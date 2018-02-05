عشوائية الأزبال تغضب جمعويين في نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عبّر عدد من المواطنين إلى جانب جمعويين، في تصريحاتهم المتطابقة لهسبريس، عن استيائهم من تحويل جوانب الطرق نواحي سطات، خاصة الطريق الجهوية رقم 308 إلى مطارح للنفايات العشوائية، مجهولة المصدر في ظروف غامضة، محذّرين من خطورتها على البيئة وصحة المواطنين على حدّ سواء.

ابن داود القاسمي، رئيس جمعية اللويزة للتنمية بأولاد سيدي بن داوود، قال، في تصريح لهسبريس، إن ظاهرة التخلص من الأزبال في الأكياس بطريقة عشوائية على جوانب الطرق بمنطقة أولاد سيدي بن داود وغيرها أصبحت مستفحلة ومنتشرة بشكل كبير؛ وهو ما أقلق راحة السكان.

وعبّر المتحدث رفضه لهذا السلوك، متخوّفا من احتمال وجود النفايات الطبية وسط تلك الأكياس التي يتخلص منها أصحابها بطريقة سرية منتظمة في ظروف غامضة؛ وهو ما يهدد صحّة المواطنين، زيادة على كونها تسدّ قواديس القناطر على مستوى الطرق خاصة الطريق الجهوية رقم 308، وهو ما يؤدي إلى تحويل مجاري المياه خلال فصل الشتاء.

ووجّه الفاعل الجمعوي نداء إلى الجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتهم والعمل على الحد من ظاهرة التخلص من الأكياس المملوءة بالنفايات، سواء بقايا البناء أو الحفّاظات مجهولة المصدر وغيرها، منبّها إلى خطورتها على المواطنين خاصة الأطفال.