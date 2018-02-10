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الرئيسية | جهات | مروحية الدرك تعثر على رحل عالقين بضواحي تنغير

مروحية الدرك تعثر على رحل عالقين بضواحي تنغير

مروحية الدرك تعثر على رحل عالقين بضواحي تنغير
محمد آيت حساين
السبت 10 فبراير 2018 - 12:08

تمكنت المروحية التابعة للدرك الملكي التي تم تسخيرها صباح اليوم السبت للبحث عن مجموعة من الرحل العالقين منذ أسبوع وسط الثلوج بجبال امسمرير وتلمي بإقليم تنغير، من العثور عليهم، وتسليمهم مساعدات غذائية وأغطية، ونقل أربعة شبان كانوا قد خرجوا منذ أمس الجمعة للبحث عن هؤلاء الرحل.

وأفاد مصدر مسؤول، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المروحية التابعة للدرك الملكي بتنغير، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تمكنت في الساعة التاسعة من صباح اليوم من الوصول إلى مكان الرحل، وهم في صحة جيدة، وقد تم تسليمهم مساعدات غذائية، في انتظار إزاحة الثلوج على المسلك المؤدي إلى المنطقة من أجل مغادرة المكان.

يذكر أن المروحية التابعة للقوات المسلحة الملكية، التي تم تسخيرها يوم أمس الجمعة للبحث عن الرحل العالقين، فشلت من العثور عليهم، حيث ظلت تحلق فوق سماء المنطقة تبحث عن هؤلاء الرحل رفقة أحد أبناء المنطقة دون تحديد مكانهم، إلى أن عادت أدراجها في اتجاه مدينة الرشيدية.

وعلاقة بالموضوع، نظمت ساكنة منطقة تلمي، في اليومين الأخيرين، مسيرات احتجاجية تطالب الجهات المسؤولة بضرورة الإسراع في البحث عن الرحل العالقين وسط الثلوج، وإنقاذهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.

وأكدت الساكنة أن هؤلاء الرحل مفقودون لمدة أكثر من أسبوع وهم بين الحياة والموت، محملة كامل المسؤولية للدولة في حالة وفاتهم، موردة أن مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قامت بمجهودات كبيرة من أجل الوصول إليهم غير أن كثافة الثلوج صعّبت من مهمتهم.

يذكر أن مجموعة من الآليات الخاصة بإزاحة الثلوج، التي تم تسخيرها من قبل السلطات الإقليمية بتنغير، توجهت منذ صباح أمس الجمعة إلى ضواحي جماعة تلمي، حيث من المحتمل أن يكون هؤلاء الرحل عالقين، من أجل مباشرة أشغال إزاحة الثلوج عن المسلك الطرقي هناك، بغية الوصول إليهم برا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ياااسين السبت 10 فبراير 2018 - 12:24
السلام عليكم ..الحمد لله على سلامتهم الله يحفض كل من ساهما على العثور عليهم ..
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74
2 - ولد الدراوش السبت 10 فبراير 2018 - 12:42
الفضل لله وحده و الحمد لله على سلامتهم الله انصرك ولي أمرنا محمد ابن الحسن القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية
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27
3 - mouna السبت 10 فبراير 2018 - 12:45
dieux merci, très bonne nouvelle et un grand merci et bravo pour les gendarmes que dieux vous gardent en bonne sante pour aider les gens qui sont on détresse
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47
4 - وجدي السبت 10 فبراير 2018 - 13:08
إوا الحمدالله يارب والله كان بالي مشغووول معاهم مين قريت المقال الي فات عليهم شكراااا هسبريس مكناش غادي نعرفوا واش صاري كون مكنتيش
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27
5 - خنيفري السبت 10 فبراير 2018 - 13:12
الحمد لله وعلى سلامتهم. شكرا لكل من ساهم في ايجاد هؤلاء الرحل المقهورين. وجزاكم الله خيرا وإحسانا على كل المجهودات المبذولة شكرا للقوات المسلحة الملكية المغربية وشكرا جزيلا كذلك للدرك الملكي
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32
6 - علال السبت 10 فبراير 2018 - 13:16
والله انى بكيت لما قرآت الخبر لانني تربيت في البادية واحس بما يشعر هؤلاء الرحل وما يقاسون الحمدلله على سلامتهم
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35
7 - texas السبت 10 فبراير 2018 - 13:18
انه لخبر سار،لكن عندي سؤال هنا في امريكا لما تضرب عاصفة أو كارتة من الكوارث الطبيعية توضع فرقة من الجيش تحت أمرت عامل الإقليم لمساعدة المنكوبين وفتح الطرقات وإيصال المعونات ،فلماذا لا نعمل نفس الشي، أم أرواح المغاربة رخيصة ،ولما تضرب كارثة،دولة بعيدة عن المغرب نبعت الطائرات الحربية محملة بالدعاء والغداء
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4
8 - مغربي السبت 10 فبراير 2018 - 13:57
تحية حارة جدا إلى قواتنا من الدرك الملكي والجيش هكذا هي الروح الوطنية تحية خاصة إلى كل غيور على هدا البلاد والسلام عليكم
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17
9 - abd السبت 10 فبراير 2018 - 14:29
عند قراتي للموضوع فالصباح قلت مع نفسي سيكونون في احد المغارات هناك تذكرت اقارب ذهبو جميعهم الى البحر خارج المدينة بستثناء الاب فاما هبت عاصفة رملية ذخلو مغارة والاب انتظرحتى غروب الشمس وذهب يبحث حتى جن جنونه واخد يتصل بكل العائلة ليلتحق به الجميع الى البحر وفي الاخير خرجو من المغارة رغم ان المغارة آخطر بكثير ولكم ان تتصورو اذا ارتفع البحر الى ذاخل الغار او في حالة الثلج اغلق عليهم باب الكوخ الا ان الاجل مكتوب عيناية الله تحفظنا وتحفظ جميع خلق الله الحمد لله على سلامتهم.
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-4
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