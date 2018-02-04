محاولة سرقة سائح أجنبي بالعنف وسط فاس

هسبريس من فاس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، صباح اليوم، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات قيام شخص بتعريض سائح من جنسية أجنبية، يبلغ من العمر سبعين سنة، لمحاولة السرقة باستعمال العنف.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية تشير إلى قيام المشتبه فيه، الذي تجري الأبحاث حاليا لتحديد هويته، قام بتعريض الضحية الذي كان رفقة زوجته بالقرب من سيارتهما العائلية المستوقفة بساحة بوجلود لمحاولة سرقة مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابة الضحية بجرح طفيف على مستوى العنق.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المشتبه فيه لاذ بالفرار، فيما جرى نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، علما أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق"، مشيرة إلى أن "التحريات ما زالت جارية لتوقيف المتورط في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي".