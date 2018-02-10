مروحية الدرك تعثر على رحل عالقين بضواحي تنغير

محمد آيت حساين

تمكنت المروحية التابعة للدرك الملكي التي تم تسخيرها صباح اليوم السبت للبحث عن مجموعة من الرحل العالقين منذ أسبوع وسط الثلوج بجبال امسمرير وتلمي بإقليم تنغير، من العثور عليهم، وتسليمهم مساعدات غذائية وأغطية، ونقل أربعة شبان كانوا قد خرجوا منذ أمس الجمعة للبحث عن هؤلاء الرحل.

وأفاد مصدر مسؤول، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المروحية التابعة للدرك الملكي بتنغير، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تمكنت في الساعة التاسعة من صباح اليوم من الوصول إلى مكان الرحل، وهم في صحة جيدة، وقد تم تسليمهم مساعدات غذائية، في انتظار إزاحة الثلوج على المسلك المؤدي إلى المنطقة من أجل مغادرة المكان.

يذكر أن المروحية التابعة للقوات المسلحة الملكية، التي تم تسخيرها يوم أمس الجمعة للبحث عن الرحل العالقين، فشلت من العثور عليهم، حيث ظلت تحلق فوق سماء المنطقة تبحث عن هؤلاء الرحل رفقة أحد أبناء المنطقة دون تحديد مكانهم، إلى أن عادت أدراجها في اتجاه مدينة الرشيدية.

وعلاقة بالموضوع، نظمت ساكنة منطقة تلمي، في اليومين الأخيرين، مسيرات احتجاجية تطالب الجهات المسؤولة بضرورة الإسراع في البحث عن الرحل العالقين وسط الثلوج، وإنقاذهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.

وأكدت الساكنة أن هؤلاء الرحل مفقودون لمدة أكثر من أسبوع وهم بين الحياة والموت، محملة كامل المسؤولية للدولة في حالة وفاتهم، موردة أن مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قامت بمجهودات كبيرة من أجل الوصول إليهم غير أن كثافة الثلوج صعّبت من مهمتهم.

يذكر أن مجموعة من الآليات الخاصة بإزاحة الثلوج، التي تم تسخيرها من قبل السلطات الإقليمية بتنغير، توجهت منذ صباح أمس الجمعة إلى ضواحي جماعة تلمي، حيث من المحتمل أن يكون هؤلاء الرحل عالقين، من أجل مباشرة أشغال إزاحة الثلوج عن المسلك الطرقي هناك، بغية الوصول إليهم برا.