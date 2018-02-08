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كُتّاب وآراء
هذه مقاييس حجم التساقطات الثلجية بأقاليم المملكة
في ما يلي مقاييس حجم التساقطات الثلجية (بالسنتيمتر) المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:
-إقليم إفران
- جبل حيان: 155/135 سم
- هبري: 145/115 سم - ميشليفن: 140/108 سم
-إفران-المدينة: 80 سم
- إقليم أزيلال
- تيسيناس : 130/100 سم
- جبل أزيون : 120/60 سم
- تيلت : 100/80 سم
-إقليم الحوز:
- الجماعة القروية أسني : 170/130 سم
- الجماعة القروية إزناغن : 15 سم
-إقليم ورزازات:
- جماعة أمزي : 80/40 سم
- الجماعة القروية تلوات : 40/15 سم
- الجاعة القروية نكدال : 25/15 سم
-إقليم تارودانت :
- الجماعة القروية أسكاون : 15 سم - الجماعة القروية أوناين : 13 سم -إقليم شيشاوة :
- الجماعة القروية أداسيل : 15/6 سم - الجماعة القروية للا عزيزة : 9/6 سم - الجماعة القرويةآيت حدو يوسف : 7/5 سم
-إقليم بولمان :
- بني حسن : 8 سم - قرية تسيوانت : 2 سم
-إقليم فكيك :
- الجماعة الحرضية فكيك : 5 سم
- الجماعة القروية تلسينت : ستنتيمتر واحد
- إقليم تاوريرت :
- جبل بوخوالي : 3 سم - جماعة العطوف : 2 سم - الجماعة الحضرية دبدو : سنتيمتر واحد