاتهم عند مسائلتهم في البرلمان تقول الحمد لله الدولة تقدر مواطنيها و ترعاهم كيف ينام وزير التجهيز و اناس موتى احياء كيف يتواجد لفتيت بالرباط و الاطلس ينزف موتى اين القوات المسلحة و اين جيش المقدمية و الشيوخ ام ان وظيفتهم مراقبة كل من خرج ليصلي الفجر لنجد DST تعتقله صباحا بتهمة الارهاب .
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3
40 - امستردام ابن خنيفرة السبت 03 فبراير 2018 - 11:25
ارسلو القوات المسلحة لفك العزلة عن هده المناطق أين هي المدرعات و الدبابات و المروحيات العسكرية هل ستحتفظون بها حتى تصداء انضروا الى سلاح و عسكر القدافي و مصيره و الله تم و الله لو ثار سكان هذه الناطق ( وانا اعرفهم جيدا) فلن يستطيع احدا ان يسكتهم حتا ياخذوا حقهم فاتقوا الله يا مسولين ....
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5
41 - بوتقموت السبت 03 فبراير 2018 - 11:33
لا اعتقد ان القنوات المخزنية ستتطرق لهذه الاحداث الماساوية هذا من جهة. ومن جهة اخرئ الدولة تعرف ان الثلوج تتساقط دائما في هذا الفصل في هذه المنطقة لماذا لا تقوم بحلول قبل فوات الاوان؟ اين وزارة النقل؟ ام ان تونفيت لا توجد علئ خط طنجة- اكادير
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2
42 - مغربي السبت 03 فبراير 2018 - 11:34
و من يهتم لكم ?? لا احد المغرب مهتم اكتر بتلميع صورته في الخارج و استيراد الافارقة ...المغاربة هم في الدرجة الاخيرة ...لو حدت هادا لافارقة لرايت الساسيين و الجنود مجندين من اجلهم ....

تدكرو لمن سوف تصوتون في المرة المقبلة

انشري يا هيسبريس
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3
43 - مسلم مغربي السبت 03 فبراير 2018 - 11:34
الأعمار بيد الله،هو المحيي المميت،لكن لابد من محاسبة من يعجل بذهاب المنكوبين والمهمشين المنسيين بكل مكان،" ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله"،خضع لأمر الله الفاضل الجليل الفضيل بن عيا ض ،فلنقتفي أثره ،ارحموا من الأرض يرحمكم من في السماء،نعم للنهب... !!!؟ ولكن لا للتعجيل بإصلاح ما أفسدناه...يا للعجب لأجر أمة تدعي حب الله !!!...؟
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44 - ناصح السبت 03 فبراير 2018 - 11:39
عما قريب سيحل بالمغرب مغني و سيعطى 100 مليون باسم الفن و الآخر سيحل ليأخذ جائزة الديموحرامية و يأخذ 100 مليون....و الله لن أصوت أبدا على الكذابين الخداعين إلى أن أموت. و اصبروا أما العثماني فمشعول في فلته بالفواكه....و الكذب عغي البرلمان
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45 - محمد بلحسن السبت 03 فبراير 2018 - 11:39
أنا شخصيا أعتبر الفاعل الجمعوي الوارد في المقال مجانب للصواب حين صرح بوجود "الإهمال الذي لحق منطقتهم من طرف وزارة التجهيز الغائبة بالمنطقة". لا يصح تقبل ذلك لأن أطر و تقنيوا و عمال وزارة التجهيز حاضرة بقوة في جميع المناطق التي تعرف تساقط الثلوج و الفيضانات المطرية.
شكرا هسبريس.
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46 - مغربي للاسف السبت 03 فبراير 2018 - 11:43
الناس كتموت بسبب خيشة دقيق واموالنا تدهب لشراء قمر صناعي للتجسس علينا
الناس كتموت بالتدافع في باب سبتة من اجل سلعة مهربة من اسبنيول ومسؤولونا كينفقو المليارات من اجل تنظيم كاس العالم
الناس كتموت بالبرد والجوع والنهب خدام في هاد الشعب
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