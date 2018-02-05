جهة الشرق تشارك في معرض كاولاك السنغالية

هسبريس من وجدة

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، مرفوقا بكل من خالد سبيع، النائب الأول لرئيس الجهة، ومحمد الزروالي، المكلف بالتعاون والشراكة بمجلس الجهة، وعادل الراشدي، مدير مكتب التعاون بالجهة، بالإضافة إلى سلوى التاجري، عن مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بزيارة عمل إلى السنغال؛ وذلك استجابة للدعوة الموجهة للجهة من طرف جهة كاولاك السنغالية للمشاركة في الدورة الثالثة من معرضها الدولي كضيفة شرف.

وعرفت هذه الزيارة عقد عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، والوفد المرافق له، مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السنغاليين، وعلى رأسهم الوزير الأول لدولة السنغال، الذي رحب بزيارة رئيس الجهة، مقدما له هدية كعربون محبة وترحيب. هذا بالإضافة إلى اللقاء الذي عقد مع وزير التعمير السنغالي.

كما شمل برنامج زيارة رئيس جهة الشرق والوفد المرافق له أنشطة مكثفة ولقاءات مع مجموعة من رؤساء الجهات الإفريقية الحاضرة للمعرض الدولي، وكذا مع رؤساء الغرف التجارية، وعلى رأسهم رئيس فيدرالية الغرف المهنية بأفريقيا.

وعبر عبد النبي بعوي، للمسؤولين السنغاليين والأفارقة، عن شكره الكبير للمنظمين على دعوة جهة الشرق لحضور الدورة الثالثة للمعرض الدولي بجهة كاولاك كضيفة شرف.

وأكد عبد النبي بعوي أن جهة الشرق تحدوها إرادة كبيرة لتوطيد علاقاتها مع الجهات الإفريقية، خاصة مع جهة كاولاك التي تربطها اتفاقية إطار مع مجلس الجهة، خصوصا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأشار عبد النبي بعوي إلى أن مشروع مجلس جهة الشرق لتشييد منصة لتثمين المنتجات المجالية، التي تبلغ قيمتها المالية أزيد من 220 مليون درهم، سيساهم في تنظيم التعاونيات وتأهيلها، وخصصت به فضاءات للجهات الإفريقية لدعم تعاونياتها وتثمين منتجاتها.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جهة الشرق كان قد وقع يوم 13 أكتوبر 2017 اتفاقيات للشراكة والتعاون اللامركزي بين مجلس الجهة وأربع جهات إفريقية، من بينها جهة كاولاك السنغالية؛ وذلك في إطار تفعيل السياسة الوطنية الرامية إلى دعم آليات التعاون الدولي اللامركزي، وتماشيا مع التوجهات الملكية الهادفة إلى بلورة سياسة شاملة ومتجددة تخص علاقات التعاون جنوب – جنوب.