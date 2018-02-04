ورشة بتمارة تدرب الشباب على تسوية النزاعات

الغالي محمد الرشاشدة

في إطار تنفيذ البرنامج السنوي الذي وضعته الجمعية المغربية لتضامن المرأة، نظمت هذه الأخيرة، بقاعة الحبابي بتمارة، ورشة تدريبية لفائدة الشباب.

وتهدف هذه الورشة التدريبية إلى تمكين الشباب المغربي من المفاهيم والآليات المستخدمة في تحليل وتسوية النزاعات بطرق ودية وسلمية.

وصرحت إلهام الرفاعي، رئيسة الجمعية المغربية لتضامن المرأة، بأن الغرض من هذه الورشات التدريبية هو "الرقي بوضع الشباب في المجتمع خاصة الفتيات والنساء منهن، وتمكينهن من الأدوات اللازمة للعب دورهن الطلائعي في المجتمع، سواء تعلق الأمر على المستوى الشخصي والأسري أو المستوى المهني والاجتماعي".

وأضافت الرفاعي، في حديث مع هسبريس، أن طموح الجمعية يتمثل في تمكين الشابات من لعب دور الريادة في مجال الأعمال والرياضة والفن، ولا سيما أن المغرب يزخر بالعديد من الكفاءات، خاصة في صفوف الشابات اللواتي يرغبن في التميز في هذه المجالات، ولهن حلم خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي الاعتماد على كفاءاتهن في ولوج سوق الشغل.

وصرح المدرب أحمد المستغفر، المشرف على هذه الورشة التدريبية، لهسبريس، بأن الهدف منها هو تمكين الشباب المغربي من الآليات والتقنيات المستخدمة في التعاطي مع النزاعات بطرق سلمية، حيث يجد في الغالب الشباب أنفسهم غير مؤهلين للتعامل مع النزاعات التي قد يكونوا أحد الأطراف فيها.

وأضاف المدرب سالف الذكر: "إننا نطمح إلى تمكينهم من فهم وتحليل النزاع واختيار الأسلوب الأنسب للتعامل معه دون استعمال العنف".

ودعا المتحدث الشباب المغربي الى عدم اللجوء إلى العنف، كآلية لتدبير الخلافات في أي مكان، سواء المدرسة أو الجامعة أو الأسرة والشارع ومكان الشغل.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لتضامن المرأة تأسست سنة 2015، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تمكين الشباب وخاصة الفتيات والنساء من الكفاءات والقدرات التي تسمح لهم بالمشاركة الفعالة في الحياة العامة والاندماج في سوق الشغل.

وسبق للجمعية أن نظمت العديد من الأنشطة؛ مثل مساعدة الأطفال بملابس وألعاب على مدار يومين خلال سنة 2016. كما نظمت أسبوعا تحسيسيا وتلقينيا حول قانون السير، ويوما عالميا للرياضة النسوية بحضور بعض الدول الإفريقية، وفِي سنة 2017 تم تنظيم قافلة طبية لفائدة الأمهات العازبات. ويبقى الغرض من هذه الأنشطة هو الرقي بوضع الفتيات والنساء في المجتمع.