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الرئيسية | جهات | ساكنة تشتكي "عجز" السلطات حمايتها من الرحل

ساكنة تشتكي "عجز" السلطات حمايتها من الرحل

ساكنة تشتكي "عجز" السلطات حمايتها من الرحل
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 08 فبراير 2018 - 09:40

طالب سكان منطقة "تقسبيت"، المحسوبة إداريا على قيادة بلفاع الواقعة ضواحي اشتوكة آيت باها، المتضررون من هجوم جحافل الماشية المملوكة للرعاة الرحل على الأراضي والمستغلات الزراعية التابعة لهم وما خلفه ذلك الهجوم من "تخريب للممتلكات وإتلاف للمحاصيل الزراعية، على نذرتها، وكذا أشجار الأركان ونبات الصبار والخروب"، بـ"وقف مظاهر التسيب والعشوائية، سمتها الهجوم على ممتلكات الغير والترامي عليها".

وأوردت شكاية المواطنين المتضررين، والتي رفعوها إلى السلطات المحلية والإقليمية، أن "هؤلاء الرعاة الرحل زرعوا الرعب والخوف في نفوس الأطفال والنساء، خاصة بعد المناوشات الكلامية والاستفزازات اللفظية والاعتداءات الجسدية على ساكنة المنطقة التي خرجت للتنديد بهذا الهجوم السافر".

وسجلت الشكاية، التي تتوفر عليها هسبريس، ما وصفته بـ"عجز السلطات المحلية عن حمايتنا من بطش وفساد هؤلاء الرحل، وكذا فقداننا للأمن والاستقرار اللذين تعيش فيهما منطقتنا، في احترام تام لقواعد النظام العام، ومقدسات البلاد وثوابتها الوطنية".

وطالب المتضررون من عمليات استهداف أراضيهم وممتلكاتهم بمنطقة "تقسبيت" السلطات المختصة بـ"فتح تحقيق في موضوع الفساد الذي عاثوه في أملاكنا، والإضرار بمصدر عيشنا، والتهديد الصريح لنا، وتعويضنا عن الخسائر التي تسببوا فيها، مع إجبارهم على مغادرة أملاكنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مجد الخميس 08 فبراير 2018 - 10:19
إنهم يعرقلون السير بأفواج من الجمال و الناقات. الاغنام والماعز مجهزين بسيارة landrover أمام الدرك الملكي بين سيدي عبو (ماسة) و سيدي بيبي ف الطريق الوطنية رقم 9 لانهم مغاربة صحراويين يخرقون القانون ولهم ف كل شيء حتى المواد الغدائية منخفضة التكلفة لأنهم صحراويين يعيشون ف الرخاء على ظهر أبناء الشمال والشرق والوسط والحوز بتطبيق المثل: اخدم يا تاعس ف سعد ناعس.
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2 - الفقيه بن صالح الخميس 08 فبراير 2018 - 10:44
لنكن واقعيين أليس صعبا على الدولة أن توفر التعليم والصحة والسكن والطرق لألاف الدواوير في المغرب لمادا سكان هاته الدواوير لا يجتمعون في دوار وقرية واحدة عوض العشرات من الدواوير والقرى المتفرقة
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3 - Tizniti الخميس 08 فبراير 2018 - 11:52
انا اصلي من تزنيت وما يروى لنا من قصص عن هذا البشر الرحل ،لا يصدق، يعيثون في الارض فسادا جهارا نهارا ويسرقون الاطفال لاستغلالهم في الرعي، زيادة على إتلاف كل المحاصيل الزراعية و البساتين التي يمرون عليها.
والسي سعد العثماني تحرك شوية راك من سوس وعارف هادوك الرحل اشنوك كيديرو
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