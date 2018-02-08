طريق "تيشكا" مقطوعة أمام عربات الحجم الكبير

محمد ايت حساين

أكد عدد من المسافرين أن التساقطات الثلجية التي شهدها إقليما ورززات والحوز، خلال الليلة الماضية، تسببت في قطع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورززات، عبر تيزي نتيشكا؛ ما أدى إلى محاصرتهم لساعات عدة، قبل أن تستنفر مصالح وزارة التجهيز آلياتها للعمل على إعادة فتحها في وجه العربات الصغيرة، في حين مازالت مقطوعة في وجه العربات الكبيرة.

بدوره، مصدر مسؤول بإقليم الحوز أكد أن الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين مراكش وورززات تم إغلاقها في وجه حركة المرور، خصوصا العربات الكبيرة، بسبب الكمية الكبيرة من الثلوج التي تساقطت بالمنطقة، والتي بلغ سمكها اليوم الخميس أكثر من 30 سنتيمترا في قمة جبل تيشكا وحوالي 20 سنتيمترا في السفح، مشددا على أن هذه التقديرات تبقى مرشحة للارتفاع نظرا إلى كون الأحوال الجوية غير مستقرة بعد.

وخلال تواصلها مع جريدة هسبريس الإلكترونية عبر الرقم الأخضر الذي وضعته أمام المسافرين للاستفسار حول وضعية الطرق التي قد تكون مقطوعة أمامهم بسبب التقلبات الجوية، أفادت المصالح المختصة بوزارة التجهيز بأن المديريات الإقليمية بالحوز وورززات سخرت مجموعة من كاسحات الثلوج منذ بداية التساقطات الثلجية من أجل فتح الطريق أمام حركة المرور.

وطالبت الوزارة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة في الأماكن التي تساقطت فيها الثلوج، وشددت على ضرورة احترام علامات التشوير والحواجز الثلجية، والامتثال لتعليمات السلطات المحلية والأمنية وفرق التدخل الموجودة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية، قصد ضمان أمثل للسير والجولان، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.