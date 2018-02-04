24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1912:4615:3918:0419:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الغموض يلف وفاة خمسيني شنقا ضواحي تطوان‎ (5.00)

  2. السلامي يؤكد جاهزية "المحليين" لإهداء المغاربة لقب "الشان" (5.00)

  3. نبيلة مُنيب توقد الشمعة الثانية على رأس الحزب الاشتراكي الموحد (5.00)

  4. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة ببرشيد (5.00)

  5. سكان "دوار الـگرعة" يرفضون بقعا أرضية وشققا خارج الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | محاولة سرقة سائح أجنبي بالعنف وسط فاس

محاولة سرقة سائح أجنبي بالعنف وسط فاس

محاولة سرقة سائح أجنبي بالعنف وسط فاس
هسبريس من فاس
الأحد 04 فبراير 2018 - 17:15

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، صباح اليوم، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات قيام شخص بتعريض سائح من جنسية أجنبية، يبلغ من العمر سبعين سنة، لمحاولة السرقة باستعمال العنف.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية تشير إلى قيام المشتبه فيه، الذي تجري الأبحاث حاليا لتحديد هويته، قام بتعريض الضحية الذي كان رفقة زوجته بالقرب من سيارتهما العائلية المستوقفة بساحة بوجلود لمحاولة سرقة مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابة الضحية بجرح طفيف على مستوى العنق.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المشتبه فيه لاذ بالفرار، فيما جرى نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، علما أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق"، مشيرة إلى أن "التحريات ما زالت جارية لتوقيف المتورط في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - مغربي مهندس مهاجر الأحد 04 فبراير 2018 - 17:40
هذا ما ستجنون من سياسة تدمير التعليم و الفشل الذريع المحيط به..وسياسو تكليخ الشعوب ..للعلم ان الغرب كلهم اصبحوا يكرهون المغرب..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
125
2 - استغراب الأحد 04 فبراير 2018 - 17:42
الصراحة اخبار تفتح النفس و تجعل رؤوسنا في السماء . هكذا نرحب بالسياح و الضيوف .. الله يهدي ما خلق و صافي . حشومة و عيب و عار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
101
3 - Younes Toledo الأحد 04 فبراير 2018 - 17:49
يجب ضرب هذه الفئة بيد من حديد .اسبانيا استقبلت 80 مليون سائح هذا بفضل الامن .و نحن منذ سنوات لم نصل إلى 10 مليون ، مع احتساب عدد les esclaves
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
100
4 - من الدار البيضاء الأحد 04 فبراير 2018 - 17:51
نتقدم بشكرنا واحترامتنا لإدارة الأمن الوطني على الحملات التطهيرية بجنبات المحطة الطرقية اولاد زيان والأحياء المجاورة لها ضد. اللصوص وتجار الأقراص الهلوسة وخرجوا المزيد .ونطالب السلطة القضائية أن تكون صارمة في أحكامها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
5 - من الشعب الأحد 04 فبراير 2018 - 17:51
الدولة قهرت الارهاب و قضت عليه حتى قبل ان يولد...لكنها عجزت عن القضاء على الجريمة أو حتى الحد منها....فاس منذ زمن طويل و هي نقطة سوداء في التاريخ الامني للداخلية...اتساءل لم بامكان المواطن التجول في شوا ع مراكش حتى ساعات الفجر بكل امن و امان...بينما في فاس و في عز النهار عليك دائما ان تلتفت خلفك و حواليك....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
79
6 - تايكة غرماد الأحد 04 فبراير 2018 - 17:53
ضروف التفقير والاحباط والاقصاء والبطالة لابد ان تنتج العنف مع الأسف .
والعنف لا يميز بين جنسية الأفراد وهو في تفشي متزايد وبشكل رهيب ويصيب جميع المناطق والمواطن يعيش رعبا يوميا خصوصا في المدن الكبرى .
وهذه نتيجة عشرات السنين من سياسة الدولة فوارق طليقة ريع اعتناء مشبوه تسلط رموز الفساد الانتخابي والسلطوي رغم ذلك تظل قنوات الصرف الصحي تردد العام زين وكلشي بخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
7 - martil الأحد 04 فبراير 2018 - 18:09
الجهل والتخلف وعاد كيقولو باغين يوصلو ل20 سائح في افق 2020.واش السياحة كتنجح في دولة امية بامتياز والتشرميل والسرقة والنصب والدعارة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
8 - بززززاف بززززاف الأحد 04 فبراير 2018 - 18:14
ايها المسؤولون. ايها المسؤولون. ايها المسؤولون. ان الاجرام و السيبة ببلادنا وصلا حدا ينذر بالخطر . امس سرق هاتف طالبة و هي على سيارتها و لما اخدت حقها بدهس الجناة انبرى عدد من دعاة حقوق الانسان و اتهموها باحقاق شرع اليد . اليوم يعتدى على سواح اجانب بفاس و هذا الامر له تبعات على صورة البلد. على اقتصاد البلد و صورة المغاربة عامة. ماذا تتوقعون ان يقول الساءح المعتدى عليه لما يعود لبلده. اكيد سوف يشوهنا و يوصي كل من يعرف بتجنب المغرب. لو كان العقاب رادعا بالصح ما تجرا شخص على قتل نملة . جربوا احكاما بالسجن المؤبد لهكدا جراءم . جربوا اعدام القتلة و خدوا العبرة من دول مثل ماليزيا اندنيسيا و الفلبين و الهند و امريكا و حينها ستصبح ازقتنا نظيفة من الرعاع و قطاع الطرق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
9 - Magistral abdi الأحد 04 فبراير 2018 - 18:18
لماذا لا تتدخل الشرطة بخاصة في مدينة فاس عندما يتعرض مواطن مغلوب على أمره للسرقة؟ بل لا يكلفون أنفسهم حتى عناء تحرير محضر بالواقعة. هل يجب على المغاربة حمل السلاح من أجل الدفاع عن أنفسهم؟ هل هذه دولة أم غابة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
10 - jamil الأحد 04 فبراير 2018 - 18:38
سمعة المغاربة اللهم بارك تلمع في الداخل والخارج هه هذا شيئ يجعل المغاربة أفضل شعوب العالم وأكرمها......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - باحت عن الامن الأحد 04 فبراير 2018 - 18:39
هذا يعني ان السياسة العقابية في بلدنا فاشلة بكل المقاييس.. عقاب أمثال هذا المجرم يجب ان يصل إلى الاعدام او على الاقل الحبس مع الأشغال الشاقة.. اما مرتكبي الجرائم المدنية كااليشكات بدون رصيد او الاخطاء المهنية وعموما الجرائم التي تمس الاموال والممتلكات فيجب الاقتصار فيها فقط على الغرامات الثقيلة.. وهذا سوف ينعش خزينة الدولة من جهة ويخفف الاكتظاظ في السجون من جهة أخرى..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - مسمار الكيف الأحد 04 فبراير 2018 - 18:43
بسم الله اقول لو كنا نطبق شرع الله في السارق لما كان كل من هدا الإجرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - السوسي الأحد 04 فبراير 2018 - 18:44
مع إحترامي للجميع ولكن هؤلاء ا يكفي السجن معهم مثلا الاعمال الشاقة في الجبال وتنضيف الشوارع.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
14 - حسن المغترب الأحد 04 فبراير 2018 - 18:55
زوجتي من اشد العاشقات لمدينة فاس لكونها اثرية تاريخية، لكن للاسف الاجرام ينخع آثارها، نرجو من الامن ان يسن قوانين تردع هؤلاء المجرمين،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
15 - احمد الأحد 04 فبراير 2018 - 19:27
أظن أن المقولة بأن السجون مليئة يجب تجاوزها...و يجب نطق أحكام صارمة في حق من يخرب و يشوه صمعة البلد... !
يجب كذلك التركيز على رد الاعتبار للتعليم و التكوين الجيد للحد من هذه الحالات ...؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
16 - زائرة الأحد 04 فبراير 2018 - 19:28
انتشار الجريمة .... الفوضى الخلاقة !!

