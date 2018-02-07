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الرئيسية | جهات | "إهانة" مدير الكهرباء بالعيون تثير غضبا نقابيا

"إهانة" مدير الكهرباء بالعيون تثير غضبا نقابيا

"إهانة" مدير الكهرباء بالعيون تثير غضبا نقابيا
رشيد بيجيكن
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 07:40

عبّرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء – بالعيون، "ضحية الإهانة والتحقير من طرف رئيس المجلس الجماعي للعيون، لا لشيء إلا أنه قام بواجبه المهني، بتوضيح المساطر والتدابير المعتمدة داخل المكتب الوطني للكهرباء، وكذا حق المواطنين في الربط الكهربائي المؤقت حالة فتح أوراش بناء مساكنهم".

وأدانت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في بيان تتوفر عليه جريدة هسبريس، بشدة "سلوك رئيس المجلس الجماعي للعيون"، واصفة إياه بـ"المجافي لكل القوانين والأخلاق والأعراف تجاه ممثل لإدارة عمومية وطنية ومحترمة، تدخل بكل أدب واحترام لتنوير أعضاء المجلس البلدي حول الموضوع المعروض للنقاش".

واعتبر بيان التنظيم النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الوثيقة، أن "كرامة الكهربائيات والكهربائيين خط أحمر، لن نسمح لأي كان بتجاوزه، مع عزمنا على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حفظ كرامة كل أفراد الأسرة الكهربائية أطرا ومستخدمين، كما لن نسمح لأي كان أن يعرقل المهمة النبيلة لهذه الأسرة، فقط لحسابات سياسوية ضيقة".

وكان رئيس المجلس الجماعي للعيون قد عمد إلى طرد المدير الإقليمي للكهرباء من جلسة دورة فبراير للمجلس الجماعي، المنعقدة بداية شهر فبراير الجاري، بعد خلاف بين الطرفين حول الاستفادة من الربط الكهربائي انطلاقا من عدادات مؤقتة.

