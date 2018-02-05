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قافلة طبية تستهدف فئات هشة بالقصر الكبير

قافلة طبية تستهدف فئات هشة بالقصر الكبير
هسبريس من العرائش
الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:37

استفاد 127 شخصا من الفئات الهشة بإقليم العرائش من خدمات قافلة طبية لإزالة "الجلالة" (الماء الأبيض أو داء الساد)، و141 شخصا آخر استفادوا من إجراء التحليلات الطبية الخاصة بالكشف المبكر عن داء السكري، إلى جانب 189 مستفيدا ومستفيدة من قياس الضغط الدموي.

وجاءت المبادرة تحت إشراف عمالة إقليم العرائش، وبتنظيم من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بشراكة مع مؤسسة القصر الكبير للتنمية، والجمعية الطبية للتضامن، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وجمعية سبيل الشفاء للأعمال الخيرية، وجمعية أمل لداء السكري.

القافلة الطبية المنظمة أيام الجمعة والسبت والأحد عرفت في يومها الأول حضور عامل إقليم العرائش، رفقة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ورئيس المجلس البلدي للقصر الكبير، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - قافلة طيبة الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:01
قافلة طبية طيبة ومباركة في جميع المدن والمداشر إن شاء الله، بالتوفيق.
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