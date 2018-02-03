محتجون بمراكش يطالبون بمحلات بمقاطعة النخيل

إبراهيم مغراوي

خاض تجار وباعة بسوق الزهور بعين إيطي بمقاطعة النخيل، التابعة لمدينة مراكش، وقفة احتجاجية تنديدا بما أسموه حرمانهم من محلات بهذا المرفق العمومي. واستنكر يوسف النووي، الكاتب العام للمكتب النقابي للتجار المذكورين (فدش) "ما أقدمت عليه السلطتان المنتخبة والمحلية، اللتان اتخذتا جميع الإجراءات في سرية تامة دون إشراكنا".

وأضاف في تصريح لهسبريس أن "هذه الخطوة النضالية تأتي من أجل استرداد حقوقنا المشروعة"، مشيرا إلى أن "هذا المركب بني منذ 18 سنة، وقد استغلته الجماعة لسد ثغرات برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث وزع بناء على إحصاء 2015، مع أن السوق بني سنة 2000".

وأوضح النووي أن "هذا الإحصاء تم في سرية تامة، لأن أعوان السلطة أخبروا مجموعة من المعنيين بالأمر بالالتحاق بقيادة المنطقة لتسجيل أسمائهم". وأضاف أن "مستشارين وأعضاء من السلطة المحلية يستغلون محلات بالسوق ذاته"، مشيرا إلى أن المحتجين دفعوا جميع الوثائق وطلبات إلى الوالي، وذكروه بها عدة مرات دون أن يتلقوا أي جواب، حسب قوله.

وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم لما جاء على لسان باشا المنطقة، في لقاء سابق بدون محضر رسمي، حيث أخبرهم أن محلات هذا السوق وزعت على المستحقين، مؤكدين أنهم المعنيون بهذا المرفق العمومي، "الذي بني في عهد الرئيس السابق للمقاطعة"، على حد قول النووي، الذي قال إن "المسؤولين يعملون الآن على فتحه بعدما ظل مغلقا مدة طويلة، ليوزعوه غنيمة بينهم، ويحرموا المستحقين الذين يعيشون الهشاشة الاجتماعية والإقصاء الاقتصادي".

في المقابل، نفى يوسف آيت رياض، رئيس مقاطعة النخيل، ما ورد على لسان المحتجين جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ذلك "لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لأن السلطة المحلية قامت بإحصاء وبحث اجتماعي سنة 2015 بخصوص الباعة الجائلين بهذا السوق، وقدمت لنا لائحة بأسماء المستحقين وبطاقة تقنية خاصة بكل واحد على حدة".

وأضاف آيت رياض، في تصريح لهسبريس، قائلا: "عقدنا اجتماعا بحضور القائد وباشا المنطقة وخمسة مستشارين وأعوان سلطة سابقين وحاليين من أبناء عين إيطي، إلى جانب أقدم أربعة باعة جائلين بشارع بوقنبول والحي ذاته، وقمنا بالتدقيق في كل حالة على حدة، وصادقنا عليها بالإجماع".

وأوضح رئيس مقاطعة النخيل أن زمن "التخلويض" انتهى، مؤكدا "عدم إقصاء أي واحد له الحق في الاستفادة"، وأن "كل ذلك مدون في محضر قانوني"، وأن "17 حالة لا تتوفر فيها الشروط سوي أمرها بالتي هي أحسن"، نافيا تهمة "السرية"، لأن ذلك تم في إطار علني وشفاف، يؤكد آيت رياض، مضيفا أنه سيتابع قضائيا يوسف النووي، الذي قال إن "محلات السوق وزعت بين المستشارين وأطراف من السلطة المحلية كغنيمة، فيما تم إقصاء المستحقين".