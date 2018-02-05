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الرئيسية | جهات | عشوائية الأزبال تغضب جمعويين في نواحي سطات

عشوائية الأزبال تغضب جمعويين في نواحي سطات

عشوائية الأزبال تغضب جمعويين في نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 05 فبراير 2018 - 07:26

عبّر عدد من المواطنين إلى جانب جمعويين، في تصريحاتهم المتطابقة لهسبريس، عن استيائهم من تحويل جوانب الطرق نواحي سطات، خاصة الطريق الجهوية رقم 308 إلى مطارح للنفايات العشوائية، مجهولة المصدر في ظروف غامضة، محذّرين من خطورتها على البيئة وصحة المواطنين على حدّ سواء.

ابن داود القاسمي، رئيس جمعية اللويزة للتنمية بأولاد سيدي بن داوود، قال، في تصريح لهسبريس، إن ظاهرة التخلص من الأزبال في الأكياس بطريقة عشوائية على جوانب الطرق بمنطقة أولاد سيدي بن داود وغيرها أصبحت مستفحلة ومنتشرة بشكل كبير؛ وهو ما أقلق راحة السكان.

وعبّر المتحدث رفضه لهذا السلوك، متخوّفا من احتمال وجود النفايات الطبية وسط تلك الأكياس التي يتخلص منها أصحابها بطريقة سرية منتظمة في ظروف غامضة؛ وهو ما يهدد صحّة المواطنين، زيادة على كونها تسدّ قواديس القناطر على مستوى الطرق خاصة الطريق الجهوية رقم 308، وهو ما يؤدي إلى تحويل مجاري المياه خلال فصل الشتاء.

ووجّه الفاعل الجمعوي نداء إلى الجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتهم والعمل على الحد من ظاهرة التخلص من الأكياس المملوءة بالنفايات، سواء بقايا البناء أو الحفّاظات مجهولة المصدر وغيرها، منبّها إلى خطورتها على المواطنين خاصة الأطفال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متأمل الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:31
ثقافة المحافظة على نظافة المدينة أو القرية غير حاضرة في عقلية وممارسة المغربي مع الأسف إلا في بعض المواطنين والذين يشكلون نسبة قليلة جدا وهذا راجع لتخلفنا الذي نعاني منه فالحفاظ على نظامة المدينة يعد من أرقى السلوك وأفضل الممارسات الأخلاقية والسؤال المطروح لماذا يمارسه غيرنا ونحن لا نمارسه هل لأن أولائك بشر ونحن حجر؟
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2 - حرية الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:38
ظاهرة انتشار المخلفات والأزبال بالمدن والقرى ظاهرة تعبر أن أصحابها منحطين و متخلفين ويعطون صورة مشوهة للمغرب وللمغاربة نحو الآخر النظيف فالكل مسؤول عن هذا التردي الخلقي فالمواطن مسؤولة والجماعات المحلية مسؤولة والجمعيات مسؤولة ووسائل الإعلام الصامة مسؤولة فلن يكون هناك أي تغيير للأحسن إذا بقي حالنا هكذا.
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3 - العرايشي الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:41
السلام يا أهل السلام . سافروا عبر ربوع المملكة وستجدون كل البلاد متسخة وملوثة . شاطىء المحيط الأطلسي كله نفايات . حاويات الازبال يرثى لحالها بكل المدن حتى شاحنات الازبال تحتاج للنظافة . اما داخل الدكاكين و محلات بيع الدجاج فهو كارثة . و الكارثة الأعظم هي ان الناس أصبحوا يحسبون ذلك عادي بل يجب ان يكون كذلك. هذا يحسب على المغرب في الخارج . ولن أتكلم عن العقلية المتسخة ،حتى فرصة اخرى.
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4 - حميد خلوفي الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:08
هذه المظاهر هي مرآة المجتمع، أهذا هو المغرب الاخضر?
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