هسبريس اتصلت بكتابة رئيس المجلس الجماعي للعيون، من أجل أخذ رأيه حول هذه الواقعة، فتم وعدنا بالرد على الموضوع، كما تمت مراسلة المجلس عبر موقعه الرسمي وصفحته الرسمية على الفيسبوك، دون تلقي أي رد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - بنعبدالسلام الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:40
هذه نتيجة كثرة "لحزارة"الغير المبررة التي تُخَصص عادة لبعض المسؤولين المنتمين لتلك المناطق.هذه "الحزارة"المفرطة لا يمكن أن تأتي إلا بمثل تلك النتائج التي لا يُمَثل سلوكُ الرئيس الجماعي للعيون إلا جزءاََ منها. مثل هذا الرئيس ينطبق عليه قول الشاعر:" إذا أكرمت الكريم مَلَكْتَهُ وإذا أكرمت اللئيم تَمَرَّدَ " . ليعلم الجميع أن كثرة "لحزارة " هي التي ساهمت في تضخم "البعرة" في هذا الرئيس حتى صورت له نفسه الأمارة بالسوء أن باستطاعته أن يتطاول على أي ممثل للإدارة. يجب إرجاع الأمور الى حجمها الطبيعي في تلك المناطق قبل أن تتفاقم.
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2 - عبده /. الرباط الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:45
ليس من حق رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون المغربية الصحراوية الحق في طرد مسؤول معين من طرف الدولة المغربية .... فرئيس جماعة العيون هو مجرد منتخب من طرف بعض السكان المغاربة و ان المجلس ليس في ملكه فهو مجرد منتخب عابر سياتي من يخلفه عاجلا او اجلا... و لذلك عليه ان يتحلى بالرزانة و الكياسة و الأخلاق الإدارية العالية و بالتالي فهو ليست له اية سلطة على ذلك الموظف الذي يمثل إدارة عمومية فالوالي او ممثل السلطة المحلية هو الذي من حقه ان يتدخل دون الامر باي طرد او التصريح بكلام نابي... فالادارة ملك للشعب و ليست ملكا لأشخاص و من أراد ان بتحكم فليفعل ذلك في بيته و ليس في مكان عمله فهاك أصول و خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ...
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3 - Abdellatif الأربعاء 07 فبراير 2018 - 08:53
سلام حيت هو مدير جهوي اما شحال من agent تصبن و النقابة دارت عين ميكة حيت كين ثضارب المصالح
النقابة تشوف شحال من واحد طيروه من بلاصتو او لاحوه في لخلا
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4 - محمد بلحسن الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:09
أنا شخصيا أشعر, بل أرى, بل قادر على تبيان بالحجج الملموسة في هذا اليوم السعيد, أول يوم بعد مصادقة البرلمان, البارحة, على مشروع قانون 13-31 المتعلق بحق الولوج الى المعلومة, أن لصوص المال العام بارعون في إهانة المهندسين و التقنيين و الاداريين و المواطنين النزهاء الشرفاء. انا شاهد أن حزب الإستقلال بطل عالمي في إهانة الشرفاء. سأربط الإتصال بالسيد الأمين العام الجديد نزار البركة لتذكيره بشكاياتي مسجلة بمكتب الضبط الحزبي المتواجد بــ "باب الحد" بالرباط لعله يفتح تحقيق حول الموضوع تصل ثماره إلى مدينة العيون و باقي جهات المملكة الشريفة.
شكرا هسبريس.
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4
5 - المنطيح الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:12
تصرف السيد رئيس المجلس الجماعي للعيون يعود الى بالمغرب الى عقود خلت وجب القطع معها للمشي قدما نحو ارساء اسس الديمقراطية بهذا البلد السعيد. احترام المؤسسات و القانون يرتكز اساسا على احترام الافراد...
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8
6 - abdou الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:16
سوف يرجعون أحبة أكثر مما كانوا عليه من قبل، لأن ما يحكمنا ليس القانون و لكن هي المصالح، مع الأسف... الخاسر الأكبر في بلادنا هو المواطن، يدفع جميع الضرائب المستخلصة من طرف جميع قطاعات الدولة و لا يحصل على أبسط الخدمات المستحقة.
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5
7 - Ahmed الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:29
حمدي ولد الرشيد استدعى مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء لاستعراض العضلات والإهانة أمام مريديه، لكن انقلب السحر على الساحر، حمدي لم يهن المدير الإقليمي للكهرباء، بل أهان نفسه إعلاميا واهان ممثل السلطة الذي لم يحرك ساكنا في حادثة طرد مسؤول مصلحة خارجية تقع ضمن صلاحياته واهان أعضاء المجلس البلدي الذين بدأوا منتشين بتصرف كيم إيل سونغ الصحراء وأثبت انهم ليسوا هناك فعلا إلا لتجسيد قوة و عظمة هذا الشخص الذي وقع على بداية النهاية لصورته السياسية والحزبية والإعلامية بهذا التصرف الارعن
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8 - ملاحظ الأربعاء 07 فبراير 2018 - 09:40
لا يجب أخذ هذا الأمر بالاستخفاف ، بل يجب معالجته بالصرامة اللازمة ووضع هذا المسؤول الجماعي عند حده. فاليوم قام بطرد ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء ، وإذا تَمَّ السكوت على ذلك فغدا ستسوِّل له نفسه أن يطرد الوالي وبعد غد لا ندري مَنِ الذي سيأتي دوره في الطرد. فاعتبروا يا اولي الألباب.
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9 - مغربي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:13
يستحق أكثر من الإهانة مثلا أنا مواطن عادي كنأدي الواجب الشهري كل شهر وما نشهده في لفتورة من تناقض لا يتقبله عقل ولا منطق في أحد الشهور جاتني 1000 درهم للكهرباء ونصحوني الناس باش نمشي عند لمدير قالولي أكيد كاين شي خطأ من مشيت عندو قالي حنا مكنغلطوش لي عندك في لفاتورة خلصو أولى بغيتي متخلصوش لكن الى مخلصتيش راه غادين يحيدو ليك لمكانة
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