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الرئيسية | جهات | هذه مقاييس حجم التساقطات الثلجية بأقاليم المملكة

هذه مقاييس حجم التساقطات الثلجية بأقاليم المملكة

هذه مقاييس حجم التساقطات الثلجية بأقاليم المملكة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 08 فبراير 2018 - 15:47

في ما يلي مقاييس حجم التساقطات الثلجية (بالسنتيمتر) المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

-إقليم إفران

- جبل حيان: 155/135 سم

- هبري: 145/115 سم - ميشليفن: 140/108 سم

-إفران-المدينة: 80 سم

- إقليم أزيلال

- تيسيناس : 130/100 سم

- جبل أزيون : 120/60 سم

- تيلت : 100/80 سم

-إقليم الحوز:

- الجماعة القروية أسني : 170/130 سم

- الجماعة القروية إزناغن : 15 سم

-إقليم ورزازات:

- جماعة أمزي : 80/40 سم

- الجماعة القروية تلوات : 40/15 سم

- الجاعة القروية نكدال : 25/15 سم

-إقليم تارودانت :

- الجماعة القروية أسكاون : 15 سم - الجماعة القروية أوناين : 13 سم -إقليم شيشاوة :

- الجماعة القروية أداسيل : 15/6 سم - الجماعة القروية للا عزيزة : 9/6 سم - الجماعة القرويةآيت حدو يوسف : 7/5 سم

-إقليم بولمان :

- بني حسن : 8 سم - قرية تسيوانت : 2 سم

-إقليم فكيك :

- الجماعة الحرضية فكيك : 5 سم

- الجماعة القروية تلسينت : ستنتيمتر واحد

- إقليم تاوريرت :

- جبل بوخوالي : 3 سم - جماعة العطوف : 2 سم - الجماعة الحضرية دبدو : سنتيمتر واحد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - elmehdi الخميس 08 فبراير 2018 - 16:25
اللهم لك الحمد الله يدومها علينا نعمة امطار و ثلوج لي سقات الارض و احيت النبات و الزرع و البهائم و اغنت الفرشة المائية, اللهم لك الحمد و فنفس الوقت الله يكون فعون الناس فالجبال فالاطلس لي مع الاسف كيتمحنوا و يتكرفسوا بزاف فالثلج و الجوع, كتشوف شي مناظر كيألم كيف كيعيشو دوك الناس مهمشينهم فالعزلة
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59
2 - عوني الخميس 08 فبراير 2018 - 19:01
ادا كانت الامطار نعمة على الملابرية في القطاع الفلاجي فهي نقمة على الفقراء في البوادي والجبال وهوامش المدن.. الله تعالى يعوض لهم في الدار الاخرة.
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-14
3 - ميدالت الخميس 08 فبراير 2018 - 19:03
وأين إقليم خنيفرة الذي تنتمي إليه ميدلت وجماعاتها المنكوبة والغارقة في الثلوج . لماذا لم يتم ذكرها هنا ؟!
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13
4 - monaim الخميس 08 فبراير 2018 - 20:41
وكٱن شفشاون لا تنتمي الى هاته المملكة. الشريفة .باب برد والنواحي غارقة في التلوج ولا ااحد يذكرها
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9
5 - العياشي ب الخميس 08 فبراير 2018 - 20:52
وهل مناطق الريف ليست من المناطق المغربية ؟ أين جبال كتامة باب برد جبال الشاون ألا تنتمي الى مناطق من المغرب؟
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6
6 - el attllati الخميس 08 فبراير 2018 - 21:26
جبال الريف بالحسيمة واقليم الشاون لا يتم ذكرها ههه كانهما لا ينتميان الى المغرب لا من طرف الصحافة ولا من طرف الدولة نسمع ان الدولة تقوم بمساعدة المناطق المتضررة وفك العزلة عن المداشر وووووووو باستثناء اقليم الحسيمة (اساكن كتامة) اقليم الشاون(باب برد ..) شكرا
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