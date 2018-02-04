24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:19
|12:46
|15:39
|18:04
|19:21
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الأمن الإيطالي: إصابة مهاجرين أفارقة في إطلاق نار
- كاتب يعرّي "مغرب الستينات".. عنف وشعوذة وإباحية جنسية
- مادورو .. سائق الحافلات الذي يقود فنزويلا نحو الإفلاس
- المنتخب الوطني للسجناء المغاربة يحرز بطولة إفريقيا لكرة القدم
- الصيد البحري يجمع الوزيرة بوعيدة بمسؤول ليبيري
المنتخب الوطني للسجناء المغاربة يحرز بطولة إفريقيا لكرة القدم (5.00)
- بوتفليقة يُغلق "منفذ التحية" بين المغاربة والجزائريين بأسلاك شائكة - (133)
- مهنيو التاكسيات ينتظرون "دعم بنكيران" بعد ارتفاع أسعار المحروقات - (47)
- شبيبة "البيجيدي" تُحرج العثماني بشعارات تُطالب بعودة بنكيران - (42)
- 38 مليون سنتيم تحول حياة شاب إلى جحيم - (37)
- الإمارات تدشن أول قمر فضائي "عربي الصنع" - (30)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تطوق خصاص أدوية بجهة ببني ملال
بعد التحذير الذي وجهته التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة إلى الجهات الوصية على قطاع الصحة، إثر نفاد أدوية الأمراض العقلية والنفسية بعدد من المراكز الصحية، تحركت المديرية الجهوية للصحة بالجهة، وقامت بتزويد بعض المراكز بهذا الصنف من الأدوية.
بعض المراكز الصحية بجهة بني ملال خنيفرة توصلت بأدويةٍ للأمراض العقلية والنفسية، والتي كانت تنعدم بشكل كلي في بعضها، كما هو الحال بالنسبة للمركز الصحي بوادي زم، لكن التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وإن ثمّنت مبادرة المصالح الجهوية للصحة، فإنها اعتبرت أن الأدوية المتوصل بها غير كافية.
وطالبت التنسيقية وزارة الصحة بأن تتدخل لتزويد مستشفيات والمراكز الصحية بجهة بني ملال خنيفرة بحصتها المعتادة من أدوية الأمراض العقلية والنفسية، مع مراقبة طريقة تصريفها، حتى يستفيد منها أكبر عدد من المرضى، خصوصا المنتمون إلى الطبقة المعوزة؛ كما طالبت المستشفيات والمراكز الصحية بنشر لائحة الأدوية المتوفرة في صيدلياتها تكريسا للشفافية.