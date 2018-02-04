24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1912:4615:3918:0419:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الغموض يلف وفاة خمسيني شنقا ضواحي تطوان‎ (5.00)

  2. السلامي يؤكد جاهزية "المحليين" لإهداء المغاربة لقب "الشان" (5.00)

  3. نبيلة مُنيب توقد الشمعة الثانية على رأس الحزب الاشتراكي الموحد (5.00)

  4. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة ببرشيد (5.00)

  5. سكان "دوار الـگرعة" يرفضون بقعا أرضية وشققا خارج الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | عواصف رعدية شديدة بعدد من مناطق المملكة

عواصف رعدية شديدة بعدد من مناطق المملكة

عواصف رعدية شديدة بعدد من مناطق المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 04 فبراير 2018 - 18:10

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل عواصف رعدية شديدة يومي الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة .

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن العواصف الرعدية الشديدة يرتقب أن تهم أقاليم أسفي وسيدي بنور والصويرة وخنيفرة وخريبكة والرحامنة وبني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة، ابتداء من الساعة السابعة من مساء الأحد.

وأضافت المديرية أنه من المتوقع أن تسجل عواصف رعدية معتدلة إلى قوية محليا، بكل من أقاليم العرائش والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرات وتمارة والمحمدية والدار البيضاء وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وتاونات وبن سليمان، يوم الأحد بين الساعة الرابعة عصرا والثامنة مساء.

وأشار المصدر ذاته أن أنه من المتوقع أن تسجل عواصف رعدية معتدلة عموما إلى قوية محليا، يوم الاثنين من منتصف الليل إلى الساعة السابعة صباحا، بكل من شتوكة آيت باها وتزنيت وسيدي إفني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Younes-Painter الأحد 04 فبراير 2018 - 18:17
سبحان اللذي يسبح الرعد بحمده و الملاءكة من خيفته.
اللهم صيبا نافعا يغسل الارض و من عليها و نفوس الناس من الشر و الغلظة.
و الحمد لله على كل حال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
139
2 - مسمار الكيف الأحد 04 فبراير 2018 - 18:39
اللهم يامن رفعت السماء وبسطت الارض كن للمستضعفين في هدا البلد ودول المسلمين عونا ونصيرا في هدا الشتاء القارس اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا انت يا مغيث الغائبين ويا مجيب السائلين يا حي يا قيوم يا رحمان يا رحيم سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أرحمك نسألك ولا نسأل أحدا سواك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
110
3 - عابر الأحد 04 فبراير 2018 - 18:44
اللهم اسقنا الغيت ولاتجعلنا من القاطنين آمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
4 - منير الأحد 04 فبراير 2018 - 18:56
اللهم إنا نسألك السلامة والعافية واللطف فيما جرت به المقادير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
5 - العلوي الأحد 04 فبراير 2018 - 18:58
اللهم اجعله خيرا لنا لا جحيما ضدنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
6 - حنان الخميسات الأحد 04 فبراير 2018 - 19:09
اللهم صيبا نافعا يا أرحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
7 - فاتحة الأحد 04 فبراير 2018 - 19:27
اللهم حوالينا لا علينا يا ارحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
8 - عابر الأحد 04 فبراير 2018 - 19:58
اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين آمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
9 - رشيد الأحد 04 فبراير 2018 - 21:14
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - لطفك يارب الأحد 04 فبراير 2018 - 22:33
اللهم نسألك غيت نافعا ونسالك اللطف بما ستجرى به المقادر. وليس لنا سواك يحمين من الكوارث والفيضانات وقساوة البرد الثلوج في المناطق النائية.أما سكان المدن يكفيهم صور لثلوج مع أبنائهم لذكرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - موناوير الأحد 04 فبراير 2018 - 23:25
اللهم صيبا نافعا يا أرحم الراحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.