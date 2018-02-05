فتح طريق ورزازات مراكش أمام العربات الصغيرة

هسبريس من مراكش

أوردت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، قبل قليل، أنه تم فتح الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين مراكش وورزازات، عبر تيزي نتيشكا، في وجه حركة المرور بالنسبة للعربات الصغيرة، بعد توقفها لساعات طويلة، إثر التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها المنطقة منذ الليلية الماضية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بإمكان مستعملي الطريق المذكورة، خصوصا أصحاب العربات الصغيرة، العبور إلى ورزازات أو إلى مراكش عبر "تيشكا"، بعد إزاحة الثلوج عنها.

وذكرت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن مديريتي وزارة التجهيز بورزازات والحوز، وبتنسيق مع عمالتي الحوز وورزازات، وزعتا فرق تدخل من جهة ورزازات ومن جهة زقطن التابعة للحوز.