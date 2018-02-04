العثور على جثة شاب في ظروف غامضة ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات اليوم الأحد، بإجراء تشريح طبّي على جثة شاب من ذوي السوابق القضائية، تبيّن أنها تحمل جروحا متفرّقة بعد العثور عليها بمدينة برشيد، لتحديد الأسباب الحقيقة للوفاة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الشاب العشريني المنحدر من مدينة برشيد، عثر عليه جثة هامدة في الساحة الفاصلة بين حي الراحة و فيلات 9 يوليوز بالمدينة نفسها، وعليها جروح متفرّقة على مستوى الرأس والعنق والفخذ، ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون الهالك قد تعرّض للعنف.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الضابطة القضائية تسابق الزمن من أجل فكّ لغز العثور على جثة الشاب وسط مدينة برشيد، في انتظار نتائج التشريح الطبّي تحت إشراف النيابة العامّة لمعرفة إن كان الهالك قد ذهب ضحية جريمة قتل.