"إهانة" مدير الكهرباء بالعيون تثير غضبا نقابيا

رشيد بيجيكن

عبّرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء – بالعيون، "ضحية الإهانة والتحقير من طرف رئيس المجلس الجماعي للعيون، لا لشيء إلا أنه قام بواجبه المهني، بتوضيح المساطر والتدابير المعتمدة داخل المكتب الوطني للكهرباء، وكذا حق المواطنين في الربط الكهربائي المؤقت حالة فتح أوراش بناء مساكنهم".

وأدانت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في بيان تتوفر عليه جريدة هسبريس، بشدة "سلوك رئيس المجلس الجماعي للعيون"، واصفة إياه بـ"المجافي لكل القوانين والأخلاق والأعراف تجاه ممثل لإدارة عمومية وطنية ومحترمة، تدخل بكل أدب واحترام لتنوير أعضاء المجلس البلدي حول الموضوع المعروض للنقاش".

واعتبر بيان التنظيم النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الوثيقة، أن "كرامة الكهربائيات والكهربائيين خط أحمر، لن نسمح لأي كان بتجاوزه، مع عزمنا على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حفظ كرامة كل أفراد الأسرة الكهربائية أطرا ومستخدمين، كما لن نسمح لأي كان أن يعرقل المهمة النبيلة لهذه الأسرة، فقط لحسابات سياسوية ضيقة".

وكان رئيس المجلس الجماعي للعيون قد عمد إلى طرد المدير الإقليمي للكهرباء من جلسة دورة فبراير للمجلس الجماعي، المنعقدة بداية شهر فبراير الجاري، بعد خلاف بين الطرفين حول الاستفادة من الربط الكهربائي انطلاقا من عدادات مؤقتة.

هسبريس اتصلت بكتابة رئيس المجلس الجماعي للعيون، من أجل أخذ رأيه حول هذه الواقعة، فتم وعدنا بالرد على الموضوع، كما تمت مراسلة المجلس عبر موقعه الرسمي وصفحته الرسمية على الفيسبوك، دون تلقي أي رد.