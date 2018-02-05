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الرئيسية | جهات | فتح طريق ورزازات مراكش أمام العربات الصغيرة

فتح طريق ورزازات مراكش أمام العربات الصغيرة

فتح طريق ورزازات مراكش أمام العربات الصغيرة
هسبريس من مراكش
الاثنين 05 فبراير 2018 - 20:10

أوردت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، قبل قليل، أنه تم فتح الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين مراكش وورزازات، عبر تيزي نتيشكا، في وجه حركة المرور بالنسبة للعربات الصغيرة، بعد توقفها لساعات طويلة، إثر التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها المنطقة منذ الليلية الماضية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بإمكان مستعملي الطريق المذكورة، خصوصا أصحاب العربات الصغيرة، العبور إلى ورزازات أو إلى مراكش عبر "تيشكا"، بعد إزاحة الثلوج عنها.

وذكرت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن مديريتي وزارة التجهيز بورزازات والحوز، وبتنسيق مع عمالتي الحوز وورزازات، وزعتا فرق تدخل من جهة ورزازات ومن جهة زقطن التابعة للحوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mgharibi الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:15
اهذه طريق رءيسية بين مدينتين في مغرب القرن 21 ?????يجب تقييم اولويات البنيات التحتية كاول خطوة في الاتجاه الصحيح
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2 - السوسي الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:36
لو كان الاستعمار باقي في المغرب هناك نفق وطريق سيار وكدالك القطار اما العريبان فلا محال لهم من الاعراب سوى النفاق وسرقة اموال الشعوب لا حول ولا قوة إلا بالله
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14
3 - youssef الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:49
الصورة تعبيرية و ليست واقعية
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