24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1912:4615:3918:0419:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الأمن الإيطالي: إصابة مهاجرين أفارقة في إطلاق نار (5.00)

  2. المنتخب الوطني للسجناء المغاربة يحرز بطولة إفريقيا لكرة القدم (5.00)

  3. الأمن يداهم مجزرة سرّية ويعتقل شخصين بسطات (5.00)

  4. مفهوم الهوية الجماعية وتطبيقاته على حالة المغرب* (5.00)

  5. إفشال محاولة انتحار عشرينية ضواحي وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | وزارة الصحة تطوق خصاص أدوية بجهة ببني ملال

وزارة الصحة تطوق خصاص أدوية بجهة ببني ملال

وزارة الصحة تطوق خصاص أدوية بجهة ببني ملال
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 04 فبراير 2018 - 09:15

بعد التحذير الذي وجهته التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة إلى الجهات الوصية على قطاع الصحة، إثر نفاد أدوية الأمراض العقلية والنفسية بعدد من المراكز الصحية، تحركت المديرية الجهوية للصحة بالجهة، وقامت بتزويد بعض المراكز بهذا الصنف من الأدوية.

بعض المراكز الصحية بجهة بني ملال خنيفرة توصلت بأدويةٍ للأمراض العقلية والنفسية، والتي كانت تنعدم بشكل كلي في بعضها، كما هو الحال بالنسبة للمركز الصحي بوادي زم، لكن التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وإن ثمّنت مبادرة المصالح الجهوية للصحة، فإنها اعتبرت أن الأدوية المتوصل بها غير كافية.

وطالبت التنسيقية وزارة الصحة بأن تتدخل لتزويد مستشفيات والمراكز الصحية بجهة بني ملال خنيفرة بحصتها المعتادة من أدوية الأمراض العقلية والنفسية، مع مراقبة طريقة تصريفها، حتى يستفيد منها أكبر عدد من المرضى، خصوصا المنتمون إلى الطبقة المعوزة؛ كما طالبت المستشفيات والمراكز الصحية بنشر لائحة الأدوية المتوفرة في صيدلياتها تكريسا للشفافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.