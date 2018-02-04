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العثور على جثة شاب في ظروف غامضة ببرشيد
الأحد 04 فبراير 2018 - 20:06
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات اليوم الأحد، بإجراء تشريح طبّي على جثة شاب من ذوي السوابق القضائية، تبيّن أنها تحمل جروحا متفرّقة بعد العثور عليها بمدينة برشيد، لتحديد الأسباب الحقيقة للوفاة.
وحسب مصادر هسبريس فإن الشاب العشريني المنحدر من مدينة برشيد، عثر عليه جثة هامدة في الساحة الفاصلة بين حي الراحة و فيلات 9 يوليوز بالمدينة نفسها، وعليها جروح متفرّقة على مستوى الرأس والعنق والفخذ، ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون الهالك قد تعرّض للعنف.
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الضابطة القضائية تسابق الزمن من أجل فكّ لغز العثور على جثة الشاب وسط مدينة برشيد، في انتظار نتائج التشريح الطبّي تحت إشراف النيابة العامّة لمعرفة إن كان الهالك قد ذهب ضحية جريمة قتل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - برشيد عاصمة الاجرام في الشاوية الأحد 04 فبراير 2018 - 20:59
اقليم برشيد يعرف اجراما خطيرا سوا في المدينة او النواحي والامن غير قادر على ضبط الامور فحسب معطيات المقال هذه جريمة قتل بوجود طعنات مختلفة زيادة على ان الحدث وقع وسط المدينة ارحموا الضعفاء ووفروا الامن وان تكون اشد العقوبات
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