جرائم الاغتصاب!! والسرقة ..... وفتيات قاصرات واخريات ستم اختطافهن اثناء ذهابهم الى العمل او مدارسهم. عيني عينك !! ويقتدون الى كهوف في ضواحي فاس معروفة لدى العامة بانها وكر للاجرام بشتى انواعه !! فمابالك السلطات الا تعلم ان تلك الكهوف الاوكار موجودة في راس الما وبنسودة ووو.....!! لما لا يتم هدم تلك الكهوف !! ...وتتظيف تلك المناطق ومراقبتها !! ....

فهناك من يسرق لانه لم يجد كسرة خبز يطعم بها امه !! وتقطعت به السبل !! وهناك من يسرق لانه مع سلسلة الاجرام ( عصابات ) امتهنت الجريمة والتسيب والاغتصاب .. الخ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
17 - من فاس الأحد 04 فبراير 2018 - 19:47
المواطن يشرمل. يضرب يسرق يسلب... الان السائح. يضرب ويسلب و يشوه في وجهه بعلامة. من 10 غراز...... رجال الامن ترفع في وجههم سيوف و يضربون من طرف المشرملين....... ماهو السبب.... للاشارة. حالة العود تصل الى 20 مرة اي. يشرمل. مواطنين. و حين يذخل السجن يخرج و يشرمل. و هكذا....... السبب هو العقوبة المحددة... كتسعيرة الاجرام. شهر و نصف او شهران...... من يومين شرملوا. سفير المانيا..... جملة واحدة و سلبوه...... اين القضاء من هذا...... او. نضرب اولائك بهؤلاء. ليذوقوا بأسهم. ....او ما هو التفسير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
18 - رضا الأحد 04 فبراير 2018 - 20:09
سر تفشي الاجرام في مدينة فاس هو الهجرة القروية و البناء العشوائي في مدينة مع تراجع الصناعات رغم عدم هيكلتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
19 - lwardi الأحد 04 فبراير 2018 - 20:22
نحن مقبلون على تنظيم كأس العالم 2026 والفاهم يفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
20 - مغربي متأسف الأحد 04 فبراير 2018 - 21:55
أنا مغربي أقوم بتجهيز بيتي الجديد وأريد ان اشتري اثاث وامور اخرى من فاس ، لكن بسبب الاجرام وانعدام الامن في هذه المدينة لا يمكنني ان اسافر واقتني ما اريد لانني لا اريد ان أقوم بمغامرة محفوفة بالأخطار وهنا اتاسف لحال هذه المدينة وكيف سيخسر الصانع التقليدي قوته اليومي بسبب الإجرام لانني كنت مستعد لصرف مبلغ كبير من المال على الاثاث النحاسي والخشبي لكن كيف سأقوم بذلك وكل شوارع فاس محتلة من اصحاب السيوف والسواطير
كان الله في عونكم يا سكان فاس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.