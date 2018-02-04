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كُتّاب وآراء
محاولة سرقة سائح أجنبي بالعنف وسط فاس
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، صباح اليوم، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات قيام شخص بتعريض سائح من جنسية أجنبية، يبلغ من العمر سبعين سنة، لمحاولة السرقة باستعمال العنف.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية تشير إلى قيام المشتبه فيه، الذي تجري الأبحاث حاليا لتحديد هويته، قام بتعريض الضحية الذي كان رفقة زوجته بالقرب من سيارتهما العائلية المستوقفة بساحة بوجلود لمحاولة سرقة مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابة الضحية بجرح طفيف على مستوى العنق.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المشتبه فيه لاذ بالفرار، فيما جرى نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، علما أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق"، مشيرة إلى أن "التحريات ما زالت جارية لتوقيف المتورط في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
والعنف لا يميز بين جنسية الأفراد وهو في تفشي متزايد وبشكل رهيب ويصيب جميع المناطق والمواطن يعيش رعبا يوميا خصوصا في المدن الكبرى .
وهذه نتيجة عشرات السنين من سياسة الدولة فوارق طليقة ريع اعتناء مشبوه تسلط رموز الفساد الانتخابي والسلطوي رغم ذلك تظل قنوات الصرف الصحي تردد العام زين وكلشي بخير
يجب كذلك التركيز على رد الاعتبار للتعليم و التكوين الجيد للحد من هذه الحالات ...؟
جرائم الاغتصاب!! والسرقة ..... وفتيات قاصرات واخريات ستم اختطافهن اثناء ذهابهم الى العمل او مدارسهم. عيني عينك !! ويقتدون الى كهوف في ضواحي فاس معروفة لدى العامة بانها وكر للاجرام بشتى انواعه !! فمابالك السلطات الا تعلم ان تلك الكهوف الاوكار موجودة في راس الما وبنسودة ووو.....!! لما لا يتم هدم تلك الكهوف !! ...وتتظيف تلك المناطق ومراقبتها !! ....
فهناك من يسرق لانه لم يجد كسرة خبز يطعم بها امه !! وتقطعت به السبل !! وهناك من يسرق لانه مع سلسلة الاجرام ( عصابات ) امتهنت الجريمة والتسيب والاغتصاب .. الخ .
كان الله في عونكم يا سكان فاس