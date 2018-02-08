هذه مقاييس حجم التساقطات الثلجية بأقاليم المملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس حجم التساقطات الثلجية (بالسنتيمتر) المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

-إقليم إفران

- جبل حيان: 155/135 سم

- هبري: 145/115 سم - ميشليفن: 140/108 سم

-إفران-المدينة: 80 سم

- إقليم أزيلال

- تيسيناس : 130/100 سم

- جبل أزيون : 120/60 سم

- تيلت : 100/80 سم

-إقليم الحوز:

- الجماعة القروية أسني : 170/130 سم

- الجماعة القروية إزناغن : 15 سم

-إقليم ورزازات:

- جماعة أمزي : 80/40 سم

- الجماعة القروية تلوات : 40/15 سم

- الجاعة القروية نكدال : 25/15 سم

-إقليم تارودانت :

- الجماعة القروية أسكاون : 15 سم - الجماعة القروية أوناين : 13 سم -إقليم شيشاوة :

- الجماعة القروية أداسيل : 15/6 سم - الجماعة القروية للا عزيزة : 9/6 سم - الجماعة القرويةآيت حدو يوسف : 7/5 سم

-إقليم بولمان :

- بني حسن : 8 سم - قرية تسيوانت : 2 سم

-إقليم فكيك :

- الجماعة الحرضية فكيك : 5 سم

- الجماعة القروية تلسينت : ستنتيمتر واحد

- إقليم تاوريرت :

- جبل بوخوالي : 3 سم - جماعة العطوف : 2 سم - الجماعة الحضرية دبدو : سنتيمتر واحد