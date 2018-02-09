الثلوج تعزل دواوير بجماعة ستي فاظمة بالحوز

إبراهيم مغراوي

يعيش سكان دواوير عدة بجماعة ستي فاظمة بإقليم الحوز، الذي يقع ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير، ظروفا قاسية منذ يوم الأحد الماضي، بسبب التساقطات الثلجية، التي أدت إلى عزلتها بعد انسداد الطريق الوحيد من وإلى اثنين أوريكة ومدينة مراكش وتحناوت، حيث مصالح الساكنة.

محمد أوسعيد، عن جمعية أراد نونفكاين للتنمية، قال لهسبريس إن العديد من الدواوير تضررت في منطقة تيمنكار (11 مدشرا) كاورير واكركار وأنفكاين، التي تعد أكثر المجالات السكنية عرضة للعزلة والفقر والتهميش، مضيفا أن "تيمنكار كلها في حاجة إلى المساعدات حسب تفاوت الأسر في كل مدشر".

وزاد أوسعيد موضحا أن "منطقة آيت غدو أكثر دواويرها تعاني في صمت من قساوة الطقس والهاشة الاجتماعية، كاكنس واعباسن واكرض ونورتان الميتر وتيمكيست وتيميشي وامنزال وتماترت".

وفي السياق ذاته، أوضح محمد لشكر، فاعل جمعوي من دوار أنينيس، في تصريح لهسبريس، أن "سكان المدشر ظلوا محاصرين يوم الأحد الماضي، وسط طريقهم إلى مركز اثنين اوريكة حيث السوق الأسبوعي، مضيفا أن هذه الظروف الطبيعية تقف عائقا يمنع القاطنين بالمنطقة وما يجاورها من الوصول إلى جماعات يمكن التبضع منها والحصول على المواد الغذائية"، وفق تعبيره.

وأضاف الناشط الجمعوي نفسه أن "مسالك الراجلين هي الأخرى يستعصي المشي فيها، لوجود انزلاقات الصخور، ولأنها من جهة ثانية غارقة في المياه"، مؤكدا أن القاطنين بدوار أنينس يتسوقون أسبوعيا من اثنين أوريكة؛ وهو ما يعني أنهم سيكونون في حاجة إلى ما يسدون به رمقهم في حالة عدم إرسال جرافة لفتح الطريق"، على حد قوله.

وأورد لشكر أن الحالة الجوية الحالية ستستمر لأسبوع كامل آخر، وفق ما ورد في أحدث نشرات مديرية الأرصاد الجوية، تبلغ الرأي العام إلى أن تساقط الثلوج سيستمر طيلة الأسبوع الجاري.

وطالب الناشطان السابق ذكرهما السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي بالتدخل لإزاحة الثلوج من أجل فسح المجال امام المواطنين للانتقال إلى الأسواق الأسبوعية، كما وجها نداء عبر هسبريس إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الصحة، ببذل المزيد من المجهود بتوفير فرق طبية متعددة مزود بالأدوية الضرورية وأجهزة الإسعافات، نظرا لتعدد المداشر وكثرة الشيوخ والأطفال بها.

وأشار أوسعيد إلى أن خمس نساء مسنات تدهورت صحتهن، فيما كانت حالة إحداهن حرجة؛ وهو ما استدعى ربط الاتصال بقائد قيادة ستي فاظمة، الذي أرسل طاقما طبيا مرفوق بالمعدات من أجل تقديم العلاجات الضرورية والأدوية المناسبة لهن، مشيرا إلى أن "حالة واحدة من بينهن ساءت حالتها بعد هذا التدخل، وطلبنا المروحية من أجل نقلها إلى المستشفى؛ لكن الطقس حال دون ذلك"، وأن الاتصال انقطع مع أهل دوار انفكاين منذ صباح اليوم الخميس، ولا نعرف أن كانت المريضة على قيد الحياة أم أنها لفظت أنفاسها الأخيرة"، بتعبيره.

محمد أيت الهاشمي، رئيس المجلس الجماعي لستي فاظمة، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن مصالح مندوبية التجهيز بإقليم الحوز شرعت، منذ الأربعاء، في إزالة الثلوج عن الطريق المعبدة؛ لكن كل مجهودها ذهب سدى، بسبب كثرة التساقطات الثلجية التي عادت اليوم الخميس بشكل أكبر، وبلغت حدود منطقة العقرب المجاورة لجماعة أغمات.

وأورد هذا المسؤول أن "عمل مصالح الجماعة كانت قامت بواجبها في دوار تمنكال؛ لكن حجم التساقطات التي عرفتها المنطقة غمرت الطريق والمسالك التي قمنا بإزالة الثلوج منها"، مؤكدا أن "جميع المسالك التي غمرتها هذه المادة الحيوية ستقوم الآليات والجرافات بفك عزلتها"، وفق تعبيره.